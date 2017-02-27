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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11527115281152911530

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 56
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
7%
4
40,50-41,00
32%
18
41,00-41,50
32%
18
41,50-42,00
16%
9
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
4%
2
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 05:53

  Yuri_61 написав:почитайте, буде цікаво про обсяги виплат Україної держборгу
https://visitukraine.today/uk/blog/3986 ... t-26-years

За двадцять років курс повинен бути як в анекдоті про Яценюка - долар по вісім....тисяч
sens
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 08:59

  cherchiltank написав:
  somilitark написав:
  Игорь Алексеевич написав:Хотел купить дол. - в обменниках НЭТУ долярив. :roll:

Скоріше гривень не буде, відкат пішов.
Найвужче в столиці 40.98 на 41.04.

Стосовно пари євро долар, все йде до того, що демократи не виграють осінні вибори, а якщо будуть республіканці, то євро знову буде дешевше долара.

Ніякого відкату не буди - потихеньку все буде йти вгору, головне щоб потихеньку)

а по ОВДП від"ємна дохідність, якщо перераховувати в USD
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 09:52

flyman
а по ОВДП від"ємна дохідність, якщо перераховувати в USD

Ще не травень 25
Все попереду 😀
Курчат порахуєм, фарш перекрутим. Все буде .
Hotab
 
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