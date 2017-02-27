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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лип, 2024 11:02
Hotab написав:sens
Напишу просто - повномасштабне затягнулося у часі,мета та ціль невідомі.
На момент складання прогнозу 37.5 було видно закінчення повномасштабної, але щось пішло не так?
Це зараз відповідь «профільного спеціаліста»?
Рожевий поні втомився від війни і попросив фею її закінчити - але щось пішло не так)
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Додано: Пон 15 лип, 2024 11:26
sergikkc007 написав:
Мені мій банк сьогодні нагадав у повідомленні, що я легко можу придбати долари. Сприймаю це повідомлення, як ознаку майбутнього відкату.
і який саме той "інсайдерський" банк?
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Додано: Пон 15 лип, 2024 11:45
flysoulfly написав: sergikkc007 написав:
Мені мій банк сьогодні нагадав у повідомленні, що я легко можу придбати долари. Сприймаю це повідомлення, як ознаку майбутнього відкату.
і який саме той "інсайдерський" банк?
Прокредит
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Додано: Пон 15 лип, 2024 13:21
Investor_K написав:
Прокредит
Они шлют эти предложения регулярно.
Вроде, серьезный банк, но в нем завелись маркетологи
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Додано: Пон 15 лип, 2024 13:53
somilitark написав:
Чогось готівка столиці трохи здуріла, світить 41.13 на 41.15.
Хочеться запитати, чого так взлетів прийом?
Був прийом долара в п'ятницю 40.98, а що трапилось за ці 2 дні?
Чому стало 41.13?
15 копійок зростання при незмінному міжбанку?
Про що дізнались гравці ринку, що їх змусило так задерти прайси?
Попит попер???
Питання до форумчан, так що нас завтра чекає на Міжбанку?
Зростання? Боковик? Падіння?
Ваш вибір?
Київ працює 41.15 на 41.22, явно вчора валютникі знали, що сьогодні Міжбанк зросте, причому знали навіть кінцеві цифри зростання.
Чи співпадіння? Щось не віриться в збіг(((
А євро почало крутитись біля 45, ось це вже справжній рекорд по євровалюті...
Востаннє редагувалось somilitark
в Пон 15 лип, 2024 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 13:56
Сибарит написав: Investor_K написав:
Прокредит
Они шлют эти предложения регулярно.
Вроде, серьезный банк, но в нем завелись маркетологи
А люди, звичайні пересічні конспирологи і любітєлі усіляких інсайдів та таємної інформації, знову побачили зраду і змову...
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Hotab
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