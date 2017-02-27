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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11532115331153411535

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 60
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
7%
4
40,50-41,00
30%
18
41,00-41,50
35%
21
41,50-42,00
17%
10
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:02

  Hotab написав:sens
Напишу просто - повномасштабне затягнулося у часі,мета та ціль невідомі.


На момент складання прогнозу 37.5 було видно закінчення повномасштабної, але щось пішло не так?
Це зараз відповідь «профільного спеціаліста»?

Рожевий поні втомився від війни і попросив фею її закінчити - але щось пішло не так)
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:26

  sergikkc007 написав:Мені мій банк сьогодні нагадав у повідомленні, що я легко можу придбати долари. Сприймаю це повідомлення, як ознаку майбутнього відкату.

і який саме той "інсайдерський" банк?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:45

  flysoulfly написав:
  sergikkc007 написав:Мені мій банк сьогодні нагадав у повідомленні, що я легко можу придбати долари. Сприймаю це повідомлення, як ознаку майбутнього відкату.

і який саме той "інсайдерський" банк?

Прокредит
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