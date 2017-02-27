Додано: Пон 15 лип, 2024 16:58

sens написав: Уточніть по якому питанню виникає непорозуміння і з чим не згодні? . Уточніть по якому питанню виникає непорозуміння і з чим не згодні? .



Напишу просто - повномасштабне затягнулося у часі,мета та ціль невідомі.





Я поверну вас трошки, якщо ви ще здатні, до нитки діалогу.ІА дає прогноз курсу на літо 24 - 37.5Сибаріт ставить йому риторичне запитання «то станом на середину літа справдився прогноз?»Приходите ви з постомЛюди , здатні в логіку, розуміють вашу відповідь під запитанням Ситаріта, як ваше особисте пояснення несправдження прогнозу. А саме « СВО затягнулось».Я не питаю у вас чому ви називаєте«СВО», я не питаю зараз у вас при чому тарифи ви сюди приплели , які вам чи обіцяв , чи не обіцяв хтось підвищувати, я спитав у вас «в порівнянні з чим воно затягнулось? В порівнянні з розрахунковим терміном, по якому ІА робив свій прогноз? А що, зимою - весною 24 року був цей якийсь розрахунковий термін?»Я до вас знову з набившою оскомину пропозицією: «пробуйте знаходити звʼязок між тим, що ви цитуєте, і що ви хочете написати у відповідь». Якщо його нема, не цитуйте нікого. Просто пишіть чистий пост в режимі монологу. Ви не буде пантеличити людей, які вас читають. Бо зараз ви це робите в 50% своїх повідомлень . Порахуйте кількість дописувачів, які вам ВЖЕ вказали на це. А ще є скільки вихованих, які мовчать!