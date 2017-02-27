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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лип, 2024 09:02
Згадайте, як тільки з 02 жовтня 2023 року НБУ відпустив курс, то доляр з якогось там переляку хутко пішов донизу.
Зрозуміли чому? НБУ всіх переграв. У всіх були очікування на зростання долара, а вийшло навпаки. І що тоді і зараз змінилося? А нічого.
Все, як пан Пишний придумає в тиші і прохолоді свого кабінету, те НБУ й намалює курс нікомунепотрібного. Злий геній.
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Yuri_61
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