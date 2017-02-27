Партнер який постійно допомагає, а не на півроку зникає, в нашій країні Конституцію поставили на паузу,а вони лише допомогу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лип, 2024 05:51
Додано: Вів 16 лип, 2024 10:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
У першому півріччі 25 року?
Додано: Вів 16 лип, 2024 11:06
Може раніше,все-таки вибори президента в США мають суттєве значення для більшості.
Додано: Вів 16 лип, 2024 11:59
Розклад схожий на березневий. Певно, НБУ буде відпускати курс приблизно по 10 - 15 коп/день, якщо ще й зможе тримати такий темп. Зараз на МБ 41,27
Додано: Вів 16 лип, 2024 12:23
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Зміни в міжбанківських платіжних операціях в Україні в національній валюті: що пропонує НБУ
Як Ви ставитеся до цих змін НБУ? Поділіться, будь ласка, в коментарях.
Додано: Вів 16 лип, 2024 13:15
потужне обговорення "як будуть щіпать гусєй".
підняття військового збору - думаю точно вже пора, 11-й рік війни все таки.
а ще можуть пообіцяти мвф, що будуть доїти ухилянтів.
ПДВ +2% такоє...
особо більше нема що кредиторам показати, хіба що продовжити брехати що все ок ))
Додано: Вів 16 лип, 2024 13:28
Економіка це не про брехати, все чудово МВФ бачить що коїться і в нас, і в бензоколонці.
Може пан хоч трохи згадає чи прочитає історію, як живе населення під час великих і навіть локальних воєн?
Як правило справа доходить до продуктових карток на мінімальних нормах і навіть тим хто безпосередньо воює не завжди є можливість принципово більше насипати.
До чого ця дитяча безпідставна зрадофілія?
Від того що нас зобов'яжуть після 2.5 роки ніщивної війни трохи затягнути паски?
Хоч є клепка не скиглити просто так?
По курсу, МБ 41.28 на 41.30, готівка найвужче 41.33 на 41.55, дрібниці, головне життя і здоров'я, а не ці комарині укуси)))
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