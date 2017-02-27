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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лип, 2024 17:02
вже другий день поспіль стрибок курсу проходить в кінці дня, коли більшість операцій вже пройшли. дуже схоже на штучний режим.
виникає декілька питань:
- це роблять якийсь конкретні банки?
- чому НБУ не збиває це своєю пропозицією по поточному курсу станом наприклад на 12 годину? чи НБУ вже немає в цей час на міжбанку й хтось хуліганить - дивись пункт перший?
хтось має відповіді?
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Shaman
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Додано: Пон 15 лип, 2024 17:19
Shaman написав:
вже другий день поспіль стрибок курсу проходить в кінці дня, коли більшість операцій вже пройшли. дуже схоже на штучний режим.
виникає декілька питань:
- це роблять якийсь конкретні банки?
- чому НБУ не збиває це своєю пропозицією по поточному курсу станом наприклад на 12 годину? чи НБУ вже немає в цей час на міжбанку й хтось хуліганить - дивись пункт перший?
хтось має відповіді?
Про Рыжика забыли, и он решил напомнить о себе.
Когда-то давно таким поведением грешил бегемот, когда ему нужно было много продавать на следующий день. Тогда действительно присутствие НБУ не было постоянным.
Сейчас ситуация другая, но поймать так НБУ, наверное, можно. Там тоже живые люди, которым сложно повторно включаться в работу.
Hotab написав:
Сибаріт ставить йому риторичне запитання «то станом на середину літа справдився прогноз?»
Не припоминаю, чтобы я злорадствовал подобным образом. Это не мой стиль.
Востаннє редагувалось Сибарит
в Пон 15 лип, 2024 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 17:19
Hotab написав:
А ще є скільки вихованих, які мовчать!
Я вимагаю окрему гілку автору рівня Юрій61!
Вони вартують один одного.
НБУ знову особисто мене добряче здивував, дозволити закінчити 41.14 на 41.19 це явно вийшло за мої дужки світосприйняття, готівка столиці відреагувала на значний підскок наприкінці торгів безготівковим доларом, а саме 41.28 на 41.45.
Так що я даремно сварив НБУ за нерішучисть, схоже вона з'явилась і це все яскраво видно по торгам на міжбанку.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 17:21
Shaman написав:
а як ви це бачите у країні, яка воює? хто за це має платити?
партнери (ЄС,США)
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Додано: Пон 15 лип, 2024 17:22
Сибарит
Прошу прощения, конечно же это был «Искатель»)))Валютний ринок в контексті ДС
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Hotab
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Додано: Пон 15 лип, 2024 18:58
41.32 на 41.40, так завершують торговий день київські обмінки.
Для фінансування необхідних видатків у держбюджеті на 2024 рік не вистачає близько 400-500 мільярдів гривень.Про це голова Комітету з питань бюджету, народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа розповіла за підсумками зустрічі з послом Німеччини Мартіном Єгерахом.
Невже достроково рванемо на 45, ще до 4-го квартала?
Бо дебіт і кредіт мають збігатись, а не бути далеко один від одного)))
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Додано: Пон 15 лип, 2024 19:41
оце загон в долар!
Курс росте невпинно, без відкатів і пауз.
Ну що ж,тим більше я впевнений, що розворот і стрімке падіння курс долара не за горами. Банкіри, які працюють в НБУ, вони звикли працювати в обидві сторони (і на рості і на падінні) збирати вершки вміють.
Обов`язково буде падіння долара і відчутне.
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Yuri_61
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Додано: Пон 15 лип, 2024 19:52
Yuri_61 написав:оце загон в долар!
Курс росте невпинно, без відкатів і пауз.
Ну що ж,тим більше я впевнений, що розворот і стрімке падіння курс долара не за горами. Банкіри, які працюють в НБУ, вони звикли працювати в обидві сторони (і на рості і на падінні) збирати вершки вміють.
Обов`язково буде падіння долара і відчутне.
Падіння до якої цифри? Чи це з тої опери, що "влітку 37.50"
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Додано: Пон 15 лип, 2024 20:26
Yuri_61 написав:
оце загон в долар!
Курс росте невпинно, без відкатів і пауз.
Ну що ж,тим більше я впевнений, що розворот і стрімке падіння курс долара не за горами. Банкіри, які працюють в НБУ, вони звикли працювати в обидві сторони (і на рості і на падінні) збирати вершки вміють.
Обов`язково буде падіння долара і відчутне.
Вважаєте, що ще буде дешевше?
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