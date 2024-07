Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютний ринок в контексті ДС Валютний ринок в контексті ДС + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11528115291153011531 Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024? Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43 Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 57 Менше 38,00 2% 1 38,00-38,50 2% 1 38,50-39,00 0 0 39,00-39,50 0 0 39,50-40,00 2% 1 40,00-40,50 7% 4 40,50-41,00 32% 18 41,00-41,50 33% 19 41,50-42,00 16% 9 42,00-42,50 2% 1 42,50-43,00 2% 1 Більше 43,00 4% 2 Всього голосів : 57 Додано: Суб 13 лип, 2024 13:12 somilitark написав: Shaman написав: тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні

Почнемо з того що у вас немає ніякої економічної освіти.

Як каже мій батя: не має поняття.

У нас яка інфляція в 2023-му році?

20%? Нічого не вживали ввечері веселого?

По-друге, ви не знаєте що трапилось 24.02.22?

Вам вже декілька разів пояснювали, що зараз воєнний час, дуже добре, що у нас є можливість за рахунок Запада тримати стабільність, більше немає про що говорити, у мене зараз важко хворіє теща, допомогаємо її лікувати, бо її пенсія 3700 за 40+ років стажа, дуже примітивна капельниця переважно вітчизняними ліками в день коштує 500 грн, про яку цілющу девальвацію ви тут роками співаєте, про що мова? Як добре зараз жити мільйонам пенсіонерів?

По девалу 2014-15-го, всі ціни зросли мінімум в 2.5 раза , майже в усіх бізнесах почалась катастрофа, виїхало на заробітки, в т.ч. і в бензоколонку мільйони людей, треба хоч трохи дорослішати і спитати в батьків, що відбувалось 10 років назад, якщо ви не в змозі згадати "відчуття які довелось пережити" працюючим людям і годувальникам сімей.

І не носіться з примітивною ідею девала, все набагато складніше в економіці і соціумі, ніж ви собі вигадали, трохи вже набридло відповідати і тлумачити одне і теж, Долярчик не такий вже і занудний як ви(((( Почнемо з того що у вас немає ніякої економічної освіти.Як каже мій батя: не має поняття.У нас яка інфляція в 2023-му році?20%? Нічого не вживали ввечері веселого?По-друге, ви не знаєте що трапилось 24.02.22?Вам вже декілька разів пояснювали, що зараз воєнний час, дуже добре, що у нас є можливість за рахунок Запада тримати стабільність, більше немає про що говорити, у мене зараз важко хворіє теща, допомогаємо її лікувати, бо її пенсія 3700 за 40+ років стажа, дуже примітивна капельниця переважно вітчизняними ліками в день коштує 500 грн, про яку цілющу девальвацію ви тут роками співаєте, про що мова? Як добре зараз жити мільйонам пенсіонерів?, майже в усіх бізнесах почалась катастрофа, виїхало на заробітки, в т.ч. і в бензоколонку мільйони людей, треба хоч трохи дорослішати і спитати в батьків, що відбувалось 10 років назад, якщо ви не в змозі згадати "відчуття які довелось пережити" працюючим людям і годувальникам сімей.І не носіться з примітивною ідею девала, все набагато складніше в економіці і соціумі, ніж ви собі вигадали, трохи вже набридло відповідати і тлумачити одне і теж, Долярчик не такий вже і занудний як ви((((



Один вкид про “в 2.5 все подорожчало” 😁😁😁 -- і все, фініта, далі можна й не читати...

Вже є відчуття вкиду.



Для прикладу, у 2013 сир коштував 100/кг.

Зараз 300/кг. Чи нехай навіть 400/кг.

Отже основне зростання, до 250/кг було в ті 14-15? 😱🙀

Абсурд же ж..



Є офіц.інляція.

Є можливість робити записи всіх(!) витрат щороку, якщо ви не у війську.

І вони зійдуться з офіц.інфл.

Чого плакати?







Гривня падає.



Але відставання грв овдп від доларових і досі незначне.

Вже бувало й гірше за останні місяці.



