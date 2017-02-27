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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11536115371153811539 Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024? Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43 Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 66 Менше 38,00 2% 1 38,00-38,50 2% 1 38,50-39,00 0 0 39,00-39,50 0 0 39,50-40,00 2% 1 40,00-40,50 6% 4 40,50-41,00 27% 18 41,00-41,50 33% 22 41,50-42,00 18% 12 42,00-42,50 3% 2 42,50-43,00 2% 1 Більше 43,00 6% 4 Всього голосів : 66 Додано: Вів 16 лип, 2024 18:33 somilitark написав: Дюрі-бачі написав: somilitark написав: НБУ вже розпалив страшний вогонь недовіри до гривні. НБУ вже розпалив страшний вогонь недовіри до гривні.

Після 2008, 2014 і 2022 напевно недовіру вже нічого не зможе розпалити Після 2008, 2014 і 2022 напевно недовіру вже нічого не зможе розпалити

Ну не зовсім.

Є різні категорії громадян.

Одні зовсім не вірять в гривню і "на вільні гривні завжди купують валюту по будь якій ціні".

Цю категорію нічим не переконаєш. Вона втрачена для влади.

Є категорія яка завжди в гривні, буває навіть не на депозитах чи ОВДП, просто лежать гривні по 500 і 1000 в шафі і людина не цікавиться "світовою революцією".

А от є категорія, напевне їх більшість, яка з калькулятором в руках намагається заробити, зараз валютні депо майже без прибутку, тому вони або в ОВДП чи грндепо, або в валюті.

Так ось цей прошарок населення досить уважно стежить за курсом і співставляють її з дохідністю по гривні.

Вже півроку цих людей гонять в валюту, причому поступово підігрівають як жабу, це теж особисто мене бісить, то НБУ спалює більше 3-х ярдів за місяць фактично тільки на підтримку гривні, без військових закупок, а зараз девальвує і девальвує, плюс знизив дохідність ОВДП і грндепо.

Не ЛОГІЧНО поводиться НБУ. Хоча голова вже 2 роки той самий.

Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту і таких "інвесторів" сотні тисяч.

А на рахунках гривні просто рекордна маса, ось багато кого з цих тримачів можуть підштовхнути "перевертатися" і це буде капець, тоді точно можемо піти на кратний девал, бо МВФ не дасть зливати по 3-5 ярдів доларів за місяць на рятування гривневих заощаджень. Бо цих грошей банально немає.

Можна скинути сніжну масу з гори і вона набере ваги і полетить як некерована брила наробивши біди.



НБУ я сподіваюсь ти керуєш процесом і тримаєш все під контролем.... Ну не зовсім.Є різні категорії громадян.Одні зовсім не вірять в гривню і "на вільні гривні завжди купують валюту по будь якій ціні".Цю категорію нічим не переконаєш. Вона втрачена для влади.Є категорія яка завжди в гривні, буває навіть не на депозитах чи ОВДП, просто лежать гривні по 500 і 1000 в шафі і людина не цікавиться "світовою революцією".А от є категорія, напевне їх більшість, яка з калькулятором в руках намагається заробити, зараз валютні депо майже без прибутку, тому вони або в ОВДП чи грндепо, або в валюті.Так ось цей прошарок населення досить уважно стежить за курсом і співставляють її з дохідністю по гривні.Вже півроку цих людей гонять в валюту, причому поступово підігрівають як жабу, це теж особисто мене бісить, то НБУ спалює більше 3-х ярдів за місяць фактично тільки на підтримку гривні, без військових закупок, а зараз девальвує і девальвує, плюс знизив дохідність ОВДП і грндепо.Не ЛОГІЧНО поводиться НБУ. Хоча голова вже 2 роки той самий.Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту і таких "інвесторів" сотні тисяч.А на рахунках гривні просто рекордна маса, ось багато кого з цих тримачів можуть підштовхнути "перевертатися" і це буде капець, тоді точно можемо піти на кратний девал, бо МВФ не дасть зливати по 3-5 ярдів доларів за місяць на рятування гривневих заощаджень. Бо цих грошей банально немає.Можна скинути сніжну масу з гори і вона набере ваги і полетить як некерована брила наробивши біди.НБУ я сподіваюсь ти керуєш процесом і тримаєш все під контролем....



