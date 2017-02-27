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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11528115291153011531>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 56
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
7%
4
40,50-41,00
32%
18
41,00-41,50
32%
18
41,50-42,00
16%
9
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
4%
2
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 05:53

  Yuri_61 написав:почитайте, буде цікаво про обсяги виплат Україної держборгу
https://visitukraine.today/uk/blog/3986 ... t-26-years

За двадцять років курс повинен бути як в анекдоті про Яценюка - долар по вісім....тисяч
sens
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 08:59

  cherchiltank написав:
  somilitark написав:
  Игорь Алексеевич написав:Хотел купить дол. - в обменниках НЭТУ долярив. :roll:

Скоріше гривень не буде, відкат пішов.
Найвужче в столиці 40.98 на 41.04.

Стосовно пари євро долар, все йде до того, що демократи не виграють осінні вибори, а якщо будуть республіканці, то євро знову буде дешевше долара.

Ніякого відкату не буди - потихеньку все буде йти вгору, головне щоб потихеньку)

а по ОВДП від"ємна дохідність, якщо перераховувати в USD
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 09:52

flyman
а по ОВДП від"ємна дохідність, якщо перераховувати в USD

Ще не травень 25
Все попереду 😀
Курчат порахуєм, фарш перекрутим. Все буде .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 11:44

  cherchiltank написав:
  somilitark написав:
  Игорь Алексеевич написав:Хотел купить дол. - в обменниках НЭТУ долярив. :roll:

Скоріше гривень не буде, відкат пішов.
Найвужче в столиці 40.98 на 41.04.

Стосовно пари євро долар, все йде до того, що демократи не виграють осінні вибори, а якщо будуть республіканці, то євро знову буде дешевше долара.

Ніякого відкату не буди - потихеньку все буде йти вгору, головне щоб потихеньку)

У НБУ дуже важка ситуація, попит на валюту наче і не дуже космічний, але вагомий і суттєвий, валюти в закромах наче достатньо, но немає гарантій ритмічності допомоги.
Плюс гарантовано допомоги в наступному році буде капітально менше, а ще ці долбані кредитори пощипають резерви, бо дефолт не допустять, прийдеться трохи порідшати валюту в резервах.
Ось Нацбанк і шукає ту золоту середину, як зменшити попит і зберегти резерви, але не розігнати інфляцію задравши курс до небес...
3-й рік великої війни почав по спіралі розкручуватись і неприємності добавляються, курс це дрібнички, дуже добре, що ми не шукаємо їжу, є більш менш світло і ми "забиваємо голову" курсом долара, дякуємо за це ЗСУ і владі...
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 11:50

  Hotab написав:flyman
а по ОВДП від"ємна дохідність, якщо перераховувати в USD

Ще не травень 25
Все попереду 😀
Курчат порахуєм, фарш перекрутим. Все буде .

Зараз гривнєві інструменти це патріотично, но не дуже мудро і практично, а по факту ще і збитково. Але новомова допомогає вирулити, просто "відїємна але дохідність :lol: "
Ну вміє людина вибрати всі банки привиди, зайти коли треба в ОВДП, талант у чєла, так можуть не тільки лиш усі(((
По курсу, чомусь прийоми підросли, столиця світить 41.03 на 41.10.
Обмінка з мого рідного містечка заряджає 41.05 на 41.25, виходить попит є...
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 12:35

  somilitark написав:
  Hotab написав:flyman
а по ОВДП від"ємна дохідність, якщо перераховувати в USD

Ще не травень 25
Все попереду 😀
Курчат порахуєм, фарш перекрутим. Все буде .

Зараз гривнєві інструменти це патріотично, но не дуже мудро і практично, а по факту ще і збитково. Але новомова допомогає вирулити, просто "відїємна але дохідність :lol: "
Ну вміє людина вибрати всі банки привиди, зайти коли треба в ОВДП, талант у чєла, так можуть не тільки лиш усі(((
По курсу, чомусь прийоми підросли, столиця світить 41.03 на 41.10.
Обмінка з мого рідного містечка заряджає 41.05 на 41.25, виходить попит є...

