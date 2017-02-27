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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лип, 2024 12:14
НБУ знову всіх переграв або обманув, як кому зручніше.
Я гадав, що 40.7 то орієнтир на 2-3 місяці, а виходить ми вже на цей рівень не повернемось, продаж на МБ 41.05, 35 копійок відлетіли від середньорічної в бюджеті.
Я помилився.
Київ вже працює 41.08 на 41.15.
Що буде далі не уявляю, сподіваюсь ще повернемось до 40.7...
п.с. НБУ вчора продав на 105 лямів, ще нормально, я гадав, що буде більший попит.
Попит прокинеться, якщо твердо і безповоротно закріпемось віще 41 без повернення нище(((
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somilitark
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