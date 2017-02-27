RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11536115371153811539>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 66
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
6%
4
40,50-41,00
27%
18
41,00-41,50
33%
22
41,50-42,00
18%
12
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
6%
4
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:20

  yama написав:на чому ріст 50 коп за день ?

де ви побачили 50 копійок за день?
В неділю я писав, що прийом став 41.13, зараз, тобто через ДВА дні став прийом 41.50, чи це для вас не важливо?
37 копійок за ДВА дні чи 50 за один то ніякої різниці немає?

А НБУ схоже став рішуче девальвувати гривню, головне де буде зупинка, треба встигнути щось необхідне в найближчому майбутньому купити зараз, поки рітейл зіває і не змінив гривневу ціну))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13263
З нами з: 30.12.09
Подякував: 696 раз.
Подякували: 3840 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:на чому ріст 50 коп за день ?

Можливо "рукотворний" загон під місію МВФ ? А потім знову в долини?
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6082
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6906 раз.
Подякували: 3116 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 16:23

  Василь-Рівне написав:
  yama написав:на чому ріст 50 коп за день ?

Можливо "рукотворний" загон під місію МВФ ? А потім знову в долини?

Все банально просто. Х задав параметр девальвації 20% на рік. НБУ під цей параметр задав коридор і в ньому рухається. Попит зріс - повземо до верхньої межі коридору, впав - до нижньої. До речі, до верхньої межі ми ще дійшли. Сценарій з 20% девальвації- дуже оптимістичний. 50 на кінець року - дуже ймовірний сценарій (це девальвація 30%).
Довідково, очікую що інтервенції НБУ на кінець року будуть десь 33-40 млрд. долл (шокує?). Минулого року було майже 29 млрд. долл.
oleg49
 
Повідомлень: 454
З нами з: 22.10.10
Подякував: 76 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 16:26

  oleg49 написав:
  Василь-Рівне написав:
  yama написав:на чому ріст 50 коп за день ?

Можливо "рукотворний" загон під місію МВФ ? А потім знову в долини?

Все банально просто. Х задав параметр девальвації 20% на рік. НБУ під цей параметр задав коридор і в ньому рухається. Попит зріс - повземо до верхньої межі коридору, впав - до нижньої. До речі, до верхньої межі ми ще дійшли. Сценарій з 20% девальвації- дуже оптимістичний. 50 на кінець року - дуже ймовірний сценарій (це девальвація 30%).
Довідково, очікую що інтервенції НБУ на кінець року будуть десь 33-40 млрд. долл (шокує?). Минулого року було майже 29 млрд. долл.

Курс на весь рік у бізнесу 42,інший не закладу вали.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17191
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 16:31

  Investor_K написав:
  yama написав:на чому ріст 50 коп за день ?

Підтримую запитання.

давайте формувати врешті-решт загальну думку. 8)

наче переважна більшість погоджується, що зараз умовно вільний ринок, а насправді очікування курсу залежить від НБУ, який продає до 50% валюти на міжбанку. відповідно формулювання, на чому ріст, воно трохи некоректно, бо діють неринкові фактори.

коректне питання - які фактори взяв до уваги НБУ, що вирішив так стрімко девальвувати. й найбільш цікаве - до якого рівня?

знову після 15:00 якийсь рухи догори на міжбанку. не такі сильні, як в попередні дні, бо сьогодні основне зростання до обіду пройшло, але все одно. думаю, що навіть це роблять якийсь банки, то на прохання НБУ. бо за останні пару тижнів параметри міжбанку якось не корелюють з курсом. хоча вчора інтервенції значно збільшилися - більше 150 млн дол, що в півтора рази більше рівня минулого тижня.

я бачу один фактор - грошей в бюджеті немає, й треба щось робити. але переважна більшість засобів щось робити - це та чи інша форма емісії, й як наслідок - потенційна девальвація. тому готуються. а рівень, на якому вирішить зупинитися НБУ, щоб далі перейти на плато - треба гадати 8) як на мене, це не надто багато - 41-42-43.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6383
З нами з: 29.09.19
Подякував: 617 раз.
Подякували: 1440 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 16:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:головне де буде зупинка
А Ви впевнені що вона буде?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3479
З нами з: 29.07.22
Подякував: 597 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 17:17

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:головне де буде зупинка
А Ви впевнені що вона буде?