дата ••••• курсНБУ таєм.План тП-НБУ

01.07.2024 40.4542 40.4010 -0.053

02.07.2024 40.6413 40.4146 -0.227

03.07.2024 40.7476 40.4281 -0.319

04.07.2024 40.7599 40.4417 -0.318

05.07.2024 40.5458 40.4554 -0.090

06.07.2024 40.5458 40.4690 -0.077

07.07.2024 40.5458 40.4826 -0.063

08.07.2024 40.5420 40.4962 -0.046

09.07.2024 40.7000 40.5098 -0.190

10.07.2024 40.7662 40.5234 -0.243

11.07.2024 40.7146 40.5371 -0.178

12.07.2024 40.8823 40.5507 -0.332

13.07.2024 40.8823 40.5644 -0.318

14.07.2024 40.8823 40.5780 -0.304

15.07.2024 41.0434 40.5916 -0.452



16.07.2024 40.6053046997 40.6053

17.07.2024 40.6189643798 40.6190

18.07.2024 40.6326286552 40.6326

19.07.2024 40.6462975272 40.6463

20.07.2024 40.6599709974 40.6600

21.07.2024 40.6736490674 40.6736

22.07.2024 40.6873317387 40.6873

23.07.2024 40.7010190129 40.7010

24.07.2024 40.7147108915 40.7147

25.07.2024 40.728407376 40.7284

26.07.2024 40.7421084681 40.7421

27.07.2024 40.7558141693 40.7558

28.07.2024 40.7695244811 40.7695

29.07.2024 40.783239405 40.7832

30.07.2024 40.7969589427 40.7970

31.07.2024 40.8106830956 40.8107 Один вкид про “в 2.5 все подорожчало” 😁😁😁 -- і все, фініта, далі можна й не читати...Вже є відчуття вкиду.Для прикладу, у 2013 сир коштував 100/кг.Зараз 300/кг. Чи нехай навіть 400/кг.Отже основне зростання, до 250/кг було в ті 14-15? 😱🙀Абсурд же ж..Є офіц.інляція.Є можливість робити записи всіх(!) витрат щороку, якщо ви не у війську.І вони зійдуться з офіц.інфл.Чого плакати?Гривня падає.Але відставання грв овдп від доларових і досі незначне.Вже бувало й гірше за останні місяці.дата ••••• курсНБУ таєм.План тП-НБУ01.07.2024 40.4542 40.4010 -0.05302.07.2024 40.6413 40.4146 -0.22703.07.2024 40.7476 40.4281 -0.31904.07.2024 40.7599 40.4417 -0.31805.07.2024 40.5458 40.4554 -0.09006.07.2024 40.5458 40.4690 -0.07707.07.2024 40.5458 40.4826 -0.06308.07.2024 40.5420 40.4962 -0.04609.07.2024 40.7000 40.5098 -0.19010.07.2024 40.7662 40.5234 -0.24311.07.2024 40.7146 40.5371 -0.17812.07.2024 40.8823 40.5507 -0.33213.07.2024 40.8823 40.5644 -0.31814.07.2024 40.8823 40.5780 -0.30415.07.2024 41.0434 40.591616.07.2024 40.6053046997 40.605317.07.2024 40.6189643798 40.619018.07.2024 40.6326286552 40.632619.07.2024 40.6462975272 40.646320.07.2024 40.6599709974 40.660021.07.2024 40.6736490674 40.673622.07.2024 40.6873317387 40.687323.07.2024 40.7010190129 40.701024.07.2024 40.7147108915 40.714725.07.2024 40.728407376 40.728426.07.2024 40.7421084681 40.742127.07.2024 40.7558141693 40.755828.07.2024 40.7695244811 40.769529.07.2024 40.783239405 40.783230.07.2024 40.7969589427 40.797031.07.2024 40.8106830956 40.8107 Bobua

Повідомлень: 2295 З нами з: 24.08.10 Подякував: 112 раз. Подякували: 147 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2024 13:24 flyman



тицяють пальцем в наповнювачів тої циці



Ну по-перше , цифри кажуть красномовніше, ніж слово «наповнювач». Бо щось мені підказує, що людина яка купує для роботи в АЙТІ за <<2 т грн б/у ноутбук з ушатаною батареєю і «трохи неробочим екраном», яка купує проблемну нерухомість в підвалах в якості житлової,,вона не тільки собі відмовляє, а і державі. Тому очевидно якщо щось і платить, то оптимізована по самі вуха.

