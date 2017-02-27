Игорь Алексеевич написав:Хотел купить дол. - в обменниках НЭТУ долярив.
Скоріше гривень не буде, відкат пішов. Найвужче в столиці 40.98 на 41.04.
Стосовно пари євро долар, все йде до того, що демократи не виграють осінні вибори, а якщо будуть республіканці, то євро знову буде дешевше долара.
Ніякого відкату не буди - потихеньку все буде йти вгору, головне щоб потихеньку)
У НБУ дуже важка ситуація, попит на валюту наче і не дуже космічний, але вагомий і суттєвий, валюти в закромах наче достатньо, но немає гарантій ритмічності допомоги. Плюс гарантовано допомоги в наступному році буде капітально менше, а ще ці долбані кредитори пощипають резерви, бо дефолт не допустять, прийдеться трохи порідшати валюту в резервах. Ось Нацбанк і шукає ту золоту середину, як зменшити попит і зберегти резерви, але не розігнати інфляцію задравши курс до небес... 3-й рік великої війни почав по спіралі розкручуватись і неприємності добавляються, курс це дрібнички, дуже добре, що ми не шукаємо їжу, є більш менш світло і ми "забиваємо голову" курсом долара, дякуємо за це ЗСУ і владі...
а по ОВДП від"ємна дохідність, якщо перераховувати в USD
Ще не травень 25 Все попереду 😀 Курчат порахуєм, фарш перекрутим. Все буде .
Зараз гривнєві інструменти це патріотично, но не дуже мудро і практично, а по факту ще і збитково. Але новомова допомогає вирулити, просто "відїємна але дохідність " Ну вміє людина вибрати всі банки привиди, зайти коли треба в ОВДП, талант у чєла, так можуть не тільки лиш усі((( По курсу, чомусь прийоми підросли, столиця світить 41.03 на 41.10. Обмінка з мого рідного містечка заряджає 41.05 на 41.25, виходить попит є...