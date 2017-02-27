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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лип, 2024 18:52
Друзі,
хто з вас застосовує паттерни технаналізу в прогнозі курсу долара до гривні?
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Yuri_61
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Додано: Нед 14 лип, 2024 18:55
somilitark написав:
Чогось готівка столиці трохи здуріла, світить 41.13 на 41.15.
Хочеться запитати, чого так взлетів прийом?
Питання до форумчан, так що нас завтра чекає на Міжбанку?
Зростання? Боковик? Падіння?
Ваш вибір?
судячи з графіку курсів за останні місяці, це так званий паттерн "ведмежий клин", тобто очікую розворот курса долара.
Про це також свідчить індикатор, про який я промовчу.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Нед 14 лип, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: Нед 14 лип, 2024 18:57
sergikkc007 написав:Успіх
а що плануєте з гривнями з депозиту робити? перейти у валюту?
в юані
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Yuri_61
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Додано: Нед 14 лип, 2024 19:50
Yuri_61 написав:
Друзі,
хто з вас застосовує паттерни технаналізу в прогнозі курсу долара до гривні?
патерни приблизно такий: вклався в ОВДП - чекай девалу
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flyman
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