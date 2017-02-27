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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 13:12
somilitark написав: Shaman написав:
тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні
Почнемо з того що у вас немає ніякої економічної освіти.
Як каже мій батя: не має поняття.
У нас яка інфляція в 2023-му році?
20%? Нічого не вживали ввечері веселого?
По-друге, ви не знаєте що трапилось 24.02.22?
Вам вже декілька разів пояснювали, що зараз воєнний час, дуже добре, що у нас є можливість за рахунок Запада тримати стабільність, більше немає про що говорити, у мене зараз важко хворіє теща, допомогаємо її лікувати, бо її пенсія 3700 за 40+ років стажа, дуже примітивна капельниця переважно вітчизняними ліками в день коштує 500 грн, про яку цілющу девальвацію ви тут роками співаєте, про що мова? Як добре зараз жити мільйонам пенсіонерів?По девалу 2014-15-го, всі ціни зросли мінімум в 2.5 раза
, майже в усіх бізнесах почалась катастрофа, виїхало на заробітки, в т.ч. і в бензоколонку мільйони людей, треба хоч трохи дорослішати і спитати в батьків, що відбувалось 10 років назад, якщо ви не в змозі згадати "відчуття які довелось пережити" працюючим людям і годувальникам сімей.
І не носіться з примітивною ідею девала, все набагато складніше в економіці і соціумі, ніж ви собі вигадали, трохи вже набридло відповідати і тлумачити одне і теж, Долярчик не такий вже і занудний як ви((((
Один вкид про “в 2.5 все подорожчало” 😁😁😁 -- і все, фініта, далі можна й не читати...
Вже є відчуття вкиду.
Для прикладу, у 2013 сир коштував 100/кг.
Зараз 300/кг. Чи нехай навіть 400/кг.
Отже основне зростання, до 250/кг було в ті 14-15? 😱🙀
Абсурд же ж..
Є офіц.інляція.
Є можливість робити записи всіх(!) витрат щороку, якщо ви не у війську.
І вони зійдуться з офіц.інфл.
Чого плакати?
Гривня падає.
Але відставання грв овдп від доларових і досі незначне.
Вже бувало й гірше за останні місяці.
дата ••••• курсНБУ таєм.План тП-НБУ
01.07.2024 40.4542 40.4010 -0.053
02.07.2024 40.6413 40.4146 -0.227
03.07.2024 40.7476 40.4281 -0.319
04.07.2024 40.7599 40.4417 -0.318
05.07.2024 40.5458 40.4554 -0.090
06.07.2024 40.5458 40.4690 -0.077
07.07.2024 40.5458 40.4826 -0.063
08.07.2024 40.5420 40.4962 -0.046
09.07.2024 40.7000 40.5098 -0.190
10.07.2024 40.7662 40.5234 -0.243
11.07.2024 40.7146 40.5371 -0.178
12.07.2024 40.8823 40.5507 -0.332
13.07.2024 40.8823 40.5644 -0.318
14.07.2024 40.8823 40.5780 -0.304
15.07.2024 41.0434 40.5916 -0.452
16.07.2024 40.6053046997 40.6053
17.07.2024 40.6189643798 40.6190
18.07.2024 40.6326286552 40.6326
19.07.2024 40.6462975272 40.6463
20.07.2024 40.6599709974 40.6600
21.07.2024 40.6736490674 40.6736
22.07.2024 40.6873317387 40.6873
23.07.2024 40.7010190129 40.7010
24.07.2024 40.7147108915 40.7147
25.07.2024 40.728407376 40.7284
26.07.2024 40.7421084681 40.7421
27.07.2024 40.7558141693 40.7558
28.07.2024 40.7695244811 40.7695
29.07.2024 40.783239405 40.7832
30.07.2024 40.7969589427 40.7970
31.07.2024 40.8106830956 40.8107
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Bobua
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Додано: Суб 13 лип, 2024 13:24
flyman
тицяють пальцем в наповнювачів тої циці
Ну по-перше , цифри кажуть красномовніше, ніж слово «наповнювач». Бо щось мені підказує, що людина яка купує для роботи в АЙТІ за <<2 т грн б/у ноутбук з ушатаною батареєю і «трохи неробочим екраном», яка купує проблемну нерухомість в підвалах в якості житлової,,вона не тільки собі відмовляє, а і державі. Тому очевидно якщо щось і платить, то оптимізована по самі вуха.
2. Я наповнював кратно більше тебе, але тобі не сподобалось. Тобі хотілось бачити мене в ЗСУ. Все ж для тебе!! 😀
Тому терпи і наповнюй. Я люблю їсти ситно!!
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Додано: Суб 13 лип, 2024 15:25
Fed sends clearest signals yet that it will soon cut interest rates
FINANCIAL TIMES
Colby Smith in New York and Claire Jones in London23 MINUTES AGO
Federal Reserve officials have sent the strongest signals yet that they are preparing to cut interest rates, raising the prospect of relief for long-suffering American borrowers for the first time since inflation exploded across the world’s largest economy in the aftermath of the coronavirus pandemic.
In public appearances this week — including a pair of congressional hearings for chair Jay Powell — US central bankers spoke with a newfound assurance about their grip on inflation and readiness to embark on a policy pivot.
Buoying their conviction was better than expected economic data, which this week affirmed a continuing downshift in consumer price pressures. That has come alongside a softening of the labour market. At the same time, US banks have warned that lower-income customers are showing signs of financial stress after a long period of high prices.
