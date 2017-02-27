somilitark написав:

Дюрі-бачі написав: somilitark написав: НБУ вже розпалив страшний вогонь недовіри до гривні. НБУ вже розпалив страшний вогонь недовіри до гривні.

Після 2008, 2014 і 2022 напевно недовіру вже нічого не зможе розпалити Після 2008, 2014 і 2022 напевно недовіру вже нічого не зможе розпалити

Ну не зовсім.Є різні категорії громадян.Одні зовсім не вірять в гривню і "на вільні гривні завжди купують валюту по будь якій ціні".Цю категорію нічим не переконаєш. Вона втрачена для влади.Є категорія яка завжди в гривні, буває навіть не на депозитах чи ОВДП, просто лежать гривні по 500 і 1000 в шафі і людина не цікавиться "світовою революцією".А от є категорія, напевне їх більшість, яка з калькулятором в руках намагається заробити, зараз валютні депо майже без прибутку, тому вони або в ОВДП чи грндепо, або в валюті.Так ось цей прошарок населення досить уважно стежить за курсом і співставляють її з дохідністю по гривні.Вже півроку цих людей гонять в валюту, причому поступово підігрівають як жабу, це теж особисто мене бісить, то НБУ спалює більше 3-х ярдів за місяць фактично тільки на підтримку гривні, без військових закупок, а зараз девальвує і девальвує, плюс знизив дохідність ОВДП і грндепо.Не ЛОГІЧНО поводиться НБУ. Хоча голова вже 2 роки той самий.Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту і таких "інвесторів" сотні тисяч.А на рахунках гривні просто рекордна маса, ось багато кого з цих тримачів можуть підштовхнути "перевертатися" і це буде капець, тоді точно можемо піти на кратний девал, бо МВФ не дасть зливати по 3-5 ярдів доларів за місяць на рятування гривневих заощаджень. Бо цих грошей банально немає.Можна скинути сніжну масу з гори і вона набере ваги і полетить як некерована брила наробивши біди.НБУ я сподіваюсь ти керуєш процесом і тримаєш все під контролем....