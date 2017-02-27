somilitark написав:

Shaman написав: тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні

По девалу 2014-15-го, всі ціни зросли мінімум в 2.5 раза

Почнемо з того що у вас немає ніякої економічної освіти.Як каже мій батя: не має поняття.У нас яка інфляція в 2023-му році?20%? Нічого не вживали ввечері веселого?По-друге, ви не знаєте що трапилось 24.02.22?Вам вже декілька разів пояснювали, що зараз воєнний час, дуже добре, що у нас є можливість за рахунок Запада тримати стабільність, більше немає про що говорити, у мене зараз важко хворіє теща, допомогаємо її лікувати, бо її пенсія 3700 за 40+ років стажа, дуже примітивна капельниця переважно вітчизняними ліками в день коштує 500 грн, про яку цілющу девальвацію ви тут роками співаєте, про що мова? Як добре зараз жити мільйонам пенсіонерів?, майже в усіх бізнесах почалась катастрофа, виїхало на заробітки, в т.ч. і в бензоколонку мільйони людей, треба хоч трохи дорослішати і спитати в батьків, що відбувалось 10 років назад, якщо ви не в змозі згадати "відчуття які довелось пережити" працюючим людям і годувальникам сімей.І не носіться з примітивною ідею девала, все набагато складніше в економіці і соціумі, ніж ви собі вигадали, трохи вже набридло відповідати і тлумачити одне і теж, Долярчик не такий вже і занудний як ви((((