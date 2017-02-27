Додано: Чет 11 лип, 2024 23:03

BeneFuckTor написав: Shaman написав: а курси ще десь обговорюють а курси ще десь обговорюють



а тут що оговорюють? один себарит щось розумне пише, правда я не все розумію.

Ще відео є на ютуб від файненс там раніше було так: 'на наступному тижні очікуємо пару копійок туди, пару копійок сюди'.



А по суті, ніхто тут той курс не вгадує, один асті може побігати в кедах щось поміняти, і цікаво розповісти. Покищо був правий тільки один, двигаємось на 55. про 36 вже забули про 37 також, та й про 38 не згадуємо.



Хоча всетаки, згоден, якісь події що можуть вплинути на курс тут пишуть, про вливання наприклад і тд якісь думки є) а тут що оговорюють? один себарит щось розумне пише, правда я не все розумію.Ще відео є на ютуб від файненс там раніше було так: 'на наступному тижні очікуємо пару копійок туди, пару копійок сюди'.А по суті, ніхто тут той курс не вгадує, один асті може побігати в кедах щось поміняти, і цікаво розповісти. Покищо був правий тільки один, двигаємось на 55. про 36 вже забули про 37 також, та й про 38 не згадуємо.Хоча всетаки, згоден, якісь події що можуть вплинути на курс тут пишуть, про вливання наприклад і тд якісь думки є)

а спрогнозувати курс майже неможливо. дуже багато факторів, дуже багато гравців, хто щоб не казав про великих, але їх майже немає, а коли валюту продають-купують сотні тисяч гравців - то це може складатися в зовсім різні варіанти.але от куди загальний напрямок - це можна оцінити, як на мене. як зараз з цією кількістю гривні. чи при Янику - з приводу кількості гривні не скажу, але в мене тоді склалося враження, що курс почали тримати з осені 2010 року. а от що важко вгадати - після чого курс почне рухатися в економічно обгрунтованому напрямку (хоча мені цей термін й не подобається), що його підштовхне. дуже часто це класичні "чорні" лебеді.