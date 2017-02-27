Будь-ласка не звертайтесь до мене, у вас чудово виходить говорити з голосами в вашій здоровій і мудрій голові, ви самодостатні в цьому плані, не заважайте самі собі, у вас все чудово виходить, Юрій 61 може підтвердити!
Дякую,я не розумію,а ось ваш прогноз,як і Ігоря Олексійовича,без образ. Проблема не в курсі а в здорожчанні на 63% світла. Далі буде...
а тут що оговорюють? один себарит щось розумне пише, правда я не все розумію. Ще відео є на ютуб від файненс там раніше було так: 'на наступному тижні очікуємо пару копійок туди, пару копійок сюди'.
А по суті, ніхто тут той курс не вгадує, один асті може побігати в кедах щось поміняти, і цікаво розповісти. Покищо був правий тільки один, двигаємось на 55. про 36 вже забули про 37 також, та й про 38 не згадуємо.
Хоча всетаки, згоден, якісь події що можуть вплинути на курс тут пишуть, про вливання наприклад і тд якісь думки є)
а тут що оговорюють? один себарит щось розумне пише, правда я не все розумію. Ще відео є на ютуб від файненс там раніше було так: 'на наступному тижні очікуємо пару копійок туди, пару копійок сюди'.
А по суті, ніхто тут той курс не вгадує, один асті може побігати в кедах щось поміняти, і цікаво розповісти. Покищо був правий тільки один, двигаємось на 55. про 36 вже забули про 37 також, та й про 38 не згадуємо.
Хоча всетаки, згоден, якісь події що можуть вплинути на курс тут пишуть, про вливання наприклад і тд якісь думки є)
а спрогнозувати курс майже неможливо. дуже багато факторів, дуже багато гравців, хто щоб не казав про великих, але їх майже немає, а коли валюту продають-купують сотні тисяч гравців - то це може складатися в зовсім різні варіанти.
але от куди загальний напрямок - це можна оцінити, як на мене. як зараз з цією кількістю гривні. чи при Янику - з приводу кількості гривні не скажу, але в мене тоді склалося враження, що курс почали тримати з осені 2010 року. а от що важко вгадати - після чого курс почне рухатися в економічно обгрунтованому напрямку (хоча мені цей термін й не подобається), що його підштовхне. дуже часто це класичні "чорні" лебеді.
sens написав:Пане сомілітарк, сьогодні курс щоб купити 41,01 щоб продати і 41,05 щоб купити, доречі у роздріб продають на 5 копійок дорожче проте купівля у обміннику 40,10 проти деяких відділень банків 40,5. Я особисто гривневі заощадження перевожу постійно у валюту.
Пане Sens! Ваша стратегія занадто проста. Має один підвох. Рано чи пізно на фінансовому ринку (чи просто на ринку активів) з'являться значно цікавіші активи. Але їх продаж йтиме після проходження досить серйозного фінмоніторингу. Чи зможете Ви йому довести, що Ваша валюта з матрасу - легальна?
sens написав:Пане сомілітарк, сьогодні курс щоб купити 41,01 щоб продати і 41,05 щоб купити, доречі у роздріб продають на 5 копійок дорожче проте купівля у обміннику 40,10 проти деяких відділень банків 40,5. Я особисто гривневі заощадження перевожу постійно у валюту.
Пане Sens! Ваша стратегія занадто проста. Має один підвох. Рано чи пізно на фінансовому ринку (чи просто на ринку активів) з'являться значно цікавіші активи. Але їх продаж йтиме після проходження досить серйозного фінмоніторингу. Чи зможете Ви йому довести, що Ваша валюта з матрасу - легальна?
Навіщо чекати невідомо скільки в матрасі, тим більше, що цікаві активи в нашій країні зазвичай не набуваються у власність за законами ринку. Вже давно можна інвестувати в американський фондовий ринок(можливо пан Сенс так і робить), там на появу цікавих активів чекати не треба і при інвестуванні на 40 тис долл в рік ніхто запитань не задає. При потребі купівлі активу в Україні гроші можна завести назад. Вони ж будуть легальними для фінмоніторигу, хіба ні?
citramon написав:Навіщо чекати невідомо скільки в матрасі, тим більше, що цікаві активи в нашій країні зазвичай не набуваються у власність за законами ринку.
Така саме байка як і "високий рівень корупції".
citramon написав:Вже давно можна інвестувати в американський фондовий ринок(можливо пан Сенс так і робить), там на появу цікавих активів чекати не треба і при інвестуванні на 40 тис долл в рік ніхто запитань не задає.
Американський фондовий ринок дає 1-1.5% дивідентної дохідності. Це ні про що.
citramon написав:При потребі купівлі активу в Україні гроші можна завести назад. Вони ж будуть легальними для фінмоніторигу, хіба ні?
Треба буде все одно показати легальність цих грошей.
sens написав:Пане сомілітарк, сьогодні курс щоб купити 41,01 щоб продати і 41,05 щоб купити, доречі у роздріб продають на 5 копійок дорожче проте купівля у обміннику 40,10 проти деяких відділень банків 40,5. Я особисто гривневі заощадження перевожу постійно у валюту.
Пане Sens! Ваша стратегія занадто проста. Має один підвох. Рано чи пізно на фінансовому ринку (чи просто на ринку активів) з'являться значно цікавіші активи. Але їх продаж йтиме після проходження досить серйозного фінмоніторингу. Чи зможете Ви йому довести, що Ваша валюта з матрасу - легальна?
Дякую,я не публічний діяч,вже є позитивний кейс готівка-ххх-готівка. Я бачу як і всі що курс падає за тиждень на 5-10 копійки,а росте 15-20. Це умовно туди-сюди, проте більше саме ТУДИ. Фактор зараз це тариф на світло і його відсутність. Все що просто не потребує додаткових витрат.
Triton написав:[ Ха-ха Загон До каких индикаторов будет разворот. До 5-8 грн? Или до 12 грн? Может, до 24-28 грн? Или все же до 36.6 градусов? Загон...
мабуть вимушений погодитись з Вами, так як глянув курс долярчика за рік і трохи мені не погіршало. А що ми маємо: картину олією: НБУ невпинно задіює тактику, як тут вже кнопали: три кроки вперед, один крок назад. Присипляє нашу пильність!!!!!