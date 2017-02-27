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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лип, 2024 11:02
Hotab написав:sens
Напишу просто - повномасштабне затягнулося у часі,мета та ціль невідомі.
На момент складання прогнозу 37.5 було видно закінчення повномасштабної, але щось пішло не так?
Це зараз відповідь «профільного спеціаліста»?
Рожевий поні втомився від війни і попросив фею її закінчити - але щось пішло не так)
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Додано: Пон 15 лип, 2024 11:26
sergikkc007 написав:
Мені мій банк сьогодні нагадав у повідомленні, що я легко можу придбати долари. Сприймаю це повідомлення, як ознаку майбутнього відкату.
і який саме той "інсайдерський" банк?
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Додано: Пон 15 лип, 2024 11:45
flysoulfly написав: sergikkc007 написав:
Мені мій банк сьогодні нагадав у повідомленні, що я легко можу придбати долари. Сприймаю це повідомлення, як ознаку майбутнього відкату.
і який саме той "інсайдерський" банк?
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