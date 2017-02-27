Shaman написав:тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні
Почнемо з того що у вас немає ніякої економічної освіти. Як каже мій батя: не має поняття. У нас яка інфляція в 2023-му році? 20%? Нічого не вживали ввечері веселого? По-друге, ви не знаєте що трапилось 24.02.22? Вам вже декілька разів пояснювали, що зараз воєнний час, дуже добре, що у нас є можливість за рахунок Запада тримати стабільність, більше немає про що говорити, у мене зараз важко хворіє теща, допомогаємо її лікувати, бо її пенсія 3700 за 40+ років стажа, дуже примітивна капельниця переважно вітчизняними ліками в день коштує 500 грн, про яку цілющу девальвацію ви тут роками співаєте, про що мова? Як добре зараз жити мільйонам пенсіонерів? По девалу 2014-15-го, всі ціни зросли мінімум в 2.5 раза, майже в усіх бізнесах почалась катастрофа, виїхало на заробітки, в т.ч. і в бензоколонку мільйони людей, треба хоч трохи дорослішати і спитати в батьків, що відбувалось 10 років назад, якщо ви не в змозі згадати "відчуття які довелось пережити" працюючим людям і годувальникам сімей. І не носіться з примітивною ідею девала, все набагато складніше в економіці і соціумі, ніж ви собі вигадали, трохи вже набридло відповідати і тлумачити одне і теж, Долярчик не такий вже і занудний як ви((((
Один вкид про “в 2.5 все подорожчало” 😁😁😁 -- і все, фініта, далі можна й не читати... Вже є відчуття вкиду.
Для прикладу, у 2013 сир коштував 100/кг. Зараз 300/кг. Чи нехай навіть 400/кг. Отже основне зростання, до 250/кг було в ті 14-15? 😱🙀 Абсурд же ж..
Є офіц.інляція. Є можливість робити записи всіх(!) витрат щороку, якщо ви не у війську. І вони зійдуться з офіц.інфл. Чого плакати?
Гривня падає.
Але відставання грв овдп від доларових і досі незначне. Вже бувало й гірше за останні місяці.
Ну по-перше , цифри кажуть красномовніше, ніж слово «наповнювач». Бо щось мені підказує, що людина яка купує для роботи в АЙТІ за <<2 т грн б/у ноутбук з ушатаною батареєю і «трохи неробочим екраном», яка купує проблемну нерухомість в підвалах в якості житлової,,вона не тільки собі відмовляє, а і державі. Тому очевидно якщо щось і платить, то оптимізована по самі вуха. 2. Я наповнював кратно більше тебе, але тобі не сподобалось. Тобі хотілось бачити мене в ЗСУ. Все ж для тебе!! 😀
Fed sends clearest signals yet that it will soon cut interest rates FINANCIAL TIMES Colby Smith in New York and Claire Jones in London23 MINUTES AGO Federal Reserve officials have sent the strongest signals yet that they are preparing to cut interest rates, raising the prospect of relief for long-suffering American borrowers for the first time since inflation exploded across the world’s largest economy in the aftermath of the coronavirus pandemic. In public appearances this week — including a pair of congressional hearings for chair Jay Powell — US central bankers spoke with a newfound assurance about their grip on inflation and readiness to embark on a policy pivot. Buoying their conviction was better than expected economic data, which this week affirmed a continuing downshift in consumer price pressures. That has come alongside a softening of the labour market. At the same time, US banks have warned that lower-income customers are showing signs of financial stress after a long period of high prices. While policymakers stopped short of providing specifics about when and by what magnitude they would be lowering borrowing costs, their rhetoric made clear that a new era is under way. Traders and economists broadly expect the first reduction in September — something Tiffany Wilding, an economist at Pimco, said was a “done deal” following this week’s data. Chicago Fed president Austan Goolsbee told the Financial Times on Friday it had been a “good week” for a central bank that has aimed to lower inflation without triggering a US recession. “I definitely feel better [now than on Monday],” Goolsbee said. “It’s not just this week, but the data over the past two to three months point to a continuation of what happened in 2023, which was a rapid and very significant drop in inflation.” Goolsbee added that the fall in inflation meant that real interest rates were now automatically more restrictive. “We have tightened in real terms quite a lot while we’ve been sitting and waiting. You only want to be this restrictive for as long as you have to. If you don’t have to, in my view that’s when it’s appropriate to move back to a more normalised posture.”
