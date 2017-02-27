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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11526115271152811529

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 55
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
7%
4
40,50-41,00
33%
18
41,00-41,50
31%
17
41,50-42,00
16%
9
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
4%
2
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:59

  Игорь Алексеевич написав:Хотел купить дол. - в обменниках НЭТУ долярив. :roll:

Скоріше гривень не буде, відкат пішов.
Найвужче в столиці 40.98 на 41.04.

Стосовно пари євро долар, все йде до того, що демократи не виграють осінні вибори, а якщо будуть республіканці, то євро знову буде дешевше долара.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:06

  Игорь Алексеевич написав:Хотел купить дол. - в обменниках НЭТУ долярив. :roll:


:shock: це жарт такий? не у відділеннях банків а в обмінках (!!!) теж "немає" долярів?!!! щось знають???
А в якому це населеному пункті таке диво? І в сількох обмінках Ви запитували про наявність доларів? А тепер з цятками і 2006 року випуску приймають охоче долари в обмінках?
А у мінял не запитували?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:12

  Yuri_61 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Хотел купить дол. - в обменниках НЭТУ долярив. :roll:


:shock: це жарт такий? не у відділеннях банків а в обмінках (!!!) теж "немає" долярів?!!! щось знають???
А в якому це населеному пукті таке диво? І всількох обмінках Ви запитували про наявність доларів? А тепер з цятками і 2006 року випуску приймають охоче долари в обмінках?
А у мінял не запитували?

То немає долара по 37.75 :lol:
kyk
 
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