While policymakers stopped short of providing specifics about when and by what magnitude they would be lowering borrowing costs, their rhetoric made clear that a new era is under way. Traders and economists broadly expect the first reduction in September — something Tiffany Wilding, an economist at Pimco, said was a “done deal” following this week’s data.
Chicago Fed president Austan Goolsbee told the Financial Times on Friday it had been a “good week” for a central bank that has aimed to lower inflation without triggering a US recession.
“I definitely feel better [now than on Monday],” Goolsbee said. “It’s not just this week, but the data over the past two to three months point to a continuation of what happened in 2023, which was a rapid and very significant drop in inflation.”
Goolsbee added that the fall in inflation meant that real interest rates were now automatically more restrictive. “We have tightened in real terms quite a lot while we’ve been sitting and waiting. You only want to be this restrictive for as long as you have to. If you don’t have to, in my view that’s when it’s appropriate to move back to a more normalised posture.”
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Додано: Суб 13 лип, 2024 18:14
Bobua написав: somilitark написав: Shaman написав:
тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні
Почнемо з того що у вас немає ніякої економічної освіти.
Як каже мій батя: не має поняття.
У нас яка інфляція в 2023-му році?
20%? Нічого не вживали ввечері веселого?
По-друге, ви не знаєте що трапилось 24.02.22?
Вам вже декілька разів пояснювали, що зараз воєнний час, дуже добре, що у нас є можливість за рахунок Запада тримати стабільність, більше немає про що говорити, у мене зараз важко хворіє теща, допомогаємо її лікувати, бо її пенсія 3700 за 40+ років стажа, дуже примітивна капельниця переважно вітчизняними ліками в день коштує 500 грн, про яку цілющу девальвацію ви тут роками співаєте, про що мова? Як добре зараз жити мільйонам пенсіонерів?По девалу 2014-15-го, всі ціни зросли мінімум в 2.5 раза
, майже в усіх бізнесах почалась катастрофа, виїхало на заробітки, в т.ч. і в бензоколонку мільйони людей, треба хоч трохи дорослішати і спитати в батьків, що відбувалось 10 років назад, якщо ви не в змозі згадати "відчуття які довелось пережити" працюючим людям і годувальникам сімей.
І не носіться з примітивною ідею девала, все набагато складніше в економіці і соціумі, ніж ви собі вигадали, трохи вже набридло відповідати і тлумачити одне і теж, Долярчик не такий вже і занудний як ви((((
Один вкид про “в 2.5 все подорожчало” 😁😁😁 -- і все, фініта, далі можна й не читати...
Вже є відчуття вкиду.Для прикладу, у 2013 сир коштував 100/кг
.
Зараз 300/кг. Чи нехай навіть 400/кг.
Отже основне зростання, до 250/кг було в ті 14-15? 😱🙀
Абсурд же ж..
Гривня падає.
Дєдушка напевне погано пам'ятає, але Радомери всякі коштували 60 грн, або 6 євро, зараз під 300 грн, це 6 євро плюс накоплена інфляція за роки.
Це все що треба знати про не плакальщика(((
Всі ціни прив'язані до курса, плюс світова інфляція.
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somilitark
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Додано: Суб 13 лип, 2024 18:52
Радіо написав:Fed sends clearest signals yet that it will soon cut interest rates
Ви гілкою не помились?
Як теоретичне зниження ставок ФРС може вплинути на курс гривні?
У нас своє весілля, дефолт на носі, залежить тільки від форми як ми будемо відмахуватись від кредиторів. Але все одно буде боляче і шуміха забезпечена, це теж буде підігрівати паніку всередині Неньки і істерику в ЗМІ.
Шалена рекордна спека, центральна, південна, східна частина країни потерпає від нечуваної засухи і жари, який буде врожай ніхто зараз не скаже, бо спека триває.
По мобілізації, ніхто не знає плани Міноборони, скільки призвуть до війська?
200 000? Ну це ж смішно, звичайно більше, а виходить посилиться дефіцит на ринку праці, будуть вимушені роботодавці підвищувати зарплати, що підштовхне ціни і ще більше впаде попит. Плюс багато ортодоксальних ухилянтів вже залегло на дно, це теж явно не до зростання ВВП і економічної активності. Да і з бюджетом явно не добра картина, бо видатків буде більше, доходів менше, це теж посилить спокусу влади девальвувати гривню.
У нас з електрокою біда, ніхто не розуміє яка буде зима(опалювальний сезон) і що буде з комунальним господарством.
У нас вже в усіх економічних передачах всілякі експерти заспівали, що треба терміново знімати гроші з рахунків, продавати ОВДП, а також по закінченню терміну депозита не продовжувати його, а терміново пірнати в валюту, бо гривневі інструменти не вигідні.
В нас НБУ явно хоче девальвувати гривню, бо резерви треба економити, але не знає як не зачепити свідомість 1000 мух, щоб їх не підштовхнути до покупки валюти і паніки на валютному ринку.
Так що нам ця "світова революція" до спини, запозичення з зовнішніх ринків у нас теж не ринкові, ну може теоретично подорощає наш експорт? Так треба ще дожити до цього світлого момента(((
Так що хто не боїться бути призваним до ЗСУ той узяв попкорн і потирає руки, бо гривні і всім нам буде дуже важко...
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