Контроль і владні інститути України це паралельні реальності Контроль і владні інститути України це паралельні реальності koder Повідомлень: 48 З нами з: 17.02.15 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 18:44 ... Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 16 лип, 2024 20:43, всього редагувалось 1 раз. Yuri_61 Повідомлень: 2815 З нами з: 30.09.15 Подякував: 378 раз. Подякували: 463 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 19:06 somilitark



Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту





Це треба фіксувати поточну «відʼємну дохідність» .

А це можуть не лише тільки всі Це треба фіксувати поточну «відʼємну дохідність» .А це можуть не лише тільки всі Hotab Повідомлень: 12682 З нами з: 15.02.09 Подякував: 348 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 19:09 somilitark написав: Ну не зовсім.

Є різні категорії громадян.

Одні зовсім не вірять в гривню і "на вільні гривні завжди купують валюту по будь якій ціні".

Цю категорію нічим не переконаєш. Вона втрачена для влади.

Є категорія яка завжди в гривні, буває навіть не на депозитах чи ОВДП, просто лежать гривні по 500 і 1000 в шафі і людина не цікавиться "світовою революцією".

А от є категорія, напевне їх більшість, яка з калькулятором в руках намагається заробити, зараз валютні депо майже без прибутку, тому вони або в ОВДП чи грндепо, або в валюті.

Так ось цей прошарок населення досить уважно стежить за курсом і співставляють її з дохідністю по гривні.

Вже півроку цих людей гонять в валюту, причому поступово підігрівають як жабу, це теж особисто мене бісить, то НБУ спалює більше 3-х ярдів за місяць фактично тільки на підтримку гривні, без військових закупок, а зараз девальвує і девальвує, плюс знизив дохідність ОВДП і грндепо.

Не ЛОГІЧНО поводиться НБУ. Хоча голова вже 2 роки той самий.

Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту і таких "інвесторів" сотні тисяч.

А на рахунках гривні просто рекордна маса, ось багато кого з цих тримачів можуть підштовхнути "перевертатися" і це буде капець, тоді точно можемо піти на кратний девал, бо МВФ не дасть зливати по 3-5 ярдів доларів за місяць на рятування гривневих заощаджень. Бо цих грошей банально немає.

Можна скинути сніжну масу з гори і вона набере ваги і полетить як некерована брила наробивши біди.



НБУ я сподіваюсь ти керуєш процесом і тримаєш все під контролем.... Ну не зовсім.Є різні категорії громадян.Одні зовсім не вірять в гривню і "на вільні гривні завжди купують валюту по будь якій ціні".Цю категорію нічим не переконаєш. Вона втрачена для влади.Є категорія яка завжди в гривні, буває навіть не на депозитах чи ОВДП, просто лежать гривні по 500 і 1000 в шафі і людина не цікавиться "світовою революцією".А от є категорія, напевне їх більшість, яка з калькулятором в руках намагається заробити, зараз валютні депо майже без прибутку, тому вони або в ОВДП чи грндепо, або в валюті.Так ось цей прошарок населення досить уважно стежить за курсом і співставляють її з дохідністю по гривні.Вже півроку цих людей гонять в валюту, причому поступово підігрівають як жабу, це теж особисто мене бісить, то НБУ спалює більше 3-х ярдів за місяць фактично тільки на підтримку гривні, без військових закупок, а зараз девальвує і девальвує, плюс знизив дохідність ОВДП і грндепо.Не ЛОГІЧНО поводиться НБУ. Хоча голова вже 2 роки той самий.Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту і таких "інвесторів" сотні тисяч.А на рахунках гривні просто рекордна маса, ось багато кого з цих тримачів можуть підштовхнути "перевертатися" і це буде капець, тоді точно можемо піти на кратний девал, бо МВФ не дасть зливати по 3-5 ярдів доларів за місяць на рятування гривневих заощаджень. Бо цих грошей банально немає.Можна скинути сніжну масу з гори і вона набере ваги і полетить як некерована брила наробивши біди.НБУ я сподіваюсь ти керуєш процесом і тримаєш все під контролем....

Я тобі в травні, описав трьома рядками, те що зараз відбувається.

А ти Зрада! рАсійська пропаганда!

