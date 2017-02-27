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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11536115371153811539

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 66
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
6%
4
40,50-41,00
27%
18
41,00-41,50
33%
22
41,50-42,00
18%
12
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
2%
1
Більше 43,00
6%
4
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:33

  somilitark написав:
  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:НБУ вже розпалив страшний вогонь недовіри до гривні.

Після 2008, 2014 і 2022 напевно недовіру вже нічого не зможе розпалити

Ну не зовсім.
Є різні категорії громадян.
Одні зовсім не вірять в гривню і "на вільні гривні завжди купують валюту по будь якій ціні".
Цю категорію нічим не переконаєш. Вона втрачена для влади.
Є категорія яка завжди в гривні, буває навіть не на депозитах чи ОВДП, просто лежать гривні по 500 і 1000 в шафі і людина не цікавиться "світовою революцією".
А от є категорія, напевне їх більшість, яка з калькулятором в руках намагається заробити, зараз валютні депо майже без прибутку, тому вони або в ОВДП чи грндепо, або в валюті.
Так ось цей прошарок населення досить уважно стежить за курсом і співставляють її з дохідністю по гривні.
Вже півроку цих людей гонять в валюту, причому поступово підігрівають як жабу, це теж особисто мене бісить, то НБУ спалює більше 3-х ярдів за місяць фактично тільки на підтримку гривні, без військових закупок, а зараз девальвує і девальвує, плюс знизив дохідність ОВДП і грндепо.
Не ЛОГІЧНО поводиться НБУ. Хоча голова вже 2 роки той самий.
Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту і таких "інвесторів" сотні тисяч.
А на рахунках гривні просто рекордна маса, ось багато кого з цих тримачів можуть підштовхнути "перевертатися" і це буде капець, тоді точно можемо піти на кратний девал, бо МВФ не дасть зливати по 3-5 ярдів доларів за місяць на рятування гривневих заощаджень. Бо цих грошей банально немає.
Можна скинути сніжну масу з гори і вона набере ваги і полетить як некерована брила наробивши біди.

НБУ я сподіваюсь ти керуєш процесом і тримаєш все під контролем....


Контроль і владні інститути України це паралельні реальності
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:44

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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:06

somilitark

Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту


Це треба фіксувати поточну «відʼємну дохідність» . :D
А це можуть не лише тільки всі
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:09

  somilitark написав:Ну не зовсім.
Є різні категорії громадян.
Одні зовсім не вірять в гривню і "на вільні гривні завжди купують валюту по будь якій ціні".
Цю категорію нічим не переконаєш. Вона втрачена для влади.
Є категорія яка завжди в гривні, буває навіть не на депозитах чи ОВДП, просто лежать гривні по 500 і 1000 в шафі і людина не цікавиться "світовою революцією".
А от є категорія, напевне їх більшість, яка з калькулятором в руках намагається заробити, зараз валютні депо майже без прибутку, тому вони або в ОВДП чи грндепо, або в валюті.
Так ось цей прошарок населення досить уважно стежить за курсом і співставляють її з дохідністю по гривні.
Вже півроку цих людей гонять в валюту, причому поступово підігрівають як жабу, це теж особисто мене бісить, то НБУ спалює більше 3-х ярдів за місяць фактично тільки на підтримку гривні, без військових закупок, а зараз девальвує і девальвує, плюс знизив дохідність ОВДП і грндепо.
Не ЛОГІЧНО поводиться НБУ. Хоча голова вже 2 роки той самий.
Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту і таких "інвесторів" сотні тисяч.
А на рахунках гривні просто рекордна маса, ось багато кого з цих тримачів можуть підштовхнути "перевертатися" і це буде капець, тоді точно можемо піти на кратний девал, бо МВФ не дасть зливати по 3-5 ярдів доларів за місяць на рятування гривневих заощаджень. Бо цих грошей банально немає.
Можна скинути сніжну масу з гори і вона набере ваги і полетить як некерована брила наробивши біди.

НБУ я сподіваюсь ти керуєш процесом і тримаєш все під контролем....

Я тобі в травні, описав трьома рядками, те що зараз відбувається.
А ти Зрада! рАсійська пропаганда!
НБУ поводится відповідно обставин які створила влада найвеличнішого.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:27

  Hotab написав:somilitark

Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту


Це треба фіксувати поточну «відʼємну дохідність» . :D
А це можуть не лише тільки всі

Гадаю що банальна жадібність візьме гору, візьме людина графік за квартал і останні півроку та зрозуміє, що з такою динамікою може бути 45 вже десь в жовтні, тому треба "трохи зекономити за рахунок вже майже готового до вживання винограда з дачі" і перевертатися, бо будуть ще більші збитки і ці збитки вже нічим не відіб'єш, осінню дарів з полів вже не буде)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:49

  Yuri_61 написав:це НБУ так карає валютних спекулянтів непередбачуваністю курсу гривні.
Так, що, панове, навіть не намагайтеся прогнозувати курс гривні, все одно не вгадаєте, бо працюють професіонали по стрижці доларових і гривневих хом`ячків 8)
особисто я це зрозумів після 02.10.2023. НБУ неперевершений у своїй непередбачуваності. Вищий пілотаж.

Не погоджусь, курс дуже передбачуваний). Поступова девальвація гривні "обламала" сподівання тих хто хотів заробити на сезонності курса. Не вийшло. НБУ не став чекати осені і робити різкий девал.
2020, на жаль, був останнім роком коли сезонність працювала.
А 2021 - був особливий, повчальний та прибутковим(для мене)). Влада з весни почала активно, але дуже тихо, виводити гроші (9млрд. дол за 2021 рік) за кордон (дивимось сальдо первинних доході в платіжному балансі https://bank.gov.ua/files/ES/BOP_m.xlsx). А дисбаланс містично усувався зупинкою закупівель газу з початку червня 2021 (що якось дивно зпівпало з появою першої інфи про можливий напад) та вугілля (почали закуповувати тільки з початком опалювального сезону з криками "всьо пропало- замерзнемо"!).
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 04:34

  somilitark написав:
  Hotab написав:somilitark

Може вже пан Флаймен подав сьогодня заявку на продаж ОВДП, бо він слідкує за курсом і не нехтує кожною копійочкою, він прийняв рішення стрибати в валюту


Це треба фіксувати поточну «відʼємну дохідність» . :D
А це можуть не лише тільки всі

Гадаю що банальна жадібність візьме гору, візьме людина графік за квартал і останні півроку та зрозуміє, що з такою динамікою може бути 45 вже десь в жовтні, тому треба "трохи зекономити за рахунок вже майже готового до вживання винограда з дачі" і перевертатися, бо будуть ще більші збитки і ці збитки вже нічим не відіб'єш, осінню дарів з полів вже не буде)))

отак само восени 2022 року набрали по 42. Або досі лежать, або злили по 37.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 05:49

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Вело написав:отак само восени 2022 року набрали по 42. Або досі лежать, або злили по 37.
А потім раз і підемо на 45...50...150 :lol:

Тут ключове - знати КОЛИ САМЕ "стартанемо"? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 06:00

  Успіх написав:
  Вело написав:отак само восени 2022 року набрали по 42. Або досі лежать, або злили по 37.
А потім раз і підемо на 45...50...150 :lol:

Тут ключове - знати КОЛИ САМЕ "стартанемо"? :lol:

І знову анекдот про Яценюка і курс долара
sens
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