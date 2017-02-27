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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лип, 2024 11:26
sergikkc007 написав:
Мені мій банк сьогодні нагадав у повідомленні, що я легко можу придбати долари. Сприймаю це повідомлення, як ознаку майбутнього відкату.
і який саме той "інсайдерський" банк?
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Додано: Пон 15 лип, 2024 11:45
flysoulfly написав: sergikkc007 написав:
Мені мій банк сьогодні нагадав у повідомленні, що я легко можу придбати долари. Сприймаю це повідомлення, як ознаку майбутнього відкату.
і який саме той "інсайдерський" банк?
Прокредит
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Додано: Пон 15 лип, 2024 13:21
Investor_K написав:
Прокредит
Они шлют эти предложения регулярно.
Вроде, серьезный банк, но в нем завелись маркетологи
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Додано: Пон 15 лип, 2024 13:53
somilitark написав:
Чогось готівка столиці трохи здуріла, світить 41.13 на 41.15.
Хочеться запитати, чого так взлетів прийом?
Був прийом долара в п'ятницю 40.98, а що трапилось за ці 2 дні?
Чому стало 41.13?
15 копійок зростання при незмінному міжбанку?
Про що дізнались гравці ринку, що їх змусило так задерти прайси?
Попит попер???
Питання до форумчан, так що нас завтра чекає на Міжбанку?
Зростання? Боковик? Падіння?
Ваш вибір?
Київ працює 41.15 на 41.22, явно вчора валютникі знали, що сьогодні Міжбанк зросте, причому знали навіть кінцеві цифри зростання.
Чи співпадіння? Щось не віриться в збіг(((
А євро почало крутитись біля 45, ось це вже справжній рекорд по євровалюті...
Востаннє редагувалось somilitark
в Пон 15 лип, 2024 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 13:56
Сибарит написав: Investor_K написав:
Прокредит
Они шлют эти предложения регулярно.
Вроде, серьезный банк, но в нем завелись маркетологи
А люди, звичайні пересічні конспирологи і любітєлі усіляких інсайдів та таємної інформації, знову побачили зраду і змову...
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Додано: Пон 15 лип, 2024 15:43
40.7 напевне це вже теж історія.
Міжбанк знову на нових максимумах, а саме 41.09 на 41.13.
Столиця вже світить 41.25 на 41.35, а десь вже і 41.40.
Євро на себе по 45.
Для мене неочікувано, визнаю свій прогноз 40.7 на пару місяців невдалим(((
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Додано: Пон 15 лип, 2024 16:36
Hotab написав:sens
Напишу просто - повномасштабне затягнулося у часі,мета та ціль невідомі.
На момент складання прогнозу 37.5 було видно закінчення повномасштабної, але щось пішло не так?
Це зараз відповідь «профільного спеціаліста»?
Уточніть по якому питанню виникає непорозуміння і з чим не згодні? СВО триває багато часу,обіцянки влади щодо недопущення підняття тарифів та стабільності курсу немає. Це не припущення,є докази.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 16:40
somilitark написав:
40.7 напевне це вже теж історія.
Міжбанк знову на нових максимумах, а саме 41.09 на 41.13.
Столиця вже світить 41.25 на 41.35, а десь вже і 41.40.
Євро на себе по 45.
Для мене неочікувано, визнаю свій прогноз 40.7 на пару місяців невдалим(((
Я постійно бачу більше прибуток в готівковій валюті. Розрахуйте якщо купляли по 29 бакс в 2022 і скільки грошова маса коштує сьогодні - це без банків,депозитів і овдп,без всього куди Влада намагається залізти і пощіпати
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Додано: Пон 15 лип, 2024 16:52
sens написав: Hotab написав:sens
Напишу просто - повномасштабне затягнулося у часі,мета та ціль невідомі.
На момент складання прогнозу 37.5 було видно закінчення повномасштабної, але щось пішло не так?
Це зараз відповідь «профільного спеціаліста»?
Уточніть по якому питанню виникає непорозуміння і з чим не згодні? СВО триває багато часу,обіцянки влади щодо недопущення підняття тарифів
та стабільності курсу немає
. Це не припущення,є докази.
а як ви це бачите у країні, яка воює? хто за це має платити?
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Додано: Пон 15 лип, 2024 16:58
sens написав:
Уточніть по якому питанню виникає непорозуміння і з чим не згодні? .
Я поверну вас трошки, якщо ви ще здатні, до нитки діалогу.
ІА дає прогноз курсу на літо 24 - 37.5
Сибаріт ставить йому риторичне запитання «то станом на середину літа справдився прогноз?»
Приходите ви з постом
Напишу просто - повномасштабне затягнулося у часі,мета та ціль невідомі.
Люди , здатні в логіку, розуміють вашу відповідь під запитанням Ситаріта, як ваше особисте пояснення несправдження прогнозу. А саме « СВО затягнулось».
Я не питаю у вас чому ви називаєте«СВО», я не питаю зараз у вас при чому тарифи ви сюди приплели , які вам чи обіцяв , чи не обіцяв хтось підвищувати, я спитав у вас «в порівнянні з чим воно затягнулось? В порівнянні з розрахунковим терміном, по якому ІА робив свій прогноз? А що, зимою - весною 24 року був цей якийсь розрахунковий термін?»
Я до вас знову з набившою оскомину пропозицією: «пробуйте знаходити звʼязок між тим, що ви цитуєте, і що ви хочете написати у відповідь». Якщо його нема, не цитуйте нікого. Просто пишіть чистий пост в режимі монологу. Ви не буде пантеличити людей, які вас читають. Бо зараз ви це робите в 50% своїх повідомлень . Порахуйте кількість дописувачів, які вам ВЖЕ вказали на це. А ще є скільки вихованих, які мовчать!
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 15 лип, 2024 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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