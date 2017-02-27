а от залишки на рахунках стрімко збільшились, й продовжують оновлювати рекорди. на рахунках юриків - 945 ярдів грн, збільшення 11 ярдів на рахунках фізиків - 757 ярдів грн, збільшились на 21 ярди грн на рахунках ліриків-мрійників - ...
але це вже починає працювати мультиплікатор. основне зростання на рахунках - за рахунок (яка тавтологія) збільшення кредитів - на 20 ярдів грн, з яких юрикі - 16 ярдів, фізики - 4 ярди грн (Сенс з ПУМБом працюють )
Вітаю всіх! Хто розуміється на теханалізі? Який зараз патерн склався на курсі долара до гривні: ведмежий клин? Це було перше питання. Друге питання: чи корелюєтся графік курсу долара на МБ до графіку інтервенцій НБУ за останні 8 місяців?
Радіо написав:Fed sends clearest signals yet that it will soon cut interest rates FINANCIAL TIMES Colby Smith in New York and Claire Jones in London23 MINUTES AGO Federal Reserve officials have sent the strongest signals yet that they are preparing to cut interest rates, raising the prospect of relief for long-suffering American borrowers for the first time since inflation exploded across the world’s largest economy in the aftermath of the coronavirus pandemic. In public appearances this week — including a pair of congressional hearings for chair Jay Powell — US central bankers spoke with a newfound assurance about their grip on inflation and readiness to embark on a policy pivot. Buoying their conviction was better than expected economic data, which this week affirmed a continuing downshift in consumer price pressures. That has come alongside a softening of the labour market. At the same time, US banks have warned that lower-income customers are showing signs of financial stress after a long period of high prices. While policymakers stopped short of providing specifics about when and by what magnitude they would be lowering borrowing costs, their rhetoric made clear that a new era is under way. Traders and economists broadly expect the first reduction in September — something Tiffany Wilding, an economist at Pimco, said was a “done deal” following this week’s data. Chicago Fed president Austan Goolsbee told the Financial Times on Friday it had been a “good week” for a central bank that has aimed to lower inflation without triggering a US recession. “I definitely feel better [now than on Monday],” Goolsbee said. “It’s not just this week, but the data over the past two to three months point to a continuation of what happened in 2023, which was a rapid and very significant drop in inflation.” Goolsbee added that the fall in inflation meant that real interest rates were now automatically more restrictive. “We have tightened in real terms quite a lot while we’ve been sitting and waiting. You only want to be this restrictive for as long as you have to. If you don’t have to, in my view that’s when it’s appropriate to move back to a more normalised posture.”
Радио, приветствую.
Похоже, скоро конец плато ставок. значит эйфория и обвал через полгода?
з моєї дзвінниці: дешевші гроші -> пожвавлення в економіці (в тому числі в ІТ секторі, бо "стогнація" з масовими скороченнями в гігантів затягнулася), тобто обвал скасовується
А то вже гривнедепо під 16%(не забуваємо віднімати ще податки), які відкривались 6-7-8-9-10міс. тому, показують ще/покишо невеличкий плюс(~1грн на доларі), якщо зараз виходити в долар. І також відповідно ~2грн в плюсі, якщо гривнедепо було відкрито під 18%(9-10-11-12міс тому)
До чого це все я?)) Та бо, наприклад, в мене і моєї дружини - то тільки з наступного місяця починають завершуватись саме такі☝️депозити... і так кожного місяця по 1-2депо до січня(включно)
Але вже з минулого місяця - "зайву" гривню з бойових почав знову конвертувати в долярчики.
1. через місяць курс більше 42 і маленький плюс пееретворюється в мінус. 2. податки ти врахував? 3. Який курс ти береш рік тому за базовий (37 конвертаційний тримісячний Акорда) чи фіксований 36.6 НБУ чи який?
Похоже, скоро конец плато ставок. значит эйфория и обвал через полгода?
Здравствуйте, baraka!
Рынок ожидает весьма невысокую скорость снижения ставок, а я даже допускаю, что ее динамика будет M-образной. Эйфория по поводу смягчения ДКП наверняка подстегнет инфляцию снова к росту, на что снова придется отвечать весьма ограниченным инструментарием
PS: в свете новостей сегодняшней ночи также стоит отметить, что г-н Трамп оооочень не любит адептов инфляционного таргетирования во главе ФРС и жестко критиковал г-на Пауэлла за повышение ставок в 2018-м году, поэтому если станет президентом, то будет подбирать себе в команду денежных экспансионистов. Активы, тогруемые 24/7 (биткоин, например), уже отреагировали на новости ростом. Остальные дорожают на премаркете. В условиях политики дешевых денег вряд ли можно ожидать обвала цен даже если они далеки от фундаментальных оценок по P/E. Будем посмотреть
А то вже гривнедепо під 16%(не забуваємо віднімати ще податки), які відкривались 6-7-8-9-10міс. тому, показують ще/покишо невеличкий плюс(~1грн на доларі), якщо зараз виходити в долар. І також відповідно ~2грн в плюсі, якщо гривнедепо було відкрито під 18%(9-10-11-12міс тому)
До чого це все я?)) Та бо, наприклад, в мене і моєї дружини - то тільки з наступного місяця починають завершуватись саме такі☝️депозити... і так кожного місяця по 1-2депо до січня(включно)
Але вже з минулого місяця - "зайву" гривню з бойових почав знову конвертувати в долярчики.
1. через місяць курс більше 42 і маленький плюс пееретворюється в мінус. 2. податки ти врахував? 3. Який курс ти береш рік тому за базовий (37 конвертаційний тримісячний Акорда) чи фіксований 36.6 НБУ чи який?
І правильно звернули увагу на те, що я вже з минулого місяця(тобто червня) почав конвертувати все "зайве" в долярчики... Те саме буде і по завершенні майже всіх гривнедепо! Чому "майже всіх"? Бо на мене ще чекає ремонт моєї квіточки під оренду!
(яку вже "от-от" мають здати в експлуатацію... - і так вже рік часу )
Чукча2 написав:По статистике, кризисы начинались, как раз когда ФРС начинала снижать ставку
Что может быть отложенным эффектом исчерпавшей себя политики высоких ставок вследствие накопления долгов и охлаждения спроса. Но в целом верно. Я склоняюсь к тому, что если увеличивать денежное предложение быстро, то избежать (или перенести на потом) системных проблем можно. Вопрос в том, позволительно ли это на сегодня с учетом всех обстоятельств. Особенно, ожидаемого усиления торговых войн с КНР, росту импорта из которой США обязаны десятилетиями низкой инфляции