НБУ поводится відповідно обставин які створила влада найвеличнішого. Я тобі в травні, описав трьома рядками, те що зараз відбувається.А ти Зрада! рАсійська пропаганда!НБУ поводится відповідно обставин які створила влада найвеличнішого. UA Повідомлень: 8462 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1856 раз. Подякували: 2248 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 19:23 UA написав: somilitark написав: Ну не зовсім.

Є різні категорії громадян.

Одні зовсім не вірять в гривню і "на вільні гривні завжди купують валюту по будь якій ціні".

Цю категорію нічим не переконаєш. Вона втрачена для влади.

Є категорія яка завжди в гривні, буває навіть не на депозитах чи ОВДП, просто лежать гривні по 500 і 1000 в шафі і людина не цікавиться "світовою революцією".

А от є категорія, напевне їх більшість, яка з калькулятором в руках намагається заробити, зараз валютні депо майже без прибутку, тому вони або в ОВДП чи грндепо, або в валюті.

Так ось цей прошарок населення досить уважно стежить за курсом і співставляють її з дохідністю по гривні.

Вже півроку цих людей гонять в валюту, причому поступово підігрівають як жабу, це теж особисто мене бісить, то НБУ спалює більше 3-х ярдів за місяць фактично тільки на підтримку гривні, без військових закупок, а зараз девальвує і девальвує, плюс знизив дохідність ОВДП і грндепо.

Не ЛОГІЧНО поводиться НБУ. Хоча голова вже 2 роки той самий.

Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту і таких "інвесторів" сотні тисяч.

А на рахунках гривні просто рекордна маса, ось багато кого з цих тримачів можуть підштовхнути "перевертатися" і це буде капець, тоді точно можемо піти на кратний девал, бо МВФ не дасть зливати по 3-5 ярдів доларів за місяць на рятування гривневих заощаджень. Бо цих грошей банально немає.

Можна скинути сніжну масу з гори і вона набере ваги і полетить як некерована брила наробивши біди.



НБУ я сподіваюсь ти керуєш процесом і тримаєш все під контролем.... Ну не зовсім.Є різні категорії громадян.Одні зовсім не вірять в гривню і "на вільні гривні завжди купують валюту по будь якій ціні".Цю категорію нічим не переконаєш. Вона втрачена для влади.Є категорія яка завжди в гривні, буває навіть не на депозитах чи ОВДП, просто лежать гривні по 500 і 1000 в шафі і людина не цікавиться "світовою революцією".А от є категорія, напевне їх більшість, яка з калькулятором в руках намагається заробити, зараз валютні депо майже без прибутку, тому вони або в ОВДП чи грндепо, або в валюті.Так ось цей прошарок населення досить уважно стежить за курсом і співставляють її з дохідністю по гривні.Вже півроку цих людей гонять в валюту, причому поступово підігрівають як жабу, це теж особисто мене бісить, то НБУ спалює більше 3-х ярдів за місяць фактично тільки на підтримку гривні, без військових закупок, а зараз девальвує і девальвує, плюс знизив дохідність ОВДП і грндепо.Не ЛОГІЧНО поводиться НБУ. Хоча голова вже 2 роки той самий.Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту і таких "інвесторів" сотні тисяч.А на рахунках гривні просто рекордна маса, ось багато кого з цих тримачів можуть підштовхнути "перевертатися" і це буде капець, тоді точно можемо піти на кратний девал, бо МВФ не дасть зливати по 3-5 ярдів доларів за місяць на рятування гривневих заощаджень. Бо цих грошей банально немає.Можна скинути сніжну масу з гори і вона набере ваги і полетить як некерована брила наробивши біди.НБУ я сподіваюсь ти керуєш процесом і тримаєш все під контролем....

Я тобі в травні, описав трьома рядками, те що зараз відбувається.

А ти Зрада! рАсійська пропаганда!

НБУ поводится відповідно обставин які створила влада найвеличнішого. Я тобі в травні, описав трьома рядками, те що зараз відбувається.А ти Зрада! рАсійська пропаганда!НБУ поводится відповідно обставин які створила влада найвеличнішого.

Ого, пан виліз із бункера?

