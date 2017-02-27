|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:20
yama написав:
на чому ріст 50 коп за день ?
де ви побачили 50 копійок за день?
В неділю я писав, що прийом став 41.13, зараз, тобто через ДВА дні став прийом 41.50, чи це для вас не важливо?
37 копійок за ДВА дні чи 50 за один то ніякої різниці немає?
А НБУ схоже став рішуче девальвувати гривню, головне де буде зупинка, треба встигнути щось необхідне в найближчому майбутньому купити зараз, поки рітейл зіває і не змінив гривневу ціну))
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13259
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 696 раз.
- Подякували: 3839 раз.
-
- Профіль
-
4
5
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:23
yama написав:
на чому ріст 50 коп за день ?
Можливо "рукотворний" загон під місію МВФ ? А потім знову в долини?
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 6082
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6906 раз.
- Подякували: 3116 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 16 лип, 2024 16:23
Василь-Рівне написав: yama написав:
на чому ріст 50 коп за день ?
Можливо "рукотворний" загон під місію МВФ ? А потім знову в долини?
Все банально просто. Х задав параметр девальвації 20% на рік. НБУ під цей параметр задав коридор і в ньому рухається. Попит зріс - повземо до верхньої межі коридору, впав - до нижньої. До речі, до верхньої межі ми ще дійшли. Сценарій з 20% девальвації- дуже оптимістичний. 50 на кінець року - дуже ймовірний сценарій (це девальвація 30%).
Довідково, очікую що інтервенції НБУ на кінець року будуть десь 33-40 млрд. долл (шокує?). Минулого року було майже 29 млрд. долл.
-
oleg49
-
-
- Повідомлень: 454
- З нами з: 22.10.10
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 лип, 2024 16:26
oleg49 написав: Василь-Рівне написав: yama написав:
на чому ріст 50 коп за день ?
Можливо "рукотворний" загон під місію МВФ ? А потім знову в долини?
Все банально просто. Х задав параметр девальвації 20% на рік. НБУ під цей параметр задав коридор і в ньому рухається. Попит зріс - повземо до верхньої межі коридору, впав - до нижньої. До речі, до верхньої межі ми ще дійшли. Сценарій з 20% девальвації- дуже оптимістичний. 50 на кінець року - дуже ймовірний сценарій (це девальвація 30%).
Довідково, очікую що інтервенції НБУ на кінець року будуть десь 33-40 млрд. долл (шокує?). Минулого року було майже 29 млрд. долл.
Курс на весь рік у бізнесу 42,інший не закладу вали.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17192
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 933 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 16 лип, 2024 16:31
Investor_K написав: yama написав:
на чому ріст 50 коп за день ?
Підтримую запитання.
давайте формувати врешті-решт загальну думку.
наче переважна більшість погоджується, що зараз умовно вільний ринок, а насправді очікування курсу залежить від НБУ, який продає до 50% валюти на міжбанку. відповідно формулювання, на чому ріст, воно трохи некоректно, бо діють неринкові фактори.
коректне питання - які фактори взяв до уваги НБУ, що вирішив так стрімко девальвувати. й найбільш цікаве - до якого рівня?
знову після 15:00 якийсь рухи догори на міжбанку. не такі сильні, як в попередні дні, бо сьогодні основне зростання до обіду пройшло, але все одно. думаю, що навіть це роблять якийсь банки, то на прохання НБУ. бо за останні пару тижнів параметри міжбанку якось не корелюють з курсом. хоча вчора інтервенції значно збільшилися - більше 150 млн дол, що в півтора рази більше рівня минулого тижня.
я бачу один фактор - грошей в бюджеті немає, й треба щось робити. але переважна більшість засобів щось робити - це та чи інша форма емісії, й як наслідок - потенційна девальвація. тому готуються. а рівень, на якому вирішить зупинитися НБУ, щоб далі перейти на плато - треба гадати
як на мене, це не надто багато - 41-42-43.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6384
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 617 раз.
- Подякували: 1440 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Вів 16 лип, 2024 16:50
somilitark написав:
головне де буде зупинка
А Ви впевнені що вона буде?
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3478
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 596 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лип, 2024 17:17
Дюрі-бачі написав: somilitark написав:
головне де буде зупинка
А Ви впевнені що вона буде?
Має бути зупинка, бо тоді від гривні почнуть відмовлятися усі учасники економіки, а це вже справжня біда.
Якщо ось така постійна девальвація буде довго, то всі зрозуміють, що ми входимо в інфляційну прірву 90-хх, це означає, що як тільки гривня з'явиться на руках, усі будуть бігти в банки чи обмінки і міняти гривню на валюту, а це вже запустить маховик проблєм.
Тому я і кажу, треба девальвувати різко до задуманого таргета і стояти на нових рівнях.
Хто на депозитах чи в ОВДП не будуть дьогратись, ну поматюкаються на НБУ, але будуть далі собі в гривні.
А ось така "цілодобова" девальвація яка вже триває по суті півроку, це насправді дуже небезпечна річ, я ще пам'ятаю мем з 90-хх, що той хто не купив валюту сьогодні, купить її завтра, але вже дороще.
Психологічно сьогоднішня форма девалу найнебезпечніша, це моя думка, но у НБУ свої плани в голові, я їх ніколи не розумів.
Тому і думав, що логічно постояти квартал біля 40.7, але ми трохи покрутились біля "середньорічного курса закладеного в бюджет" і впевнено поперли далі.
Плюс НБУ знизив облікову ставку, якщо він зірве з якоря гроші населення, то це буде капець, не буде НБУ багато заливати валютою, прийдеться постійно девальвувати, а якщо робити як зараз, то НБУ вже розпалив страшний вогонь недовіри до гривні.
Що ти коїш НБУ? ТАК НЕ МОЖНА робити!!!!
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13259
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 696 раз.
- Подякували: 3839 раз.
-
- Профіль
-
4
5
Додано: Вів 16 лип, 2024 17:20
Просили !? Тримайте!!!
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17192
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 933 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34352
|37004128
|
|
|1965
|13270401
|
|
|7978
|23204925
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|