2. Я наповнював кратно більше тебе, але тобі не сподобалось. Тобі хотілось бачити мене в ЗСУ. Все ж для тебе!! 😀



Тому терпи і наповнюй. Я люблю їсти ситно!! Ну по-перше , цифри кажуть красномовніше, ніж слово «наповнювач». Бо щось мені підказує, що людина яка купує для роботи в АЙТІ за <<2 т грн б/у ноутбук з ушатаною батареєю і «трохи неробочим екраном», яка купує проблемну нерухомість в підвалах в якості житлової,,вона не тільки собі відмовляє, а і державі. Тому очевидно якщо щось і платить, то оптимізована по самі вуха.2. Я наповнював кратно більше тебе, але тобі не сподобалось. Тобі хотілось бачити мене в ЗСУ. Все ж для тебе!! 😀Тому терпи і наповнюй. Я люблю їсти ситно!! Hotab Повідомлень: 12652 З нами з: 15.02.09 Подякував: 349 раз. Подякували: 2247 раз. Профіль 1 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2024 15:25 Fed sends clearest signals yet that it will soon cut interest rates

FINANCIAL TIMES

Colby Smith in New York and Claire Jones in London23 MINUTES AGO

Federal Reserve officials have sent the strongest signals yet that they are preparing to cut interest rates, raising the prospect of relief for long-suffering American borrowers for the first time since inflation exploded across the world’s largest economy in the aftermath of the coronavirus pandemic.

In public appearances this week — including a pair of congressional hearings for chair Jay Powell — US central bankers spoke with a newfound assurance about their grip on inflation and readiness to embark on a policy pivot.

Buoying their conviction was better than expected economic data, which this week affirmed a continuing downshift in consumer price pressures. That has come alongside a softening of the labour market. At the same time, US banks have warned that lower-income customers are showing signs of financial stress after a long period of high prices.

While policymakers stopped short of providing specifics about when and by what magnitude they would be lowering borrowing costs, their rhetoric made clear that a new era is under way. Traders and economists broadly expect the first reduction in September — something Tiffany Wilding, an economist at Pimco, said was a “done deal” following this week’s data.

Chicago Fed president Austan Goolsbee told the Financial Times on Friday it had been a “good week” for a central bank that has aimed to lower inflation without triggering a US recession.

“I definitely feel better [now than on Monday],” Goolsbee said. “It’s not just this week, but the data over the past two to three months point to a continuation of what happened in 2023, which was a rapid and very significant drop in inflation.”

Goolsbee added that the fall in inflation meant that real interest rates were now automatically more restrictive. “We have tightened in real terms quite a lot while we’ve been sitting and waiting. You only want to be this restrictive for as long as you have to. If you don’t have to, in my view that’s when it’s appropriate to move back to a more normalised posture.” Радіо

Повідомлень: 12486 З нами з: 02.05.18 Подякував: 3333 раз. Подякували: 7210 раз. Профіль 16 8 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2024 18:14 Bobua написав: somilitark написав: Shaman написав: тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні

Почнемо з того що у вас немає ніякої економічної освіти.

Як каже мій батя: не має поняття.

У нас яка інфляція в 2023-му році?

20%? Нічого не вживали ввечері веселого?

По-друге, ви не знаєте що трапилось 24.02.22?