мудрі кадри випотрошили з укробанк системи валюту і сидять на підсососі у бюджетної циці, плямакаючи та прицмокуючи, глаголять про прокручений взад фарш ОВДП і тицяють пальцем в наповнювачів тої циці "які ж довбні вони що наповнюють, гагаа, паржом"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 лип, 2024 12:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 12:40

  somilitark написав:У НБУ дуже важка ситуація, попит на валюту наче і не дуже космічний, але вагомий і суттєвий, валюти в закромах наче достатньо, но немає гарантій ритмічності допомоги.
Плюс гарантовано допомоги в наступному році буде капітально менше, а ще ці долбані кредитори пощипають резерви, бо дефолт не допустять, прийдеться трохи порідшати валюту в резервах.
Ось Нацбанк і шукає ту золоту середину, як зменшити попит і зберегти резерви, але не розігнати інфляцію задравши курс до небес...
3-й рік великої війни почав по спіралі розкручуватись і неприємності добавляються, курс це дрібнички, дуже добре, що ми не шукаємо їжу, є більш менш світло і ми "забиваємо голову" курсом долара, дякуємо за це ЗСУ і владі...

сутуація складна настільки, що гусиних паштетів нема, і ставку рефінансу не занадто опустили, бо з дерев"яним 1:2 а не паритет
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 12:43

  flyman написав:кадри на підсососі у бюджетної

ЗСУ то погана бюджетна рука яка дає?
Точно на сонці сьогодні не перегрілись?
Вже через пару днів та рука буде ганятись за вами, щоб щось приклєїти і поставити на місце(((

А вам треба присвоїти позачергове звання рівня "бог інвестування", від'ємна дохідність це щось дуже добре, навіть на безоколонці до такого ще не дійшли((((
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 12:47

  flyman написав:
  somilitark написав:У НБУ дуже важка ситуація, попит на валюту наче і не дуже космічний, але вагомий і суттєвий, валюти в закромах наче достатньо, но немає гарантій ритмічності допомоги.
Плюс гарантовано допомоги в наступному році буде капітально менше, а ще ці долбані кредитори пощипають резерви, бо дефолт не допустять, прийдеться трохи порідшати валюту в резервах.
Ось Нацбанк і шукає ту золоту середину, як зменшити попит і зберегти резерви, але не розігнати інфляцію задравши курс до небес...
3-й рік великої війни почав по спіралі розкручуватись і неприємності добавляються, курс це дрібнички, дуже добре, що ми не шукаємо їжу, є більш менш світло і ми "забиваємо голову" курсом долара, дякуємо за це ЗСУ і владі...

сутуація складна настільки, що гусиних паштетів нема, і ставку рефінансу не занадто опустили, бо з дерев"яним 1:2 а не паритет

Істерика вас охопила, треба спокійніше ставитись до збитків, бо ніхто не гарантував прибуток по ОВДП, а можливо це тільки початок і збитки будуть більші?
Тому треба зціпити зуби і терпіти, може скоро викличуть на 190 000 на місяць, відіб'єте усі "від'ємні дохідності")))
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 13:08

  Realist написав:...............
Інфляція буде "доганяти" нас осінню вже після того як ми перейдемо в коридор 41-42 по долару. ..........

Прошло чуть больше недели и перешли. На понедельник 15.07 доллар 41,0434, евро 44,6860.
Возможно не окончательно, но тем не менее.

Интересно другое.
Почему-то все "сетевые" обменки, кот. выкладывают курсы на сайтах, светят дикие вилки и практически одинаковые курсы. До вчерашнего дня было 39,0/40,3, сегодня - 40,0/41,35.
Сегодня, правда, небольшой разнобой по продаже - попадаются отклонения от 41,25 до 41,40. Видимо, ещё не договорились. :)
Раньше было много "частников" на kharkovforum, кот. ставили реальные курсы. Теперь пусто. Это что, "усиление контроля"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 13 лип, 2024 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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