Shaman написав:тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні
Почнемо з того що у вас немає ніякої економічної освіти. Як каже мій батя: не має поняття. У нас яка інфляція в 2023-му році? 20%? Нічого не вживали ввечері веселого? По-друге, ви не знаєте що трапилось 24.02.22? Вам вже декілька разів пояснювали, що зараз воєнний час, дуже добре, що у нас є можливість за рахунок Запада тримати стабільність, більше немає про що говорити, у мене зараз важко хворіє теща, допомогаємо її лікувати, бо її пенсія 3700 за 40+ років стажа, дуже примітивна капельниця переважно вітчизняними ліками в день коштує 500 грн, про яку цілющу девальвацію ви тут роками співаєте, про що мова? Як добре зараз жити мільйонам пенсіонерів? По девалу 2014-15-го, всі ціни зросли мінімум в 2.5 раза, майже в усіх бізнесах почалась катастрофа, виїхало на заробітки, в т.ч. і в бензоколонку мільйони людей, треба хоч трохи дорослішати і спитати в батьків, що відбувалось 10 років назад, якщо ви не в змозі згадати "відчуття які довелось пережити" працюючим людям і годувальникам сімей. І не носіться з примітивною ідею девала, все набагато складніше в економіці і соціумі, ніж ви собі вигадали, трохи вже набридло відповідати і тлумачити одне і теж, Долярчик не такий вже і занудний як ви((((
Один вкид про “в 2.5 все подорожчало” 😁😁😁 -- і все, фініта, далі можна й не читати... Вже є відчуття вкиду.
Для прикладу, у 2013 сир коштував 100/кг. Зараз 300/кг. Чи нехай навіть 400/кг. Отже основне зростання, до 250/кг було в ті 14-15? 😱🙀 Абсурд же ж..
Гривня падає.
Дєдушка напевне погано пам'ятає, але Радомери всякі коштували 60 грн, або 6 євро, зараз під 300 грн, це 6 євро плюс накоплена інфляція за роки. Це все що треба знати про не плакальщика((( Всі ціни прив'язані до курса, плюс світова інфляція.
Радіо написав:Fed sends clearest signals yet that it will soon cut interest rates
Ви гілкою не помились? Як теоретичне зниження ставок ФРС може вплинути на курс гривні? У нас своє весілля, дефолт на носі, залежить тільки від форми як ми будемо відмахуватись від кредиторів. Але все одно буде боляче і шуміха забезпечена, це теж буде підігрівати паніку всередині Неньки і істерику в ЗМІ. Шалена рекордна спека, центральна, південна, східна частина країни потерпає від нечуваної засухи і жари, який буде врожай ніхто зараз не скаже, бо спека триває. По мобілізації, ніхто не знає плани Міноборони, скільки призвуть до війська? 200 000? Ну це ж смішно, звичайно більше, а виходить посилиться дефіцит на ринку праці, будуть вимушені роботодавці підвищувати зарплати, що підштовхне ціни і ще більше впаде попит. Плюс багато ортодоксальних ухилянтів вже залегло на дно, це теж явно не до зростання ВВП і економічної активності. Да і з бюджетом явно не добра картина, бо видатків буде більше, доходів менше, це теж посилить спокусу влади девальвувати гривню. У нас з електрокою біда, ніхто не розуміє яка буде зима(опалювальний сезон) і що буде з комунальним господарством. У нас вже в усіх економічних передачах всілякі експерти заспівали, що треба терміново знімати гроші з рахунків, продавати ОВДП, а також по закінченню терміну депозита не продовжувати його, а терміново пірнати в валюту, бо гривневі інструменти не вигідні. В нас НБУ явно хоче девальвувати гривню, бо резерви треба економити, але не знає як не зачепити свідомість 1000 мух, щоб їх не підштовхнути до покупки валюти і паніки на валютному ринку.
Так що нам ця "світова революція" до спини, запозичення з зовнішніх ринків у нас теж не ринкові, ну може теоретично подорощає наш експорт? Так треба ще дожити до цього світлого момента((( Так що хто не боїться бути призваним до ЗСУ той узяв попкорн і потирає руки, бо гривні і всім нам буде дуже важко...
цитата:" Що таке ринок валюти? Є якась кількість покупців та імпортерів, які приходять і хочуть купити валюту, а є якась кількість продавців валюти, експортерів української продукції, які отримують валюту, і для того, щоб розраховуватися з податками, зі своїми працівниками, вони цю валюту вимушені продавати на торгах. Так працює ринок. А хто на сьогодні в Україні продає валюту на ринку? Тільки Нацбанк. Тобто, по-перше, у нас на сьогоднішній момент в країні як такого валютного ринку немає. Тому що у нас, по суті, єдиним продавцем валюти є НБУ, – пояснює він.
