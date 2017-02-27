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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лип, 2024 12:14
НБУ знову всіх переграв або обманув, як кому зручніше.
Я гадав, що 40.7 то орієнтир на 2-3 місяці, а виходить ми вже на цей рівень не повернемось, продаж на МБ 41.05, 35 копійок відлетіли від середньорічної в бюджеті.
Я помилився.
Київ вже працює 41.08 на 41.15.
Що буде далі не уявляю, сподіваюсь ще повернемось до 40.7...
п.с. НБУ вчора продав на 105 лямів, ще нормально, я гадав, що буде більший попит.
Попит прокинеться, якщо твердо і безповоротно закріпемось віще 41 без повернення нище(((
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somilitark
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 12:32
Denik написав: citramon написав:
Навіщо чекати невідомо скільки в матрасі, тим більше, що цікаві активи в нашій країні зазвичай не набуваються у власність за законами ринку.
Така саме байка як і "високий рівень корупції".
citramon написав:
Вже давно можна інвестувати в американський фондовий ринок(можливо пан Сенс так і робить), там на появу цікавих активів чекати не треба і при інвестуванні на 40 тис долл в рік ніхто запитань не задає.
Американський фондовий ринок дає 1-1.5% дивідентної дохідності. Це ні про що.
citramon написав:
При потребі купівлі активу в Україні гроші можна завести назад. Вони ж будуть легальними для фінмоніторигу, хіба ні?
Треба буде все одно показати легальність цих грошей.
))))
Хто ж інвестує в ринок акцій заради дивідендів? Дівіденди - це маленький бонус, який не кожна компанія надає. Основний заробіток на зростанні ціни акції. А ціни зростають, бо зростає світова економіка №1, а ще й до того ж гроші знецінюються.
Хочете безризиково мати дивідендний дохід? Тоді будь ласка купуйте трежеріс - там дохідність на рівні українських валютних овдп.
Хочете ліниво інвестувати і не гнатись за великими прибутками? Будь ласка - індекси, наприклад, sp500, середньорічна дохідність 10% річних, за останній рік значно більше.
Хочете заробляти 20% і значно вище? Аналізуйте бізнес компаній, купуйте їх та заробляйте разом з ними.
Ваші мрії, про безцінний актив, що вам дозволять придбати тут десь в майбутньому за знецінену гивню, що зберігаєте в овдп, так само як і мрії про майбутню високу пенсію - це ні про що.
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citramon
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:02
citramon написав:
))))
Хто ж інвестує в ринок акцій заради дивідендів?
Дівіденди - це маленький бонус, який не кожна компанія надає. Основний заробіток на зростанні ціни акції. А ціни зростають, бо зростає світова економіка №1, а ще й до того ж гроші знецінюються.
Хочете безризиково мати дивідендний дохід? Тоді будь ласка купуйте трежеріс - там дохідність на рівні українських валютних овдп.
Хочете ліниво інвестувати і не гнатись за великими прибутками? Будь ласка - індекси, наприклад, sp500, середньорічна дохідність 10% річних, за останній рік значно більше.
Хочете заробляти 20% і значно вище? Аналізуйте бізнес компаній, купуйте їх та заробляйте разом з ними.
Ваші мрії, про безцінний актив, що вам дозволять придбати тут десь в майбутньому за знецінену гивню, що зберігаєте в овдп, так само як і мрії про майбутню високу пенсію - це ні про що.
коли інвестують лише на підставі того, що буде лише дорожчати - ось тоді й виникають ці історія, що потім хтось вимірює відстань до асфальту...
трежеріс - це лише зараз 5%. до цього багато років - 0,5% річних.
хочете мати 20% більш-менш гарантовано - то відкривайте власний бізнес. заробляти на комусь - це мрія. там де прибуток зрозумілий, ніяких 20% немає. де може стрельнути, як та ж Nvidia - треба мати хист дивитися далі, ніж інші. багато хто рекомендував Nvidia? отож... гарантованих навіть 10% - це супер...
а Україна ніде не дінеться, рано чи пізно в нас теж буде ринок акцій...
Востаннє редагувалось Shaman
в П'ят 12 лип, 2024 13:06, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:06
somilitark написав:
НБУ знову всіх переграв або обманув, як кому зручніше.
Я гадав, що 40.7 то орієнтир на 2-3 місяці, а виходить ми вже на цей рівень не повернемось, продаж на МБ 41.05, 35 копійок відлетіли від середньорічної в бюджеті.
Я помилився.
Київ вже працює 41.08 на 41.15.
Що буде далі не уявляю, сподіваюсь ще повернемось до 40.7...
п.с. НБУ вчора продав на 105 лямів, ще нормально, я гадав, що буде більший попит.
Попит прокинеться, якщо твердо і безповоротно закріпемось віще 41 без повернення нище(((
далеко не всіх, лише тих, хто вірить у міцність гривні лише тому, що вірить...
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