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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:59
Игорь Алексеевич написав:
Хотел купить дол. - в обменниках НЭТУ долярив.
Скоріше гривень не буде, відкат пішов.
Найвужче в столиці 40.98 на 41.04.
Стосовно пари євро долар, все йде до того, що демократи не виграють осінні вибори, а якщо будуть республіканці, то євро знову буде дешевше долара.
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:06
Игорь Алексеевич написав:
Хотел купить дол. - в обменниках НЭТУ долярив.
це жарт такий? не у відділеннях банків а в обмінках (!!!) теж "немає" долярів?!!! щось знають???
А в якому це населеному пункті таке диво? І в сількох обмінках Ви запитували про наявність доларів? А тепер з цятками і 2006 року випуску приймають охоче долари в обмінках?
А у мінял не запитували?
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Yuri_61
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:12
Yuri_61 написав:
Игорь Алексеевич написав:
Хотел купить дол. - в обменниках НЭТУ долярив.
це жарт такий? не у відділеннях банків а в обмінках (!!!) теж "немає" долярів?!!! щось знають???
А в якому це населеному пукті таке диво? І всількох обмінках Ви запитували про наявність доларів? А тепер з цятками і 2006 року випуску приймають охоче долари в обмінках?
А у мінял не запитували?
То немає долара по 37.75
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:42
Бетон написав:
⚡️НБУ вперше підняв курс долара вище 41 гривні, — РБК
Офіційний курс на 15 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0434 грн за 1 долар (+0,1677 грн). Вище курс був лише 12 липня – 40,8823.
Идём к 46 к осени
42,5 - 43,2
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:55
Мені мій банк сьогодні нагадав у повідомленні, що я легко можу придбати долари. Сприймаю це повідомлення, як ознаку майбутнього відкату.
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sergikkc007
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 19:23
sergikkc007 написав:
Мені мій банк сьогодні нагадав у повідомленні, що я легко можу придбати долари. Сприймаю це повідомлення, як ознаку майбутнього відкату.
Навряд чи
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 19:33
Игорь Алексеевич написав:
Хотел купить дол. - в обменниках НЭТУ долярив.
навіть 1996 року випуску із штампіками?
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flyman
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Ірина_, Модератор
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