Вам вже декілька разів пояснювали, що зараз воєнний час, дуже добре, що у нас є можливість за рахунок Запада тримати стабільність, більше немає про що говорити, у мене зараз важко хворіє теща, допомогаємо її лікувати, бо її пенсія 3700 за 40+ років стажа, дуже примітивна капельниця переважно вітчизняними ліками в день коштує 500 грн, про яку цілющу девальвацію ви тут роками співаєте, про що мова? Як добре зараз жити мільйонам пенсіонерів?

По девалу 2014-15-го, всі ціни зросли мінімум в 2.5 раза , майже в усіх бізнесах почалась катастрофа, виїхало на заробітки, в т.ч. і в бензоколонку мільйони людей, треба хоч трохи дорослішати і спитати в батьків, що відбувалось 10 років назад, якщо ви не в змозі згадати "відчуття які довелось пережити" працюючим людям і годувальникам сімей.

І не носіться з примітивною ідею девала, все набагато складніше в економіці і соціумі, ніж ви собі вигадали, трохи вже набридло відповідати і тлумачити одне і теж, Долярчик не такий вже і занудний як ви(((( Почнемо з того що у вас немає ніякої економічної освіти.Як каже мій батя: не має поняття.У нас яка інфляція в 2023-му році?20%? Нічого не вживали ввечері веселого?По-друге, ви не знаєте що трапилось 24.02.22?Вам вже декілька разів пояснювали, що зараз воєнний час, дуже добре, що у нас є можливість за рахунок Запада тримати стабільність, більше немає про що говорити, у мене зараз важко хворіє теща, допомогаємо її лікувати, бо її пенсія 3700 за 40+ років стажа, дуже примітивна капельниця переважно вітчизняними ліками в день коштує 500 грн, про яку цілющу девальвацію ви тут роками співаєте, про що мова? Як добре зараз жити мільйонам пенсіонерів?, майже в усіх бізнесах почалась катастрофа, виїхало на заробітки, в т.ч. і в бензоколонку мільйони людей, треба хоч трохи дорослішати і спитати в батьків, що відбувалось 10 років назад, якщо ви не в змозі згадати "відчуття які довелось пережити" працюючим людям і годувальникам сімей.І не носіться з примітивною ідею девала, все набагато складніше в економіці і соціумі, ніж ви собі вигадали, трохи вже набридло відповідати і тлумачити одне і теж, Долярчик не такий вже і занудний як ви((((



Один вкид про “в 2.5 все подорожчало” 😁😁😁 -- і все, фініта, далі можна й не читати...

Вже є відчуття вкиду.



Для прикладу, у 2013 сир коштував 100/кг .

Зараз 300/кг. Чи нехай навіть 400/кг.

Отже основне зростання, до 250/кг було в ті 14-15? 😱🙀

Абсурд же ж..





Гривня падає.



Один вкид про “в 2.5 все подорожчало” 😁😁😁 -- і все, фініта, далі можна й не читати...Вже є відчуття вкиду.Зараз 300/кг. Чи нехай навіть 400/кг.Отже основне зростання, до 250/кг було в ті 14-15? 😱🙀Абсурд же ж..Гривня падає.

Дєдушка напевне погано пам'ятає, але Радомери всякі коштували 60 грн, або 6 євро, зараз під 300 грн, це 6 євро плюс накоплена інфляція за роки.

Це все що треба знати про не плакальщика(((

Всі ціни прив'язані до курса, плюс світова інфляція. Дєдушка напевне погано пам'ятає, але Радомери всякі коштували 60 грн, або 6 євро, зараз під 300 грн, це 6 євро плюс накоплена інфляція за роки.Це все що треба знати про не плакальщика(((Всі ціни прив'язані до курса, плюс світова інфляція. somilitark

Повідомлень: 13245 З нами з: 30.12.09 Подякував: 694 раз. Подякували: 3839 раз. Профіль 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2024 18:52 Радіо написав: Fed sends clearest signals yet that it will soon cut interest rates



Ви гілкою не помились?

Як теоретичне зниження ставок ФРС може вплинути на курс гривні?

У нас своє весілля, дефолт на носі, залежить тільки від форми як ми будемо відмахуватись від кредиторів. Але все одно буде боляче і шуміха забезпечена, це теж буде підігрівати паніку всередині Неньки і істерику в ЗМІ.

