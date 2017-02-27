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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11525115261152711528>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 52
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
8%
4
40,50-41,00
35%
18
41,00-41,50
29%
15
41,50-42,00
15%
8
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
4%
2
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 23:03

  BeneFuckTor написав:
  Shaman написав:а курси ще десь обговорюють


а тут що оговорюють? один себарит щось розумне пише, правда я не все розумію.
Ще відео є на ютуб від файненс там раніше було так: 'на наступному тижні очікуємо пару копійок туди, пару копійок сюди'.

А по суті, ніхто тут той курс не вгадує, один асті може побігати в кедах щось поміняти, і цікаво розповісти. Покищо був правий тільки один, двигаємось на 55. про 36 вже забули про 37 також, та й про 38 не згадуємо.

Хоча всетаки, згоден, якісь події що можуть вплинути на курс тут пишуть, про вливання наприклад і тд якісь думки є)

а спрогнозувати курс майже неможливо. дуже багато факторів, дуже багато гравців, хто щоб не казав про великих, але їх майже немає, а коли валюту продають-купують сотні тисяч гравців - то це може складатися в зовсім різні варіанти.

але от куди загальний напрямок - це можна оцінити, як на мене. як зараз з цією кількістю гривні. чи при Янику - з приводу кількості гривні не скажу, але в мене тоді склалося враження, що курс почали тримати з осені 2010 року. а от що важко вгадати - після чого курс почне рухатися в економічно обгрунтованому напрямку (хоча мені цей термін й не подобається), що його підштовхне. дуже часто це класичні "чорні" лебеді. 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 23:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Пане сомілітарк, сьогодні курс щоб купити 41,01 щоб продати і 41,05 щоб купити, доречі у роздріб продають на 5 копійок дорожче проте купівля у обміннику 40,10 проти деяких відділень банків 40,5. Я особисто гривневі заощадження перевожу постійно у валюту.

Пане Sens! Ваша стратегія занадто проста. Має один підвох. Рано чи пізно на фінансовому ринку (чи просто на ринку активів) з'являться значно цікавіші активи. Але їх продаж йтиме після проходження досить серйозного фінмоніторингу.
Чи зможете Ви йому довести, що Ваша валюта з матрасу - легальна?
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 01:30

  Denik написав:
  sens написав:Пане сомілітарк, сьогодні курс щоб купити 41,01 щоб продати і 41,05 щоб купити, доречі у роздріб продають на 5 копійок дорожче проте купівля у обміннику 40,10 проти деяких відділень банків 40,5. Я особисто гривневі заощадження перевожу постійно у валюту.

Пане Sens! Ваша стратегія занадто проста. Має один підвох. Рано чи пізно на фінансовому ринку (чи просто на ринку активів) з'являться значно цікавіші активи. Але їх продаж йтиме після проходження досить серйозного фінмоніторингу.
Чи зможете Ви йому довести, що Ваша валюта з матрасу - легальна?

Навіщо чекати невідомо скільки в матрасі, тим більше, що цікаві активи в нашій країні зазвичай не набуваються у власність за законами ринку.
Вже давно можна інвестувати в американський фондовий ринок(можливо пан Сенс так і робить), там на появу цікавих активів чекати не треба і при інвестуванні на 40 тис долл в рік ніхто запитань не задає. При потребі купівлі активу в Україні гроші можна завести назад. Вони ж будуть легальними для фінмоніторигу, хіба ні?
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 03:07

  Yuri_61 написав:
  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:значить скоро доляр камінчиком у прірву

З якого це переляку ?

тому що зараз дуже хуткий загон йде у долар, а це означає (завжди) що буде розворот.

Ха-ха :) Загон :) До каких индикаторов будет разворот. До 5-8 грн? Или до 12 грн? Может, до 24-28 грн? Или все же до 36.6 градусов? :) Загон...
Triton
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 04:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  citramon написав:Навіщо чекати невідомо скільки в матрасі, тим більше, що цікаві активи в нашій країні зазвичай не набуваються у власність за законами ринку.

