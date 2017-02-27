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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лип, 2024 10:01
ihorsic написав:
Пішов саморозігрів. Всі чекають на не менше 45. І в кого є гривня таряться по повній
....
Вспоминая кризисы 1991, 1998, 2008, 2014 - ничего не меняется.
Предсказательное мышление отсутствует у 98%
Интернет не помогает
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Додано: Сер 17 лип, 2024 10:59
ihorsic написав:
Пішов саморозігрів. Всі чекають на не менше 45. І в кого є гривня таряться по повній....
Все під контролем НБУ, захочуть під кінець року зроблять 42, а захочуть і 47 намалюють, і затарки як такої немає як у минули роки*Відправлено з Чату
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Додано: Сер 17 лип, 2024 11:20
oleg49 написав: Василь-Рівне написав: yama написав:
на чому ріст 50 коп за день ?
Можливо "рукотворний" загон під місію МВФ ? А потім знову в долини?
Все банально просто. Х
задав параметр девальвації 20% на рік. НБУ під цей параметр задав коридор і в ньому рухається. Попит зріс - повземо до верхньої межі коридору, впав - до нижньої. До речі, до верхньої межі ми ще дійшли. Сценарій з 20% девальвації- дуже оптимістичний
Ху да фак из Х
?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 11:36
UA написав: ihorsic написав:
Пішов саморозігрів. Всі чекають на не менше 45. І в кого є гривня таряться по повній
....
Вспоминая кризисы 1991, 1998, 2008, 2014 - ничего не меняется.
Предсказательное мышление отсутствует у 98%
Интернет не помогает
кризисный год мы прошли. Какая сейчас может быть предсказательность, можно заглянуть в голову голове НБУ?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 11:47
ihorsic написав:
Пішов саморозігрів. Всі чекають на не менше 45. І в кого є гривня таряться по повній....
Щось схоже на те.
Перевірена обмінка приймає білий по 41.60, синій по 41.70, продаж по 41.90, але не уточнюють який саме, напевне синій ще дороще.
Звернув увагу на формат заливок НБУ, явно пішла економія резервів, Нацбанк заливає визначену суму і тікає з торгів, ось пару днів заливав майже по 150 лямів, перед цим обмежувався трохи більше 100.
Напевне йдемо на 42, там повинна бути зупинка.
На момент Міжбанк 41.43 на 41.46.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:20
UA написав: ihorsic написав:
Пішов саморозігрів. Всі чекають на не менше 45. І в кого є гривня таряться по повній
....
Вспоминая кризисы 1991, 1998, 2008, 2014 - ничего не меняется.
Предсказательное мышление отсутствует у 98%
Интернет не помогает
А що тут передбачати? Купуй сьогодні бо завтра буде дорожче 😃
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:22
На фоні пекельної спеки на вулиці і масових відключення електроенергії та світла наш НБУ лютує і обезцінює національну валюту - надлишок від непотраченої зп у військових твердо переходить у валютну готівку. Потім нам всім будуть співати що грошей немає - беремо кредити,свою валюту обезцінюємо.
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