Додано: Вів 16 лип, 2024 17:17

Дюрі-бачі написав: somilitark написав: головне де буде зупинка головне де буде зупинка А Ви впевнені що вона буде? А Ви впевнені що вона буде?

Має бути зупинка, бо тоді від гривні почнуть відмовлятися усі учасники економіки, а це вже справжня біда.Якщо ось така постійна девальвація буде довго, то всі зрозуміють, що ми входимо в інфляційну прірву 90-хх, це означає, що як тільки гривня з'явиться на руках, усі будуть бігти в банки чи обмінки і міняти гривню на валюту, а це вже запустить маховик проблєм.Тому я і кажу, треба девальвувати різко до задуманого таргета і стояти на нових рівнях.Хто на депозитах чи в ОВДП не будуть дьогратись, ну поматюкаються на НБУ, але будуть далі собі в гривні.А ось така "цілодобова" девальвація яка вже триває по суті півроку, це насправді дуже небезпечна річ, я ще пам'ятаю мем з 90-хх, що той хто не купив валюту сьогодні, купить її завтра, але вже дороще.Психологічно сьогоднішня форма девалу найнебезпечніша, це моя думка, но у НБУ свої плани в голові, я їх ніколи не розумів.Тому і думав, що логічно постояти квартал біля 40.7, але ми трохи покрутились біля "середньорічного курса закладеного в бюджет" і впевнено поперли далі.Плюс НБУ знизив облікову ставку, якщо він зірве з якоря гроші населення, то це буде капець, не буде НБУ багато заливати валютою, прийдеться постійно девальвувати, а якщо робити як зараз, то НБУ вже розпалив страшний вогонь недовіри до гривні.Що ти коїш НБУ? ТАК НЕ МОЖНА робити!!!!