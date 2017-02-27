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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11530115311153211533

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 59
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
7%
4
40,50-41,00
31%
18
41,00-41,50
36%
21
41,50-42,00
15%
9
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 13:54

  Успіх написав:3. Беру "середній" по Привату 37,5 :lol:

тоді все сходиться, до 42.9375 Успішний успіх
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 14:39

Думаю! Дію! То може розБагатію!©)))

  flyman написав:
  Успіх написав:3. Беру "середній" по Привату 37,5 :lol:

тоді все сходиться, до 42.9375 Успішний успіх

Саме так! :D
Але це ті депо, які "під 18%"

А ті, що "під 16%", то до 42,33 успішний успіх))

Але, не відомо, який курс буде вже за місяць/два? :roll:

Тож, якщо курс не зросте до 42, то я мабуть, "признаюсь" скільки відсотків скирди в мене на гривнедепо :lol:

Хоч і так з моїх повідомлень видно, що далеко більше ніж 50% є в гривнедепо! :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 14:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Чогось готівка столиці трохи здуріла, світить 41.13 на 41.15.
Хочеться запитати, чого так взлетів прийом?
Був прийом долара в п'ятницю 40.98, а що трапилось за ці 2 дні?
Чому стало 41.13?
15 копійок зростання при незмінному міжбанку?
Про що дізнались гравці ринку, що їх змусило так задерти прайси?
Попит попер???


Питання до форумчан, так що нас завтра чекає на Міжбанку?
Зростання? Боковик? Падіння?

Ваш вибір?
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:29

somilitark

15 копійок зростання при незмінному міжбанку?
Про що дізнались гравці ринку, що їх змусило так задерти прайси?


Сьогодні ж свіжа новина пройшла, уважні помітили: У долярчика грн-депо закінчуються.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:44

ДумайТЕ!©)))

  Hotab написав:somilitark

15 копійок зростання при незмінному міжбанку?
Про що дізнались гравці ринку, що їх змусило так задерти прайси?


Сьогодні ж свіжа новина пройшла, уважні помітили: У долярчика грн-депо закінчуються.

А новина про Трампа пройшла мимо, як куля повз нього... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 16:12

Успіх а що плануєте з гривнями з депозиту робити? перейти у валюту?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 16:32

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  sergikkc007 написав:Успіх а що плануєте з гривнями з депозиту робити? перейти у валюту?

Так.
Залишу лише частину (300-400Кгрн) на ремонт квартири під оренду.

Залишилась справа лише за малим - вижити і звільнитись з рабства... :lol:

Але, ще як мінімум, до жовтня цього року треба "гребсти на галерах під звуки вибухів снарядів і КАБів" :roll:
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