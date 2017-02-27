somilitark написав:НБУ вже розпалив страшний вогонь недовіри до гривні.
Після 2008, 2014 і 2022 напевно недовіру вже нічого не зможе розпалити
Ну не зовсім. Є різні категорії громадян. Одні зовсім не вірять в гривню і "на вільні гривні завжди купують валюту по будь якій ціні". Цю категорію нічим не переконаєш. Вона втрачена для влади. Є категорія яка завжди в гривні, буває навіть не на депозитах чи ОВДП, просто лежать гривні по 500 і 1000 в шафі і людина не цікавиться "світовою революцією". А от є категорія, напевне їх більшість, яка з калькулятором в руках намагається заробити, зараз валютні депо майже без прибутку, тому вони або в ОВДП чи грндепо, або в валюті. Так ось цей прошарок населення досить уважно стежить за курсом і співставляють її з дохідністю по гривні. Вже півроку цих людей гонять в валюту, причому поступово підігрівають як жабу, це теж особисто мене бісить, то НБУ спалює більше 3-х ярдів за місяць фактично тільки на підтримку гривні, без військових закупок, а зараз девальвує і девальвує, плюс знизив дохідність ОВДП і грндепо. Не ЛОГІЧНО поводиться НБУ. Хоча голова вже 2 роки той самий. Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту і таких "інвесторів" сотні тисяч. А на рахунках гривні просто рекордна маса, ось багато кого з цих тримачів можуть підштовхнути "перевертатися" і це буде капець, тоді точно можемо піти на кратний девал, бо МВФ не дасть зливати по 3-5 ярдів доларів за місяць на рятування гривневих заощаджень. Бо цих грошей банально немає. Можна скинути сніжну масу з гори і вона набере ваги і полетить як некерована брила наробивши біди.
НБУ я сподіваюсь ти керуєш процесом і тримаєш все під контролем....
Контроль і владні інститути України це паралельні реальності
somilitark написав:Ну не зовсім. Є різні категорії громадян. Одні зовсім не вірять в гривню і "на вільні гривні завжди купують валюту по будь якій ціні". Цю категорію нічим не переконаєш. Вона втрачена для влади. Є категорія яка завжди в гривні, буває навіть не на депозитах чи ОВДП, просто лежать гривні по 500 і 1000 в шафі і людина не цікавиться "світовою революцією". А от є категорія, напевне їх більшість, яка з калькулятором в руках намагається заробити, зараз валютні депо майже без прибутку, тому вони або в ОВДП чи грндепо, або в валюті. Так ось цей прошарок населення досить уважно стежить за курсом і співставляють її з дохідністю по гривні. Вже півроку цих людей гонять в валюту, причому поступово підігрівають як жабу, це теж особисто мене бісить, то НБУ спалює більше 3-х ярдів за місяць фактично тільки на підтримку гривні, без військових закупок, а зараз девальвує і девальвує, плюс знизив дохідність ОВДП і грндепо. Не ЛОГІЧНО поводиться НБУ. Хоча голова вже 2 роки той самий. Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту і таких "інвесторів" сотні тисяч. А на рахунках гривні просто рекордна маса, ось багато кого з цих тримачів можуть підштовхнути "перевертатися" і це буде капець, тоді точно можемо піти на кратний девал, бо МВФ не дасть зливати по 3-5 ярдів доларів за місяць на рятування гривневих заощаджень. Бо цих грошей банально немає. Можна скинути сніжну масу з гори і вона набере ваги і полетить як некерована брила наробивши біди.
НБУ я сподіваюсь ти керуєш процесом і тримаєш все під контролем....
Я тобі в травні, описав трьома рядками, те що зараз відбувається. А ти Зрада! рАсійська пропаганда! НБУ поводится відповідно обставин які створила влада найвеличнішого.
Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту
Це треба фіксувати поточну «відʼємну дохідність» . А це можуть не лише тільки всі
Гадаю що банальна жадібність візьме гору, візьме людина графік за квартал і останні півроку та зрозуміє, що з такою динамікою може бути 45 вже десь в жовтні, тому треба "трохи зекономити за рахунок вже майже готового до вживання винограда з дачі" і перевертатися, бо будуть ще більші збитки і ці збитки вже нічим не відіб'єш, осінню дарів з полів вже не буде)))
Yuri_61 написав:це НБУ так карає валютних спекулянтів непередбачуваністю курсу гривні. Так, що, панове, навіть не намагайтеся прогнозувати курс гривні, все одно не вгадаєте, бо працюють професіонали по стрижці доларових і гривневих хом`ячків особисто я це зрозумів після 02.10.2023. НБУ неперевершений у своїй непередбачуваності. Вищий пілотаж.
Не погоджусь, курс дуже передбачуваний). Поступова девальвація гривні "обламала" сподівання тих хто хотів заробити на сезонності курса. Не вийшло. НБУ не став чекати осені і робити різкий девал. 2020, на жаль, був останнім роком коли сезонність працювала. А 2021 - був особливий, повчальний та прибутковим(для мене)). Влада з весни почала активно, але дуже тихо, виводити гроші (9млрд. дол за 2021 рік) за кордон (дивимось сальдо первинних доході в платіжному балансі https://bank.gov.ua/files/ES/BOP_m.xlsx). А дисбаланс містично усувався зупинкою закупівель газу з початку червня 2021 (що якось дивно зпівпало з появою першої інфи про можливий напад) та вугілля (почали закуповувати тільки з початком опалювального сезону з криками "всьо пропало- замерзнемо"!).
Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту
Це треба фіксувати поточну «відʼємну дохідність» . А це можуть не лише тільки всі
Гадаю що банальна жадібність візьме гору, візьме людина графік за квартал і останні півроку та зрозуміє, що з такою динамікою може бути 45 вже десь в жовтні, тому треба "трохи зекономити за рахунок вже майже готового до вживання винограда з дачі" і перевертатися, бо будуть ще більші збитки і ці збитки вже нічим не відіб'єш, осінню дарів з полів вже не буде)))
отак само восени 2022 року набрали по 42. Або досі лежать, або злили по 37.