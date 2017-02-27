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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лип, 2024 13:54
Успіх написав:
3. Беру "середній" по Привату 37,5
тоді все сходиться, до 42.9375 Успішний успіх
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flyman
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Додано: Нед 14 лип, 2024 14:39
flyman написав: Успіх написав:
3. Беру "середній" по Привату 37,5
тоді все сходиться, до 42.9375 Успішний успіх
Саме так!
Але це ті депо, які "під 18%"
А ті, що "під 16%", то до 42,33 успішний успіх))
Але, не відомо, який курс буде вже за місяць/два?
Тож, якщо курс не зросте до 42, то я мабуть, "признаюсь" скільки відсотків скирди в мене на гривнедепо
Хоч і так з моїх повідомлень видно, що далеко більше ніж 50% є в гривнедепо!
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Додано: Нед 14 лип, 2024 14:52
Чогось готівка столиці трохи здуріла, світить 41.13 на 41.15.
Хочеться запитати, чого так взлетів прийом?
Був прийом долара в п'ятницю 40.98, а що трапилось за ці 2 дні?
Чому стало 41.13?
15 копійок зростання при незмінному міжбанку?
Про що дізнались гравці ринку, що їх змусило так задерти прайси?
Попит попер???
Питання до форумчан, так що нас завтра чекає на Міжбанку?
Зростання? Боковик? Падіння?
Ваш вибір?
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somilitark
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Додано: Нед 14 лип, 2024 15:29
somilitark
15 копійок зростання при незмінному міжбанку?
Про що дізнались гравці ринку, що їх змусило так задерти прайси?
Сьогодні ж свіжа новина пройшла, уважні помітили: У долярчика грн-депо закінчуються.
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Hotab
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Додано: Нед 14 лип, 2024 15:44
Hotab написав:somilitark
15 копійок зростання при незмінному міжбанку?
Про що дізнались гравці ринку, що їх змусило так задерти прайси?
Сьогодні ж свіжа новина пройшла, уважні помітили: У долярчика грн-депо закінчуються.
А новина про Трампа пройшла мимо, як куля повз нього...
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Додано: Нед 14 лип, 2024 16:12
Успіх а що плануєте з гривнями з депозиту робити? перейти у валюту?
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sergikkc007
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Додано: Нед 14 лип, 2024 16:32
sergikkc007 написав:Успіх
а що плануєте з гривнями з депозиту робити? перейти у валюту?
Так.
Залишу лише частину (300-400Кгрн) на ремонт квартири під оренду.
Залишилась справа лише за малим - вижити і звільнитись з рабства...
Але, ще як мінімум, до жовтня цього року треба "гребсти на галерах під звуки вибухів снарядів і КАБів"
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Додано: Нед 14 лип, 2024 18:03
Успіх написав: Hotab написав:somilitark
15 копійок зростання при незмінному міжбанку?
Про що дізнались гравці ринку, що їх змусило так задерти прайси?
Сьогодні ж свіжа новина пройшла, уважні помітили: У долярчика грн-депо закінчуються.
А новина про Трампа пройшла мимо, як куля повз нього...
не мимо а вухо, і не пройшла, а ухилився
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Додано: Нед 14 лип, 2024 18:04
Успіх написав: sergikkc007 написав:Успіх
а що плануєте з гривнями з депозиту робити? перейти у валюту?
Так.
Залишу лише частину (300-400Кгрн) на ремонт квартири під оренду.
Залишилась справа лише за малим - вижити і звільнитись з рабства...
Але, ще як мінімум, до жовтня цього року треба "гребсти на галерах під звуки вибухів снарядів і КАБів"
Трамп прийде - дембель приведе
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Додано: Нед 14 лип, 2024 18:46
flyman написав:
ухилився
Ухилянт?
flyman написав:
Трамп прийде - дембель приведе
Там вже тобі треба буде молитись на... дембель
Служити будуть всі!©
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Hotab
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