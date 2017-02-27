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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11534115351153611537

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 63
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
6%
4
40,50-41,00
29%
18
41,00-41,50
35%
22
41,50-42,00
19%
12
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 05:51

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а як ви це бачите у країні, яка воює? хто за це має платити?

партнери (ЄС,США)

Партнер який постійно допомагає, а не на півроку зникає, в нашій країні Конституцію поставили на паузу,а вони лише допомогу.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 10:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:падіння буде таке, щоб спонукати "хомяків" здавати нахомячені долари в першому півріччі 2024 року, щоб ці хомяки бігли і кеди по дорозі до обмінок губили. Ця гра в коливання курсу характерна як для валюти так і для біткоїна.
Гра на знанні людської психології.


У першому півріччі 25 року?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:06

  Andrey2512 написав:
  Yuri_61 написав:падіння буде таке, щоб спонукати "хомяків" здавати нахомячені долари в першому півріччі 2024 року, щоб ці хомяки бігли і кеди по дорозі до обмінок губили. Ця гра в коливання курсу характерна як для валюти так і для біткоїна.
Гра на знанні людської психології.


У першому півріччі 25 року?

Може раніше,все-таки вибори президента в США мають суттєве значення для більшості.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:59

Розклад схожий на березневий. Певно, НБУ буде відпускати курс приблизно по 10 - 15 коп/день, якщо ще й зможе тримати такий темп. Зараз на МБ 41,27
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:23

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зміни в міжбанківських платіжних операціях в Україні в національній валюті: що пропонує НБУ

Як Ви ставитеся до цих змін НБУ? Поділіться, будь ласка, в коментарях.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 13:15

"Команда фахівців МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року та середньострокову перспективу"

потужне обговорення "як будуть щіпать гусєй".
підняття військового збору - думаю точно вже пора, 11-й рік війни все таки.
а ще можуть пообіцяти мвф, що будуть доїти ухилянтів.
ПДВ +2% такоє...
особо більше нема що кредиторам показати, хіба що продовжити брехати що все ок ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 13:28

  sergey_stasyuk555 написав:особо більше нема що кредиторам показати, хіба що продовжити брехати що все ок ))

Економіка це не про брехати, все чудово МВФ бачить що коїться і в нас, і в бензоколонці.
Може пан хоч трохи згадає чи прочитає історію, як живе населення під час великих і навіть локальних воєн?
Як правило справа доходить до продуктових карток на мінімальних нормах і навіть тим хто безпосередньо воює не завжди є можливість принципово більше насипати.
До чого ця дитяча безпідставна зрадофілія?
Від того що нас зобов'яжуть після 2.5 роки ніщивної війни трохи затягнути паски?
Хоч є клепка не скиглити просто так?

По курсу, МБ 41.28 на 41.30, готівка найвужче 41.33 на 41.55, дрібниці, головне життя і здоров'я, а не ці комарині укуси)))
somilitark
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