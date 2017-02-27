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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11535115361153711538

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 63
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
6%
4
40,50-41,00
29%
18
41,00-41,50
35%
22
41,50-42,00
19%
12
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:20

  yama написав:на чому ріст 50 коп за день ?

де ви побачили 50 копійок за день?
В неділю я писав, що прийом став 41.13, зараз, тобто через ДВА дні став прийом 41.50, чи це для вас не важливо?
37 копійок за ДВА дні чи 50 за один то ніякої різниці немає?

А НБУ схоже став рішуче девальвувати гривню, головне де буде зупинка, треба встигнути щось необхідне в найближчому майбутньому купити зараз, поки рітейл зіває і не змінив гривневу ціну))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:на чому ріст 50 коп за день ?

Можливо "рукотворний" загон під місію МВФ ? А потім знову в долини?
Василь-Рівне
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