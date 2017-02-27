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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11525115261152711528

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 53
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
8%
4
40,50-41,00
34%
18
41,00-41,50
28%
15
41,50-42,00
17%
9
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
4%
2
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 12:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ знову всіх переграв або обманув, як кому зручніше.
Я гадав, що 40.7 то орієнтир на 2-3 місяці, а виходить ми вже на цей рівень не повернемось, продаж на МБ 41.05, 35 копійок відлетіли від середньорічної в бюджеті.
Я помилився.
Київ вже працює 41.08 на 41.15.
Що буде далі не уявляю, сподіваюсь ще повернемось до 40.7...
п.с. НБУ вчора продав на 105 лямів, ще нормально, я гадав, що буде більший попит.
Попит прокинеться, якщо твердо і безповоротно закріпемось віще 41 без повернення нище(((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 12:32

  Denik написав:
  citramon написав:Навіщо чекати невідомо скільки в матрасі, тим більше, що цікаві активи в нашій країні зазвичай не набуваються у власність за законами ринку.

Така саме байка як і "високий рівень корупції".
  citramon написав:Вже давно можна інвестувати в американський фондовий ринок(можливо пан Сенс так і робить), там на появу цікавих активів чекати не треба і при інвестуванні на 40 тис долл в рік ніхто запитань не задає.

Американський фондовий ринок дає 1-1.5% дивідентної дохідності. Це ні про що.
  citramon написав:При потребі купівлі активу в Україні гроші можна завести назад. Вони ж будуть легальними для фінмоніторигу, хіба ні?

Треба буде все одно показати легальність цих грошей.

))))
Хто ж інвестує в ринок акцій заради дивідендів? Дівіденди - це маленький бонус, який не кожна компанія надає. Основний заробіток на зростанні ціни акції. А ціни зростають, бо зростає світова економіка №1, а ще й до того ж гроші знецінюються.
Хочете безризиково мати дивідендний дохід? Тоді будь ласка купуйте трежеріс - там дохідність на рівні українських валютних овдп.
Хочете ліниво інвестувати і не гнатись за великими прибутками? Будь ласка - індекси, наприклад, sp500, середньорічна дохідність 10% річних, за останній рік значно більше.
Хочете заробляти 20% і значно вище? Аналізуйте бізнес компаній, купуйте їх та заробляйте разом з ними.
Ваші мрії, про безцінний актив, що вам дозволять придбати тут десь в майбутньому за знецінену гивню, що зберігаєте в овдп, так само як і мрії про майбутню високу пенсію - це ні про що.
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:02

  citramon написав:))))
Хто ж інвестує в ринок акцій заради дивідендів? Дівіденди - це маленький бонус, який не кожна компанія надає. Основний заробіток на зростанні ціни акції. А ціни зростають, бо зростає світова економіка №1, а ще й до того ж гроші знецінюються.
Хочете безризиково мати дивідендний дохід? Тоді будь ласка купуйте трежеріс - там дохідність на рівні українських валютних овдп.
Хочете ліниво інвестувати і не гнатись за великими прибутками? Будь ласка - індекси, наприклад, sp500, середньорічна дохідність 10% річних, за останній рік значно більше.
Хочете заробляти 20% і значно вище? Аналізуйте бізнес компаній, купуйте їх та заробляйте разом з ними.
Ваші мрії, про безцінний актив, що вам дозволять придбати тут десь в майбутньому за знецінену гивню, що зберігаєте в овдп, так само як і мрії про майбутню високу пенсію - це ні про що.

коли інвестують лише на підставі того, що буде лише дорожчати - ось тоді й виникають ці історія, що потім хтось вимірює відстань до асфальту...

трежеріс - це лише зараз 5%. до цього багато років - 0,5% річних.

хочете мати 20% більш-менш гарантовано - то відкривайте власний бізнес. заробляти на комусь - це мрія. там де прибуток зрозумілий, ніяких 20% немає. де може стрельнути, як та ж Nvidia - треба мати хист дивитися далі, ніж інші. багато хто рекомендував Nvidia? отож... гарантованих навіть 10% - це супер...

а Україна ніде не дінеться, рано чи пізно в нас теж буде ринок акцій...
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 12 лип, 2024 13:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:06

  somilitark написав:НБУ знову всіх переграв або обманув, як кому зручніше.
Я гадав, що 40.7 то орієнтир на 2-3 місяці, а виходить ми вже на цей рівень не повернемось, продаж на МБ 41.05, 35 копійок відлетіли від середньорічної в бюджеті.
Я помилився.
Київ вже працює 41.08 на 41.15.
Що буде далі не уявляю, сподіваюсь ще повернемось до 40.7...
п.с. НБУ вчора продав на 105 лямів, ще нормально, я гадав, що буде більший попит.
Попит прокинеться, якщо твердо і безповоротно закріпемось віще 41 без повернення нище(((

далеко не всіх, лише тих, хто вірить у міцність гривні лише тому, що вірить...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  citramon написав:ціни зростають, бо ... гроші знецінюються.

просто з різною швидкістю
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:15

Василь, а що таке? Чого замовк? Де твоя критика щодо мене, що в мене немає хисту передбачення?
Як ся маєте, любителі гривнедепозитів і ОВДП?
Як в той пісні: "То лі єсчо будєт ой ой ой."
Курс доляра на міжбанку
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