судячи з графіку курсів за останні місяці, це так званий паттерн "ведмежий клин", тобто очікую розворот курса долара.
Про це також свідчить індикатор, про який я промовчу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лип, 2024 18:55
судячи з графіку курсів за останні місяці, це так званий паттерн "ведмежий клин", тобто очікую розворот курса долара.
Про це також свідчить індикатор, про який я промовчу.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 14 лип, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 лип, 2024 18:57
Додано: Нед 14 лип, 2024 19:50
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