НБУ знову всіх переграв або обманув, як кому зручніше. Я гадав, що 40.7 то орієнтир на 2-3 місяці, а виходить ми вже на цей рівень не повернемось, продаж на МБ 41.05, 35 копійок відлетіли від середньорічної в бюджеті. Я помилився. Київ вже працює 41.08 на 41.15. Що буде далі не уявляю, сподіваюсь ще повернемось до 40.7... п.с. НБУ вчора продав на 105 лямів, ще нормально, я гадав, що буде більший попит. Попит прокинеться, якщо твердо і безповоротно закріпемось віще 41 без повернення нище(((
citramon написав:Навіщо чекати невідомо скільки в матрасі, тим більше, що цікаві активи в нашій країні зазвичай не набуваються у власність за законами ринку.
Така саме байка як і "високий рівень корупції".
citramon написав:Вже давно можна інвестувати в американський фондовий ринок(можливо пан Сенс так і робить), там на появу цікавих активів чекати не треба і при інвестуванні на 40 тис долл в рік ніхто запитань не задає.
Американський фондовий ринок дає 1-1.5% дивідентної дохідності. Це ні про що.
citramon написав:При потребі купівлі активу в Україні гроші можна завести назад. Вони ж будуть легальними для фінмоніторигу, хіба ні?
Треба буде все одно показати легальність цих грошей.
)))) Хто ж інвестує в ринок акцій заради дивідендів? Дівіденди - це маленький бонус, який не кожна компанія надає. Основний заробіток на зростанні ціни акції. А ціни зростають, бо зростає світова економіка №1, а ще й до того ж гроші знецінюються. Хочете безризиково мати дивідендний дохід? Тоді будь ласка купуйте трежеріс - там дохідність на рівні українських валютних овдп. Хочете ліниво інвестувати і не гнатись за великими прибутками? Будь ласка - індекси, наприклад, sp500, середньорічна дохідність 10% річних, за останній рік значно більше. Хочете заробляти 20% і значно вище? Аналізуйте бізнес компаній, купуйте їх та заробляйте разом з ними. Ваші мрії, про безцінний актив, що вам дозволять придбати тут десь в майбутньому за знецінену гивню, що зберігаєте в овдп, так само як і мрії про майбутню високу пенсію - це ні про що.
citramon написав:)))) Хто ж інвестує в ринок акцій заради дивідендів? Дівіденди - це маленький бонус, який не кожна компанія надає. Основний заробіток на зростанні ціни акції. А ціни зростають, бо зростає світова економіка №1, а ще й до того ж гроші знецінюються. Хочете безризиково мати дивідендний дохід? Тоді будь ласка купуйте трежеріс - там дохідність на рівні українських валютних овдп. Хочете ліниво інвестувати і не гнатись за великими прибутками? Будь ласка - індекси, наприклад, sp500, середньорічна дохідність 10% річних, за останній рік значно більше. Хочете заробляти 20% і значно вище? Аналізуйте бізнес компаній, купуйте їх та заробляйте разом з ними. Ваші мрії, про безцінний актив, що вам дозволять придбати тут десь в майбутньому за знецінену гивню, що зберігаєте в овдп, так само як і мрії про майбутню високу пенсію - це ні про що.
коли інвестують лише на підставі того, що буде лише дорожчати - ось тоді й виникають ці історія, що потім хтось вимірює відстань до асфальту...
трежеріс - це лише зараз 5%. до цього багато років - 0,5% річних.
хочете мати 20% більш-менш гарантовано - то відкривайте власний бізнес. заробляти на комусь - це мрія. там де прибуток зрозумілий, ніяких 20% немає. де може стрельнути, як та ж Nvidia - треба мати хист дивитися далі, ніж інші. багато хто рекомендував Nvidia? отож... гарантованих навіть 10% - це супер...
а Україна ніде не дінеться, рано чи пізно в нас теж буде ринок акцій...
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 12 лип, 2024 13:06, всього редагувалось 2 разів.
somilitark написав:НБУ знову всіх переграв або обманув, як кому зручніше. Я гадав, що 40.7 то орієнтир на 2-3 місяці, а виходить ми вже на цей рівень не повернемось, продаж на МБ 41.05, 35 копійок відлетіли від середньорічної в бюджеті. Я помилився. Київ вже працює 41.08 на 41.15. Що буде далі не уявляю, сподіваюсь ще повернемось до 40.7... п.с. НБУ вчора продав на 105 лямів, ще нормально, я гадав, що буде більший попит. Попит прокинеться, якщо твердо і безповоротно закріпемось віще 41 без повернення нище(((
далеко не всіх, лише тих, хто вірить у міцність гривні лише тому, що вірить...