somilitark написав:
Почнемо з того що у вас немає ніякої економічної освіти.
Як каже мій батя: не має поняття.
У нас яка інфляція в 2023-му році?
20%? Нічого не вживали ввечері веселого?
По-друге, ви не знаєте що трапилось 24.02.22?
Вам вже декілька разів пояснювали, що зараз воєнний час, дуже добре, що у нас є можливість за рахунок Запада тримати стабільність, більше немає про що говорити, у мене зараз важко хворіє теща, допомогаємо її лікувати, бо її пенсія 3700 за 40+ років стажа, дуже примітивна капельниця переважно вітчизняними ліками в день коштує 500 грн, про яку цілющу девальвацію ви тут роками співаєте, про що мова? Як добре зараз жити мільйонам пенсіонерів?
По девалу 2014-15-го, всі ціни зросли мінімум в 2.5 раза, майже в усіх бізнесах почалась катастрофа, виїхало на заробітки, в т.ч. і в бензоколонку мільйони людей, треба хоч трохи дорослішати і спитати в батьків, що відбувалось 10 років назад, якщо ви не в змозі згадати "відчуття які довелось пережити" працюючим людям і годувальникам сімей.
І не носіться з примітивною ідею девала, все набагато складніше в економіці і соціумі, ніж ви собі вигадали, трохи вже набридло відповідати і тлумачити одне і теж, Долярчик не такий вже і занудний як ви((((
Один вкид про “в 2.5 все подорожчало” 😁😁😁 -- і все, фініта, далі можна й не читати...
Вже є відчуття вкиду.
Для прикладу, у 2013 сир коштував 100/кг.
Зараз 300/кг. Чи нехай навіть 400/кг.
Отже основне зростання, до 250/кг було в ті 14-15? 😱🙀
Абсурд же ж..
Є офіц.інляція.
Є можливість робити записи всіх(!) витрат щороку, якщо ви не у війську.
І вони зійдуться з офіц.інфл.
Чого плакати?
Гривня падає.
Але відставання грв овдп від доларових і досі незначне.
Вже бувало й гірше за останні місяці.
дата ••••• курсНБУ таєм.План тП-НБУ
01.07.2024 40.4542 40.4010 -0.053
02.07.2024 40.6413 40.4146 -0.227
03.07.2024 40.7476 40.4281 -0.319
04.07.2024 40.7599 40.4417 -0.318
05.07.2024 40.5458 40.4554 -0.090
06.07.2024 40.5458 40.4690 -0.077
07.07.2024 40.5458 40.4826 -0.063
08.07.2024 40.5420 40.4962 -0.046
09.07.2024 40.7000 40.5098 -0.190
10.07.2024 40.7662 40.5234 -0.243
11.07.2024 40.7146 40.5371 -0.178
12.07.2024 40.8823 40.5507 -0.332
13.07.2024 40.8823 40.5644 -0.318
14.07.2024 40.8823 40.5780 -0.304
15.07.2024 41.0434 40.5916 -0.452
16.07.2024 40.6053046997 40.6053
17.07.2024 40.6189643798 40.6190
18.07.2024 40.6326286552 40.6326
19.07.2024 40.6462975272 40.6463
20.07.2024 40.6599709974 40.6600
21.07.2024 40.6736490674 40.6736
22.07.2024 40.6873317387 40.6873
23.07.2024 40.7010190129 40.7010
24.07.2024 40.7147108915 40.7147
25.07.2024 40.728407376 40.7284
26.07.2024 40.7421084681 40.7421
27.07.2024 40.7558141693 40.7558
28.07.2024 40.7695244811 40.7695
29.07.2024 40.783239405 40.7832
30.07.2024 40.7969589427 40.7970
31.07.2024 40.8106830956 40.8107