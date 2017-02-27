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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лип, 2024 17:02
вже другий день поспіль стрибок курсу проходить в кінці дня, коли більшість операцій вже пройшли. дуже схоже на штучний режим.
виникає декілька питань:
- це роблять якийсь конкретні банки?
- чому НБУ не збиває це своєю пропозицією по поточному курсу станом наприклад на 12 годину? чи НБУ вже немає в цей час на міжбанку й хтось хуліганить - дивись пункт перший?
хтось має відповіді?
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Shaman
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Додано: Пон 15 лип, 2024 17:19
Shaman написав:
вже другий день поспіль стрибок курсу проходить в кінці дня, коли більшість операцій вже пройшли. дуже схоже на штучний режим.
виникає декілька питань:
- це роблять якийсь конкретні банки?
- чому НБУ не збиває це своєю пропозицією по поточному курсу станом наприклад на 12 годину? чи НБУ вже немає в цей час на міжбанку й хтось хуліганить - дивись пункт перший?
хтось має відповіді?
Когда-то давно таким поведением грешил бегемот, когда ему нужно было много продавать на следующий день. Тогда действительно присутствие НБУ не было постоянным.
Сейчас ситуация другая, но поймать так НБУ, наверное, можно. Там тоже живые люди, которым сложно повторно включаться в работу.
Hotab написав:
Сибаріт ставить йому риторичне запитання «то станом на середину літа справдився прогноз?»
Не припоминаю, чтобы я злорадствовал подобным образом. Это не мой стиль.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 17:19
Hotab написав:
А ще є скільки вихованих, які мовчать!
Я вимагаю окрему гілку автору рівня Юрій61!
Вони вартують один одного.
НБУ знову особисто мене добряче здивував, дозволити закінчити 41.14 на 41.19 це явно вийшло за мої дужки світосприйняття, готівка столиці відреагувала на значний підскок наприкінці торгів безготівковим доларом, а саме 41.28 на 41.45.
Так що я даремно сварив НБУ за нерішучисть, схоже вона з'явилась і це все яскраво видно по торгам на міжбанку.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 17:21
Shaman написав:
а як ви це бачите у країні, яка воює? хто за це має платити?
партнери (ЄС,США)
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Додано: Пон 15 лип, 2024 17:22
Сибарит
Прошу прощения, конечно же это был «Искатель»)))Валютний ринок в контексті ДС
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