Цікаво)))

Чомусь у дописувачів немає реальних аргументів, а абстрактні лозунги: в усьому винний комунізм, примітивно, ви так нічого і не поняли))) Ого, пан виліз із бункера?Цікаво)))Чомусь у дописувачів немає реальних аргументів, а абстрактні лозунги: в усьому винний комунізм, примітивно, ви так нічого і не поняли))) somilitark

Повідомлень: 13266 З нами з: 30.12.09 Подякував: 696 раз. Подякували: 3840 раз. Профіль 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 19:27 Hotab написав: somilitark



Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту





Це треба фіксувати поточну «відʼємну дохідність» .

А це можуть не лише тільки всі Це треба фіксувати поточну «відʼємну дохідність» .А це можуть не лише тільки всі

Гадаю що банальна жадібність візьме гору, візьме людина графік за квартал і останні півроку та зрозуміє, що з такою динамікою може бути 45 вже десь в жовтні, тому треба "трохи зекономити за рахунок вже майже готового до вживання винограда з дачі" і перевертатися, бо будуть ще більші збитки і ці збитки вже нічим не відіб'єш, осінню дарів з полів вже не буде))) Гадаю що банальна жадібність візьме гору, візьме людина графік за квартал і останні півроку та зрозуміє, що з такою динамікою може бути 45 вже десь в жовтні, тому треба "трохи зекономити за рахунок вже майже готового до вживання винограда з дачі" і перевертатися, бо будуть ще більші збитки і ці збитки вже нічим не відіб'єш, осінню дарів з полів вже не буде))) somilitark

Повідомлень: 13266 З нами з: 30.12.09 Подякував: 696 раз. Подякували: 3840 раз. Профіль 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 19:49 Yuri_61 написав: це НБУ так карає валютних спекулянтів непередбачуваністю курсу гривні.

Так, що, панове, навіть не намагайтеся прогнозувати курс гривні, все одно не вгадаєте, бо працюють професіонали по стрижці доларових і гривневих хом`ячків

особисто я це зрозумів після 02.10.2023. НБУ неперевершений у своїй непередбачуваності. Вищий пілотаж. це НБУ так карає валютних спекулянтів непередбачуваністю курсу гривні.Так, що, панове, навіть не намагайтеся прогнозувати курс гривні, все одно не вгадаєте, бо працюють професіонали по стрижці доларових і гривневих хом`ячківособисто я це зрозумів після 02.10.2023. НБУ неперевершений у своїй непередбачуваності. Вищий пілотаж.

Не погоджусь, курс дуже передбачуваний). Поступова девальвація гривні "обламала" сподівання тих хто хотів заробити на сезонності курса. Не вийшло. НБУ не став чекати осені і робити різкий девал.

2020, на жаль, був останнім роком коли сезонність працювала.

А 2021 - був особливий, повчальний та прибутковим(для мене)). Влада з весни почала активно, але дуже тихо, виводити гроші (9млрд. дол за 2021 рік) за кордон (дивимось сальдо первинних доході в платіжному балансі https://bank.gov.ua/files/ES/BOP_m.xlsx ). А дисбаланс містично усувався зупинкою закупівель газу з початку червня 2021 (що якось дивно зпівпало з появою першої інфи про можливий напад) та вугілля (почали закуповувати тільки з початком опалювального сезону з криками "всьо пропало- замерзнемо"!). Не погоджусь, курс дуже передбачуваний). Поступова девальвація гривні "обламала" сподівання тих хто хотів заробити на сезонності курса. Не вийшло. НБУ не став чекати осені і робити різкий девал.2020, на жаль, був останнім роком коли сезонність працювала.А 2021 - був особливий, повчальний та прибутковим(для мене)). Влада з весни почала активно, але дуже тихо, виводити гроші (9млрд. дол за 2021 рік) за кордон (дивимось сальдо первинних доході в платіжному балансі). А дисбаланс містично усувався зупинкою закупівель газу з початку червня 2021 (що якось дивно зпівпало з появою першої інфи про можливий напад) та вугілля (почали закуповувати тільки з початком опалювального сезону з криками "всьо пропало- замерзнемо"!). oleg49 Повідомлень: 455 З нами з: 22.10.10 Подякував: 76 раз. Подякували: 217 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 11536115371153811539 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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