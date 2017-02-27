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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11525115261152711528

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 49
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
8%
4
40,50-41,00
37%
18
41,00-41,50
27%
13
41,50-42,00
14%
7
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 09:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Згадайте, як тільки з 02 жовтня 2023 року НБУ відпустив курс, то доляр з якогось там переляку хутко пішов донизу.
Зрозуміли чому? НБУ всіх переграв. У всіх були очікування на зростання долара, а вийшло навпаки. І що тоді і зараз змінилося? А нічого.
Все, як пан Пишний придумає в тиші і прохолоді свого кабінету, те НБУ й намалює курс нікомунепотрібного. Злий геній.
Yuri_61
 
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