Така саме байка як і "високий рівень корупції".
  citramon написав:Вже давно можна інвестувати в американський фондовий ринок(можливо пан Сенс так і робить), там на появу цікавих активів чекати не треба і при інвестуванні на 40 тис долл в рік ніхто запитань не задає.

Американський фондовий ринок дає 1-1.5% дивідентної дохідності. Це ні про що.
  citramon написав:При потребі купівлі активу в Україні гроші можна завести назад. Вони ж будуть легальними для фінмоніторигу, хіба ні?

Треба буде все одно показати легальність цих грошей.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 06:37

  Denik написав:
  sens написав:Пане сомілітарк, сьогодні курс щоб купити 41,01 щоб продати і 41,05 щоб купити, доречі у роздріб продають на 5 копійок дорожче проте купівля у обміннику 40,10 проти деяких відділень банків 40,5. Я особисто гривневі заощадження перевожу постійно у валюту.

Пане Sens! Ваша стратегія занадто проста. Має один підвох. Рано чи пізно на фінансовому ринку (чи просто на ринку активів) з'являться значно цікавіші активи. Але їх продаж йтиме після проходження досить серйозного фінмоніторингу.
Чи зможете Ви йому довести, що Ваша валюта з матрасу - легальна?

Дякую,я не публічний діяч,вже є позитивний кейс готівка-ххх-готівка. Я бачу як і всі що курс падає за тиждень на 5-10 копійки,а росте 15-20. Це умовно туди-сюди, проте більше саме ТУДИ. Фактор зараз це тариф на світло і його відсутність. Все що просто не потребує додаткових витрат.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 08:22

  Triton написав:[
Ха-ха :) Загон :) До каких индикаторов будет разворот. До 5-8 грн? Или до 12 грн? Может, до 24-28 грн? Или все же до 36.6 градусов? :) Загон...

мабуть вимушений погодитись з Вами, так як глянув курс долярчика за рік і трохи мені не погіршало. А що ми маємо: картину олією: НБУ невпинно задіює тактику, як тут вже кнопали: три кроки вперед, один крок назад. Присипляє нашу пильність!!!!!
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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 08:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

графік інтервенцій НБУ.
А якщо його порівняти з курсом доляра?
Бачимо, що у липні 2023 року і у липні 2024 року зовсім різні картини
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 09:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Згадайте, як тільки з 02 жовтня 2023 року НБУ відпустив курс, то доляр з якогось там переляку хутко пішов донизу.
Зрозуміли чому? НБУ всіх переграв. У всіх були очікування на зростання долара, а вийшло навпаки. І що тоді і зараз змінилося? А нічого.
Все, як пан Пишний придумає в тиші і прохолоді свого кабінету, те НБУ й намалює курс нікомунепотрібного. Злий геній.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 11:30

  Yuri_61 написав:
  Triton написав:[
Ха-ха :) Загон :) До каких индикаторов будет разворот. До 5-8 грн? Или до 12 грн? Может, до 24-28 грн? Или все же до 36.6 градусов? :) Загон...

мабуть вимушений погодитись з Вами, так як глянув курс долярчика за рік і трохи мені не погіршало. А що ми маємо: картину олією: НБУ невпинно задіює тактику, як тут вже кнопали: три кроки вперед, один крок назад. Присипляє нашу пильність!!!!!
Зображення

Потрібно додати лінії по верхам і низам. От і маємо прогноз на найближчі кілька місяців.)
Крім того, дивимось до верхньої чи нижньої лінії тиснеться крива курсу. Кілька днів назад крива притиснулась до нижньої лінії, і ось маємо похід вгору.
Алгоритм курсоутворення від НБУ банально простий і, поки що, прогнозований.) А то ухилянти, світло, жара, податки.) Це все не має впливу на курс.
З лютого пишу про курс 45-50 на кінець року. Очікую, що НБУ не втримає тренд на 45 до кінця року і восени перейде на тренд на 50.
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