Відповідно, продовжує він, відсутність валютного ринку означає, що Нацбанк “одноосібно визначає, який буде курс”. Тобто загальний обсяг курсу, який встановлюється Нацбанком, не буде залежати від того, який курс реально формується на ринку." https://fakty.com.ua/ua/ukraine/ekonomi ... -eksperta/
а по ОВДП від"ємна дохідність, якщо перераховувати в USD
Ще не травень 25 Все попереду 😀 Курчат порахуєм, фарш перекрутим. Все буде .
Зараз гривнєві інструменти це патріотично, но не дуже мудро і практично, а по факту ще і збитково. Але новомова допомогає вирулити, просто "відїємна але дохідність " Ну вміє людина вибрати всі банки привиди, зайти коли треба в ОВДП, талант у чєла, так можуть не тільки лиш усі((( По курсу, чомусь прийоми підросли, столиця світить 41.03 на 41.10. Обмінка з мого рідного містечка заряджає 41.05 на 41.25, виходить попит є...
За останні 2 місяці в роздріб курс 40,2 / 41,1. Це Одеса. По Києву дивлюсь в тг оптовики - курс кращий на 2009 р і вище. Хто пише про овдп - може хоч зараз продати і купити готівку.
Радіо написав:Fed sends clearest signals yet that it will soon cut interest rates FINANCIAL TIMES Colby Smith in New York and Claire Jones in London23 MINUTES AGO Federal Reserve officials have sent the strongest signals yet that they are preparing to cut interest rates, raising the prospect of relief for long-suffering American borrowers for the first time since inflation exploded across the world’s largest economy in the aftermath of the coronavirus pandemic. In public appearances this week — including a pair of congressional hearings for chair Jay Powell — US central bankers spoke with a newfound assurance about their grip on inflation and readiness to embark on a policy pivot. Buoying their conviction was better than expected economic data, which this week affirmed a continuing downshift in consumer price pressures. That has come alongside a softening of the labour market. At the same time, US banks have warned that lower-income customers are showing signs of financial stress after a long period of high prices. While policymakers stopped short of providing specifics about when and by what magnitude they would be lowering borrowing costs, their rhetoric made clear that a new era is under way. Traders and economists broadly expect the first reduction in September — something Tiffany Wilding, an economist at Pimco, said was a “done deal” following this week’s data. Chicago Fed president Austan Goolsbee told the Financial Times on Friday it had been a “good week” for a central bank that has aimed to lower inflation without triggering a US recession. “I definitely feel better [now than on Monday],” Goolsbee said. “It’s not just this week, but the data over the past two to three months point to a continuation of what happened in 2023, which was a rapid and very significant drop in inflation.” Goolsbee added that the fall in inflation meant that real interest rates were now automatically more restrictive. “We have tightened in real terms quite a lot while we’ve been sitting and waiting. You only want to be this restrictive for as long as you have to. If you don’t have to, in my view that’s when it’s appropriate to move back to a more normalised posture.”
Радио, приветствую.
Похоже, скоро конец плато ставок. значит эйфория и обвал через полгода?
з точки зору наявності коштів червень пройшов майже без змін. готівка збільшилася на 1 ярд грн до 801 ярду, безготівка - на 4 ярди грн, до 789 ярди
інтервенції на міжбанку в сумі 3 ярди дол скоротили гривневу ліквідність на 121 ярд грн, але це було компенсовано видатками бюджету на 119 ярдів. інше поповнення гривні (% по депосерт) - за місяць склали 7 ярдів грн.
а от про те, що є певна турбулентність в держаних фінансах каже те, що зі 119 ярдів грн витрат за місяць 13 ярдів було 26 червня й 44 ярди пройшло 28 червня. а так в середині місяці залишки гривні скорочувались до рівня 740 ярдів грн, що є багацько. й залишки коштів в держави скоротились з рівня "нема коштів" до "зовсім немає коштів"
є такий трохи суперечливий ефект - інтервенції валюти, а відповідно й зменшення залишків ЗВР, одночасно пропорційно скорочують кількість гривні в обігу.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 14 лип, 2024 12:11, всього редагувалось 1 раз.
А то вже гривнедепо під 16%(не забуваємо віднімати ще податки), які відкривались 6-7-8-9-10міс. тому, показують ще/покишо невеличкий плюс(~1грн на доларі), якщо зараз виходити в долар. І також відповідно ~2грн в плюсі, якщо гривнедепо було відкрито під 18%(9-10-11-12міс тому)
До чого це все я?)) Та бо, наприклад, в мене і моєї дружини - то тільки з наступного місяця починають завершуватись саме такі☝️депозити... і так кожного місяця по 1-2депо до січня(включно)
Але вже з минулого місяця - "зайву" гривню з бойових почав знову конвертувати в долярчики.