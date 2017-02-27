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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лип, 2024 21:55
somilitark написав: sens написав:
,коли ваші прогнозі ,працюють
Будь-ласка не звертайтесь до мене, у вас чудово виходить говорити з голосами в вашій здоровій і мудрій голові, ви самодостатні в цьому плані, не заважайте самі собі, у вас все чудово виходить, Юрій 61 може підтвердити!
Дякую,я не розумію,а ось ваш прогноз,як і Ігоря Олексійовича,без образ. Проблема не в курсі а в здорожчанні на 63% світла. Далі буде...
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sens
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Додано: Чет 11 лип, 2024 22:30
Shaman написав:
а курси ще десь обговорюють
а тут що оговорюють? один себарит щось розумне пише, правда я не все розумію.
Ще відео є на ютуб від файненс там раніше було так: 'на наступному тижні очікуємо пару копійок туди, пару копійок сюди'.
А по суті, ніхто тут той курс не вгадує, один асті може побігати в кедах щось поміняти, і цікаво розповісти. Покищо був правий тільки один, двигаємось на 55. про 36 вже забули про 37 також, та й про 38 не згадуємо.
Хоча всетаки, згоден, якісь події що можуть вплинути на курс тут пишуть, про вливання наприклад і тд якісь думки є)
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Додано: Чет 11 лип, 2024 23:03
BeneFuckTor написав: Shaman написав:
а курси ще десь обговорюють
а тут що оговорюють? один себарит щось розумне пише, правда я не все розумію.
Ще відео є на ютуб від файненс там раніше було так: 'на наступному тижні очікуємо пару копійок туди, пару копійок сюди'.
А по суті, ніхто тут той курс не вгадує, один асті може побігати в кедах щось поміняти, і цікаво розповісти. Покищо був правий тільки один, двигаємось на 55. про 36 вже забули про 37 також, та й про 38 не згадуємо.
Хоча всетаки, згоден, якісь події що можуть вплинути на курс тут пишуть, про вливання наприклад і тд якісь думки є)
а спрогнозувати курс майже неможливо. дуже багато факторів, дуже багато гравців, хто щоб не казав про великих, але їх майже немає, а коли валюту продають-купують сотні тисяч гравців - то це може складатися в зовсім різні варіанти.
але от куди загальний напрямок - це можна оцінити, як на мене. як зараз з цією кількістю гривні. чи при Янику - з приводу кількості гривні не скажу, але в мене тоді склалося враження, що курс почали тримати з осені 2010 року. а от що важко вгадати - після чого курс почне рухатися в економічно обгрунтованому напрямку (хоча мені цей термін й не подобається), що його підштовхне. дуже часто це класичні "чорні" лебеді.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 23:12
sens написав:
Пане сомілітарк, сьогодні курс щоб купити 41,01 щоб продати і 41,05 щоб купити, доречі у роздріб продають на 5 копійок дорожче проте купівля у обміннику 40,10 проти деяких відділень банків 40,5. Я особисто гривневі заощадження перевожу постійно у валюту.
Пане Sens! Ваша стратегія занадто проста. Має один підвох. Рано чи пізно на фінансовому ринку (чи просто на ринку активів) з'являться значно цікавіші активи. Але їх продаж йтиме після проходження досить серйозного фінмоніторингу.
Чи зможете Ви йому довести, що Ваша валюта з матрасу - легальна?
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 01:30
Denik написав: sens написав:
Пане сомілітарк, сьогодні курс щоб купити 41,01 щоб продати і 41,05 щоб купити, доречі у роздріб продають на 5 копійок дорожче проте купівля у обміннику 40,10 проти деяких відділень банків 40,5. Я особисто гривневі заощадження перевожу постійно у валюту.
Пане Sens! Ваша стратегія занадто проста. Має один підвох. Рано чи пізно на фінансовому ринку (чи просто на ринку активів) з'являться значно цікавіші активи. Але їх продаж йтиме після проходження досить серйозного фінмоніторингу.
Чи зможете Ви йому довести, що Ваша валюта з матрасу - легальна?
Навіщо чекати невідомо скільки в матрасі, тим більше, що цікаві активи в нашій країні зазвичай не набуваються у власність за законами ринку.
Вже давно можна інвестувати в американський фондовий ринок(можливо пан Сенс так і робить), там на появу цікавих активів чекати не треба і при інвестуванні на 40 тис долл в рік ніхто запитань не задає. При потребі купівлі активу в Україні гроші можна завести назад. Вони ж будуть легальними для фінмоніторигу, хіба ні?
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citramon
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 03:07
Yuri_61 написав: 75stasstas75 написав: Yuri_61 написав:
значить скоро доляр камінчиком у прірву
З якого це переляку ?
тому що зараз дуже хуткий загон йде у долар, а це означає (завжди) що буде розворот.
Ха-ха
Загон
До каких индикаторов будет разворот. До 5-8 грн? Или до 12 грн? Может, до 24-28 грн? Или все же до 36.6 градусов?
Загон...
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 04:41
citramon написав:
Навіщо чекати невідомо скільки в матрасі, тим більше, що цікаві активи в нашій країні зазвичай не набуваються у власність за законами ринку.
Така саме байка як і "високий рівень корупції".
citramon написав:
Вже давно можна інвестувати в американський фондовий ринок(можливо пан Сенс так і робить), там на появу цікавих активів чекати не треба і при інвестуванні на 40 тис долл в рік ніхто запитань не задає.
Американський фондовий ринок дає 1-1.5% дивідентної дохідності. Це ні про що.
citramon написав:
При потребі купівлі активу в Україні гроші можна завести назад. Вони ж будуть легальними для фінмоніторигу, хіба ні?
Треба буде все одно показати легальність цих грошей.
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