Має бути зупинка, бо тоді від гривні почнуть відмовлятися усі учасники економіки, а це вже справжня біда.
Якщо ось така постійна девальвація буде довго, то всі зрозуміють, що ми входимо в інфляційну прірву 90-хх, це означає, що як тільки гривня з'явиться на руках, усі будуть бігти в банки чи обмінки і міняти гривню на валюту, а це вже запустить маховик проблєм.
Тому я і кажу, треба девальвувати різко до задуманого таргета і стояти на нових рівнях.
Хто на депозитах чи в ОВДП не будуть дьогратись, ну поматюкаються на НБУ, але будуть далі собі в гривні.
А ось така "цілодобова" девальвація яка вже триває по суті півроку, це насправді дуже небезпечна річ, я ще пам'ятаю мем з 90-хх, що той хто не купив валюту сьогодні, купить її завтра, але вже дороще.
Психологічно сьогоднішня форма девалу найнебезпечніша, це моя думка, но у НБУ свої плани в голові, я їх ніколи не розумів.
Тому і думав, що логічно постояти квартал біля 40.7, але ми трохи покрутились біля "середньорічного курса закладеного в бюджет" і впевнено поперли далі.
Плюс НБУ знизив облікову ставку, якщо він зірве з якоря гроші населення, то це буде капець, не буде НБУ багато заливати валютою, прийдеться постійно девальвувати, а якщо робити як зараз, то НБУ вже розпалив страшний вогонь недовіри до гривні.
Що ти коїш НБУ? ТАК НЕ МОЖНА робити!!!!
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13263
З нами з: 30.12.09
Подякував: 696 раз.
Подякували: 3840 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 17:20

ДЕВАЛ

Просили !? Тримайте!!!
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17191
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:НБУ вже розпалив страшний вогонь недовіри до гривні.

Після 2008, 2014 і 2022 напевно недовіру вже нічого не зможе розпалити
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3479
З нами з: 29.07.22
Подякував: 597 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:30

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:НБУ вже розпалив страшний вогонь недовіри до гривні.

Після 2008, 2014 і 2022 напевно недовіру вже нічого не зможе розпалити

Ну не зовсім.
Є різні категорії громадян.
Одні зовсім не вірять в гривню і "на вільні гривні завжди купують валюту по будь якій ціні".
Цю категорію нічим не переконаєш. Вона втрачена для влади.
Є категорія яка завжди в гривні, буває навіть не на депозитах чи ОВДП, просто лежать гривні по 500 і 1000 в шафі і людина не цікавиться "світовою революцією".
А от є категорія, напевне їх більшість, яка з калькулятором в руках намагається заробити, зараз валютні депо майже без прибутку, тому вони або в ОВДП чи грндепо, або в валюті.
Так ось цей прошарок населення досить уважно стежить за курсом і співставляють її з дохідністю по гривні.
Вже півроку цих людей гонять в валюту, причому поступово підігрівають як жабу, це теж особисто мене бісить, то НБУ спалює більше 3-х ярдів за місяць фактично тільки на підтримку гривні, без військових закупок, а зараз девальвує і девальвує, плюс знизив дохідність ОВДП і грндепо.
Не ЛОГІЧНО поводиться НБУ. Хоча голова вже 2 роки той самий.
Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту і таких "інвесторів" сотні тисяч.
А на рахунках гривні просто рекордна маса, ось багато кого з цих тримачів можуть підштовхнути "перевертатися" і це буде капець, тоді точно можемо піти на кратний девал, бо МВФ не дасть зливати по 3-5 ярдів доларів за місяць на рятування гривневих заощаджень. Бо цих грошей банально немає.
Можна скинути сніжну масу з гори і вона набере ваги і полетить як некерована брила наробивши біди.

НБУ я сподіваюсь ти керуєш процесом і тримаєш все під контролем....
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13263
З нами з: 30.12.09
Подякував: 696 раз.
Подякували: 3840 раз.
 
Профіль
4
5
  #<1 ... 11536115371153811539>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zerocool і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3434, 3435, 3436
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34353 37004214
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2024 18:08
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1965 13270419
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 13:42
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23204935
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.