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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лип, 2024 11:02
Hotab написав:sens
Напишу просто - повномасштабне затягнулося у часі,мета та ціль невідомі.
На момент складання прогнозу 37.5 було видно закінчення повномасштабної, але щось пішло не так?
Це зараз відповідь «профільного спеціаліста»?
Рожевий поні втомився від війни і попросив фею її закінчити - але щось пішло не так)
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