Додано: Суб 13 лип, 2024 18:52

Радіо написав: Fed sends clearest signals yet that it will soon cut interest rates



Ви гілкою не помились?Як теоретичне зниження ставок ФРС може вплинути на курс гривні?У нас своє весілля, дефолт на носі, залежить тільки від форми як ми будемо відмахуватись від кредиторів. Але все одно буде боляче і шуміха забезпечена, це теж буде підігрівати паніку всередині Неньки і істерику в ЗМІ.Шалена рекордна спека, центральна, південна, східна частина країни потерпає від нечуваної засухи і жари, який буде врожай ніхто зараз не скаже, бо спека триває.По мобілізації, ніхто не знає плани Міноборони, скільки призвуть до війська?200 000? Ну це ж смішно, звичайно більше, а виходить посилиться дефіцит на ринку праці, будуть вимушені роботодавці підвищувати зарплати, що підштовхне ціни і ще більше впаде попит. Плюс багато ортодоксальних ухилянтів вже залегло на дно, це теж явно не до зростання ВВП і економічної активності. Да і з бюджетом явно не добра картина, бо видатків буде більше, доходів менше, це теж посилить спокусу влади девальвувати гривню.У нас з електрокою біда, ніхто не розуміє яка буде зима(опалювальний сезон) і що буде з комунальним господарством.У нас вже в усіх економічних передачах всілякі експерти заспівали, що треба терміново знімати гроші з рахунків, продавати ОВДП, а також по закінченню терміну депозита не продовжувати його, а терміново пірнати в валюту, бо гривневі інструменти не вигідні.В нас НБУ явно хоче девальвувати гривню, бо резерви треба економити, але не знає як не зачепити свідомість 1000 мух, щоб їх не підштовхнути до покупки валюти і паніки на валютному ринку.Так що нам ця "світова революція" до спини, запозичення з зовнішніх ринків у нас теж не ринкові, ну може теоретично подорощає наш експорт? Так треба ще дожити до цього світлого момента(((Так що хто не боїться бути призваним до ЗСУ той узяв попкорн і потирає руки, бо гривні і всім нам буде дуже важко...