Можливо "рукотворний" загон під місію МВФ ? А потім знову в долини?
Все банально просто. Х задав параметр девальвації 20% на рік. НБУ під цей параметр задав коридор і в ньому рухається. Попит зріс - повземо до верхньої межі коридору, впав - до нижньої. До речі, до верхньої межі ми ще дійшли. Сценарій з 20% девальвації- дуже оптимістичний
ihorsic написав:Пішов саморозігрів. Всі чекають на не менше 45. І в кого є гривня таряться по повній....
Щось схоже на те. Перевірена обмінка приймає білий по 41.60, синій по 41.70, продаж по 41.90, але не уточнюють який саме, напевне синій ще дороще. Звернув увагу на формат заливок НБУ, явно пішла економія резервів, Нацбанк заливає визначену суму і тікає з торгів, ось пару днів заливав майже по 150 лямів, перед цим обмежувався трохи більше 100. Напевне йдемо на 42, там повинна бути зупинка. На момент Міжбанк 41.43 на 41.46.
На фоні пекельної спеки на вулиці і масових відключення електроенергії та світла наш НБУ лютує і обезцінює національну валюту - надлишок від непотраченої зп у військових твердо переходить у валютну готівку. Потім нам всім будуть співати що грошей немає - беремо кредити,свою валюту обезцінюємо.
oleg49 написав:Не погоджусь, курс дуже передбачуваний). Поступова девальвація гривні "обламала" сподівання тих хто хотів заробити на сезонності курса. Не вийшло. НБУ не став чекати осені і робити різкий девал. 2020, на жаль, був останнім роком коли сезонність працювала. А 2021 - був особливий, повчальний та прибутковим(для мене)). Влада з весни почала активно, але дуже тихо, виводити гроші (9млрд. дол за 2021 рік) за кордон (дивимось сальдо первинних доході в платіжному балансі https://bank.gov.ua/files/ES/BOP_m.xlsx). А дисбаланс містично усувався зупинкою закупівель газу з початку червня 2021 (що якось дивно зпівпало з появою першої інфи про можливий напад) та вугілля (почали закуповувати тільки з початком опалювального сезону з криками "всьо пропало- замерзнемо"!).
Та хоч плавно, хоч різко, все одно в гривні нема чого ловити. Можна чисто по меценатськи частину вкласти в ОВДП на вічне віддавання поки інфляція не з'їсть їх в рази, свого роду донат державі на оборону.
somilitark написав:Напевне йдемо на 42, там повинна бути зупинка.
45
То ви вже заглянули в 2025-й рік, рано ще йти так високо)))
Стосовно підвищення податків краще було б просто підняти курс на 45 і не робити собі проблем з довгим і не факт що ефективним підвищенням ставок податків. п.с. на готівці вже трохи паніка, деякі беруть вже 41.75, світять начебто продаж 41.80, але я не вірю що продадуть зараз по такій ціні, ну може 96-й рік з плямами...