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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 18:33
somilitark написав: Дюрі-бачі написав: somilitark написав:
НБУ вже розпалив страшний вогонь недовіри до гривні.
Після 2008, 2014 і 2022 напевно недовіру вже нічого не зможе розпалити
Ну не зовсім.
Є різні категорії громадян.
Одні зовсім не вірять в гривню і "на вільні гривні завжди купують валюту по будь якій ціні".
Цю категорію нічим не переконаєш. Вона втрачена для влади.
Є категорія яка завжди в гривні, буває навіть не на депозитах чи ОВДП, просто лежать гривні по 500 і 1000 в шафі і людина не цікавиться "світовою революцією".
А от є категорія, напевне їх більшість, яка з калькулятором в руках намагається заробити, зараз валютні депо майже без прибутку, тому вони або в ОВДП чи грндепо, або в валюті.
Так ось цей прошарок населення досить уважно стежить за курсом і співставляють її з дохідністю по гривні.
Вже півроку цих людей гонять в валюту, причому поступово підігрівають як жабу, це теж особисто мене бісить, то НБУ спалює більше 3-х ярдів за місяць фактично тільки на підтримку гривні, без військових закупок, а зараз девальвує і девальвує, плюс знизив дохідність ОВДП і грндепо.
Не ЛОГІЧНО поводиться НБУ. Хоча голова вже 2 роки той самий.
Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту і таких "інвесторів" сотні тисяч.
А на рахунках гривні просто рекордна маса, ось багато кого з цих тримачів можуть підштовхнути "перевертатися" і це буде капець, тоді точно можемо піти на кратний девал, бо МВФ не дасть зливати по 3-5 ярдів доларів за місяць на рятування гривневих заощаджень. Бо цих грошей банально немає.
Можна скинути сніжну масу з гори і вона набере ваги і полетить як некерована брила наробивши біди.
НБУ я сподіваюсь ти керуєш процесом і тримаєш все під контролем....
Контроль і владні інститути України це паралельні реальності
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Додано: Вів 16 лип, 2024 18:44
це НБУ так карає валютних спекулянтів непередбачуваністю курсу гривні.
Так, що, панове, навіть не намагайтеся прогнозувати курс гривні, все одно не вгадаєте, бо працюють професіонали по стрижці доларових і гривневих хом`ячків
особисто я це зрозумів після 02.10.2023. НБУ неперевершений у своїй непередбачуваності. Вищий пілотаж.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 19:06
somilitark
Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту
Це треба фіксувати поточну «відʼємну дохідність» .
А це можуть не лише тільки всі
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Додано: Вів 16 лип, 2024 19:09
somilitark написав:
Ну не зовсім.
Є різні категорії громадян.
Одні зовсім не вірять в гривню і "на вільні гривні завжди купують валюту по будь якій ціні".
Цю категорію нічим не переконаєш. Вона втрачена для влади.
Є категорія яка завжди в гривні, буває навіть не на депозитах чи ОВДП, просто лежать гривні по 500 і 1000 в шафі і людина не цікавиться "світовою революцією".
А от є категорія, напевне їх більшість, яка з калькулятором в руках намагається заробити, зараз валютні депо майже без прибутку, тому вони або в ОВДП чи грндепо, або в валюті.
Так ось цей прошарок населення досить уважно стежить за курсом і співставляють її з дохідністю по гривні.
Вже півроку цих людей гонять в валюту, причому поступово підігрівають як жабу, це теж особисто мене бісить, то НБУ спалює більше 3-х ярдів за місяць фактично тільки на підтримку гривні, без військових закупок, а зараз девальвує і девальвує, плюс знизив дохідність ОВДП і грндепо.
Не ЛОГІЧНО поводиться НБУ. Хоча голова вже 2 роки той самий.
Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту і таких "інвесторів" сотні тисяч.
А на рахунках гривні просто рекордна маса, ось багато кого з цих тримачів можуть підштовхнути "перевертатися" і це буде капець, тоді точно можемо піти на кратний девал, бо МВФ не дасть зливати по 3-5 ярдів доларів за місяць на рятування гривневих заощаджень. Бо цих грошей банально немає.
Можна скинути сніжну масу з гори і вона набере ваги і полетить як некерована брила наробивши біди.
НБУ я сподіваюсь ти керуєш процесом і тримаєш все під контролем....
Я тобі в травні, описав трьома рядками, те що зараз відбувається.
А ти Зрада! рАсійська пропаганда!
НБУ поводится відповідно обставин які створила влада найвеличнішого.
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