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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11531115321153311534

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 59
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
7%
4
40,50-41,00
31%
18
41,00-41,50
36%
21
41,50-42,00
15%
9
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 18:52

Друзі,
хто з вас застосовує паттерни технаналізу в прогнозі курсу долара до гривні?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 18:55

  somilitark написав:Чогось готівка столиці трохи здуріла, світить 41.13 на 41.15.
Хочеться запитати, чого так взлетів прийом?


Питання до форумчан, так що нас завтра чекає на Міжбанку?
Зростання? Боковик? Падіння?

Ваш вибір?

судячи з графіку курсів за останні місяці, це так званий паттерн "ведмежий клин", тобто очікую розворот курса долара.
Про це також свідчить індикатор, про який я промовчу.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 14 лип, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 18:57

  sergikkc007 написав:Успіх а що плануєте з гривнями з депозиту робити? перейти у валюту?

в юані
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 19:50

  Yuri_61 написав:Друзі,
хто з вас застосовує паттерни технаналізу в прогнозі курсу долара до гривні?

патерни приблизно такий: вклався в ОВДП - чекай девалу
flyman
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