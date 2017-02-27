Yuri_61 написав:оце загон в долар! Курс росте невпинно, без відкатів і пауз. Ну що ж,тим більше я впевнений, що розворот і стрімке падіння курс долара не за горами. Банкіри, які працюють в НБУ, вони звикли працювати в обидві сторони (і на рості і на падінні) збирати вершки вміють. Обов`язково буде падіння долара і відчутне.
Один відомий тут прогнозист теж тут писав про загон в травні.
Yuri_61 написав:падіння буде таке, щоб спонукати "хомяків" здавати нахомячені долари в першому півріччі 2024 року, щоб ці хомяки бігли і кеди по дорозі до обмінок губили. Ця гра в коливання курсу характерна як для валюти так і для біткоїна. Гра на знанні людської психології.
Yuri_61 написав:падіння буде таке, щоб спонукати "хомяків" здавати нахомячені долари в першому півріччі 2024 року, щоб ці хомяки бігли і кеди по дорозі до обмінок губили. Ця гра в коливання курсу характерна як для валюти так і для біткоїна. Гра на знанні людської психології.
У першому півріччі 25 року?
Може раніше,все-таки вибори президента в США мають суттєве значення для більшості.