Шалена рекордна спека, центральна, південна, східна частина країни потерпає від нечуваної засухи і жари, який буде врожай ніхто зараз не скаже, бо спека триває.

По мобілізації, ніхто не знає плани Міноборони, скільки призвуть до війська?

200 000? Ну це ж смішно, звичайно більше, а виходить посилиться дефіцит на ринку праці, будуть вимушені роботодавці підвищувати зарплати, що підштовхне ціни і ще більше впаде попит. Плюс багато ортодоксальних ухилянтів вже залегло на дно, це теж явно не до зростання ВВП і економічної активності. Да і з бюджетом явно не добра картина, бо видатків буде більше, доходів менше, це теж посилить спокусу влади девальвувати гривню.

У нас з електрокою біда, ніхто не розуміє яка буде зима(опалювальний сезон) і що буде з комунальним господарством.

У нас вже в усіх економічних передачах всілякі експерти заспівали, що треба терміново знімати гроші з рахунків, продавати ОВДП, а також по закінченню терміну депозита не продовжувати його, а терміново пірнати в валюту, бо гривневі інструменти не вигідні.

В нас НБУ явно хоче девальвувати гривню, бо резерви треба економити, але не знає як не зачепити свідомість 1000 мух, щоб їх не підштовхнути до покупки валюти і паніки на валютному ринку.



Так що нам ця "світова революція" до спини, запозичення з зовнішніх ринків у нас теж не ринкові, ну може теоретично подорощає наш експорт? Так треба ще дожити до цього світлого момента(((

Так що хто не боїться бути призваним до ЗСУ той узяв попкорн і потирає руки, бо гривні і всім нам буде дуже важко... Ви гілкою не помились?Як теоретичне зниження ставок ФРС може вплинути на курс гривні?У нас своє весілля, дефолт на носі, залежить тільки від форми як ми будемо відмахуватись від кредиторів. Але все одно буде боляче і шуміха забезпечена, це теж буде підігрівати паніку всередині Неньки і істерику в ЗМІ.Шалена рекордна спека, центральна, південна, східна частина країни потерпає від нечуваної засухи і жари, який буде врожай ніхто зараз не скаже, бо спека триває.По мобілізації, ніхто не знає плани Міноборони, скільки призвуть до війська?200 000? Ну це ж смішно, звичайно більше, а виходить посилиться дефіцит на ринку праці, будуть вимушені роботодавці підвищувати зарплати, що підштовхне ціни і ще більше впаде попит. Плюс багато ортодоксальних ухилянтів вже залегло на дно, це теж явно не до зростання ВВП і економічної активності. Да і з бюджетом явно не добра картина, бо видатків буде більше, доходів менше, це теж посилить спокусу влади девальвувати гривню.У нас з електрокою біда, ніхто не розуміє яка буде зима(опалювальний сезон) і що буде з комунальним господарством.У нас вже в усіх економічних передачах всілякі експерти заспівали, що треба терміново знімати гроші з рахунків, продавати ОВДП, а також по закінченню терміну депозита не продовжувати його, а терміново пірнати в валюту, бо гривневі інструменти не вигідні.В нас НБУ явно хоче девальвувати гривню, бо резерви треба економити, але не знає як не зачепити свідомість 1000 мух, щоб їх не підштовхнути до покупки валюти і паніки на валютному ринку.Так що нам ця "світова революція" до спини, запозичення з зовнішніх ринків у нас теж не ринкові, ну може теоретично подорощає наш експорт? Так треба ще дожити до цього світлого момента(((Так що хто не боїться бути призваним до ЗСУ той узяв попкорн і потирає руки, бо гривні і всім нам буде дуже важко... somilitark

Повідомлень: 13245 З нами з: 30.12.09 Подякував: 694 раз. Подякували: 3839 раз. Профіль 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2024 22:11

Що таке ринок валюти? Є якась кількість покупців та імпортерів, які приходять і хочуть купити валюту, а є якась кількість продавців валюти, експортерів української продукції, які отримують валюту, і для того, щоб розраховуватися з податками, зі своїми працівниками, вони цю валюту вимушені продавати на торгах. Так працює ринок. А хто на сьогодні в Україні продає валюту на ринку? Тільки Нацбанк. Тобто, по-перше, у нас на сьогоднішній момент в країні як такого валютного ринку немає. Тому що у нас, по суті, єдиним продавцем валюти є НБУ, – пояснює він.



