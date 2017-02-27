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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11531115321153311534

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 60
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
7%
4
40,50-41,00
30%
18
41,00-41,50
35%
21
41,50-42,00
17%
10
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 18:55

  somilitark написав:Чогось готівка столиці трохи здуріла, світить 41.13 на 41.15.
Хочеться запитати, чого так взлетів прийом?


Питання до форумчан, так що нас завтра чекає на Міжбанку?
Зростання? Боковик? Падіння?

Ваш вибір?

судячи з графіку курсів за останні місяці, це так званий паттерн "ведмежий клин", тобто очікую розворот курса долара.
Про це також свідчить індикатор, про який я промовчу.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 14 лип, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 18:57

  sergikkc007 написав:Успіх а що плануєте з гривнями з депозиту робити? перейти у валюту?

в юані
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 19:50

  Yuri_61 написав:Друзі,
хто з вас застосовує паттерни технаналізу в прогнозі курсу долара до гривні?

патерни приблизно такий: вклався в ОВДП - чекай девалу
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 08:31

  Игорь Алексеевич написав:В марте курс пойдёт вниз и летом увидим 37,75 и ниже, но возможны скачки в марте до 38,75 и выше. И что не так?
Или у нас май уже лето? :P Вы что то курите? Один путается в месяцах, теперь другой :P

15 июля - уже середина лета или еще нет? :)
Ну и что, увидели свои 38,50 или сколько там вы ждали еще? Про 37,50 не пишу, а то скажут, что троллю. Хотя да, немного троллю. Просто показываю, что не надо быть излишне самоуверенным.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 08:52

  Искатель написав:
  Игорь Алексеевич написав:В марте курс пойдёт вниз и летом увидим 37,75 и ниже, но возможны скачки в марте до 38,75 и выше. И что не так?
Или у нас май уже лето? :P Вы что то курите? Один путается в месяцах, теперь другой :P

15 июля - уже середина лета или еще нет? :)
Ну и что, увидели свои 38,50 или сколько там вы ждали еще? Про 37,50 не пишу, а то скажут, что троллю. Хотя да, немного троллю. Просто показываю, что не надо быть излишне самоуверенным.

Напишу просто - повномасштабне затягнулося у часі,мета та ціль невідомі.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 08:57

Искатель на самом деле вы никого не тролите (потому как протроллить тролля невозможно в принципе). А то чем вы занимаетесь - называется "кормить тролля" - то есть давать ему возможность заниматься своим делом дальше отвечая на сообщения подрбные вашему. Поэтому единственное средство борьбы с троллями придумано давно и звучит: "Не кормите троллей" ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 08:59

sens
Напишу просто - повномасштабне затягнулося у часі,мета та ціль невідомі.


На момент складання прогнозу 37.5 було видно закінчення повномасштабної, але щось пішло не так?
Це зараз відповідь «профільного спеціаліста»?
Hotab
 
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