Відповідно, продовжує він, відсутність валютного ринку означає, що Нацбанк “одноосібно визначає, який буде курс”. Тобто загальний обсяг курсу, який встановлюється Нацбанком, не буде залежати від того, який курс реально формується на ринку."

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/ekonomi ... -eksperta/ цитата:"Що таке ринок валюти? Є якась кількість покупців та імпортерів, які приходять і хочуть купити валюту, а є якась кількість продавців валюти, експортерів української продукції, які отримують валюту, і для того, щоб розраховуватися з податками, зі своїми працівниками, вони цю валюту вимушені продавати на торгах. Так працює ринок. А хто на сьогодні в Україні продає валюту на ринку? Тільки Нацбанк. Тобто, по-перше, у нас на сьогоднішній момент в країні як такого валютного ринку немає. Тому що у нас, по суті, єдиним продавцем валюти є НБУ, – пояснює він.Відповідно, продовжує він, відсутність валютного ринку означає, що Нацбанк “одноосібно визначає, який буде курс”. Тобто загальний обсяг курсу, який встановлюється Нацбанком, не буде залежати від того, який курс реально формується на ринку." Yuri_61 Повідомлень: 2808 З нами з: 30.09.15 Подякував: 378 раз. Подякували: 463 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2024 05:50 somilitark написав: Hotab написав: flyman

а по ОВДП від"ємна дохідність, якщо перераховувати в USD



Ще не травень 25

Все попереду 😀

Курчат порахуєм, фарш перекрутим. Все буде . Ще не травень 25Все попереду 😀Курчат порахуєм, фарш перекрутим. Все буде .

Зараз гривнєві інструменти це патріотично, но не дуже мудро і практично, а по факту ще і збитково. Але новомова допомогає вирулити, просто "відїємна але дохідність "

Ну вміє людина вибрати всі банки привиди, зайти коли треба в ОВДП, талант у чєла, так можуть не тільки лиш усі(((

По курсу, чомусь прийоми підросли, столиця світить 41.03 на 41.10.

Обмінка з мого рідного містечка заряджає 41.05 на 41.25, виходить попит є... Зараз гривнєві інструменти це патріотично, но не дуже мудро і практично, а по факту ще і збитково. Але новомова допомогає вирулити, просто "відїємна але дохідністьНу вміє людина вибрати всі банки привиди, зайти коли треба в ОВДП, талант у чєла, так можуть не тільки лиш усі(((По курсу, чомусь прийоми підросли, столиця світить 41.03 на 41.10.Обмінка з мого рідного містечка заряджає 41.05 на 41.25, виходить попит є...

За останні 2 місяці в роздріб курс 40,2 / 41,1. Це Одеса. По Києву дивлюсь в тг оптовики - курс кращий на 2009 р і вище. Хто пише про овдп - може хоч зараз продати і купити готівку. За останні 2 місяці в роздріб курс 40,2 / 41,1. Це Одеса. По Києву дивлюсь в тг оптовики - курс кращий на 2009 р і вище. Хто пише про овдп - може хоч зараз продати і купити готівку. sens

Повідомлень: 17173 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 932 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 11528115291153011531 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3433 , 3434 , 3435

Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04 34349 37000501

Козак-характерник Нед 14 лип, 2024 02:05 Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195 , 196 , 197

Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53 1965 13269617

flysoulfly Сер 05 чер, 2024 13:42 Валютний ринок у світі 1 ... 796 , 797 , 798

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7978 23204367

Hotab Суб 23 гру, 2023 00:55