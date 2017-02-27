RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11538115391154011541>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 70
Менше 38,00
3%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
6%
4
40,50-41,00
27%
19
41,00-41,50
31%
22
41,50-42,00
19%
13
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
7%
5
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 10:01

  ihorsic написав:Пішов саморозігрів. Всі чекають на не менше 45. І в кого є гривня таряться по повній....

Вспоминая кризисы 1991, 1998, 2008, 2014 - ничего не меняется.
Предсказательное мышление отсутствует у 98%
Интернет не помогает
UA
 
Повідомлень: 8468
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1856 раз.
Подякували: 2250 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 10:59

  ihorsic написав:Пішов саморозігрів. Всі чекають на не менше 45. І в кого є гривня таряться по повній....

Все під контролем НБУ, захочуть під кінець року зроблять 42, а захочуть і 47 намалюють, і затарки як такої немає як у минули роки

*Відправлено з Чату
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1285
З нами з: 17.11.11
Подякував: 312 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 11:20

  oleg49 написав:
  Василь-Рівне написав:
  yama написав:на чому ріст 50 коп за день ?

Можливо "рукотворний" загон під місію МВФ ? А потім знову в долини?

Все банально просто. Х задав параметр девальвації 20% на рік. НБУ під цей параметр задав коридор і в ньому рухається. Попит зріс - повземо до верхньої межі коридору, впав - до нижньої. До речі, до верхньої межі ми ще дійшли. Сценарій з 20% девальвації- дуже оптимістичний
Ху да фак из Х ? 8)
flysoulfly
 
Повідомлень: 5118
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1665 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 11:36

  UA написав:
  ihorsic написав:Пішов саморозігрів. Всі чекають на не менше 45. І в кого є гривня таряться по повній....

Вспоминая кризисы 1991, 1998, 2008, 2014 - ничего не меняется.
Предсказательное мышление отсутствует у 98%
Интернет не помогает
кризисный год мы прошли. Какая сейчас может быть предсказательность, можно заглянуть в голову голове НБУ?
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2417
З нами з: 24.10.08
Подякував: 62 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 11:47

  ihorsic написав:Пішов саморозігрів. Всі чекають на не менше 45. І в кого є гривня таряться по повній....

Щось схоже на те.
Перевірена обмінка приймає білий по 41.60, синій по 41.70, продаж по 41.90, але не уточнюють який саме, напевне синій ще дороще.
Звернув увагу на формат заливок НБУ, явно пішла економія резервів, Нацбанк заливає визначену суму і тікає з торгів, ось пару днів заливав майже по 150 лямів, перед цим обмежувався трохи більше 100.
Напевне йдемо на 42, там повинна бути зупинка.
На момент Міжбанк 41.43 на 41.46.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13268
З нами з: 30.12.09
Подякував: 696 раз.
Подякували: 3842 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:20

  UA написав:
  ihorsic написав:Пішов саморозігрів. Всі чекають на не менше 45. І в кого є гривня таряться по повній....

Вспоминая кризисы 1991, 1998, 2008, 2014 - ничего не меняется.
Предсказательное мышление отсутствует у 98%
Интернет не помогает

А що тут передбачати? Купуй сьогодні бо завтра буде дорожче 😃
ihorsic
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:22

На фоні пекельної спеки на вулиці і масових відключення електроенергії та світла наш НБУ лютує і обезцінює національну валюту - надлишок від непотраченої зп у військових твердо переходить у валютну готівку. Потім нам всім будуть співати що грошей немає - беремо кредити,свою валюту обезцінюємо.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17194
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:32

  oleg49 написав:Не погоджусь, курс дуже передбачуваний). Поступова девальвація гривні "обламала" сподівання тих хто хотів заробити на сезонності курса. Не вийшло. НБУ не став чекати осені і робити різкий девал.
2020, на жаль, був останнім роком коли сезонність працювала.
А 2021 - був особливий, повчальний та прибутковим(для мене)). Влада з весни почала активно, але дуже тихо, виводити гроші (9млрд. дол за 2021 рік) за кордон (дивимось сальдо первинних доході в платіжному балансі https://bank.gov.ua/files/ES/BOP_m.xlsx). А дисбаланс містично усувався зупинкою закупівель газу з початку червня 2021 (що якось дивно зпівпало з появою першої інфи про можливий напад) та вугілля (почали закуповувати тільки з початком опалювального сезону з криками "всьо пропало- замерзнемо"!).

Та хоч плавно, хоч різко, все одно в гривні нема чого ловити. Можна чисто по меценатськи частину вкласти в ОВДП на вічне віддавання поки інфляція не з'їсть їх в рази, свого роду донат державі на оборону.
AndriyQ
 
Повідомлень: 163
З нами з: 04.07.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Напевне йдемо на 42, там повинна бути зупинка.


45
greenozon
 
Повідомлень: 16377
З нами з: 01.06.14
Подякував: 445 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:57

  greenozon написав:
  somilitark написав:Напевне йдемо на 42, там повинна бути зупинка.


45

То ви вже заглянули в 2025-й рік, рано ще йти так високо)))

Стосовно підвищення податків краще було б просто підняти курс на 45 і не робити собі проблем з довгим і не факт що ефективним підвищенням ставок податків.
п.с. на готівці вже трохи паніка, деякі беруть вже 41.75, світять начебто продаж 41.80, але я не вірю що продадуть зараз по такій ціні, ну може 96-й рік з плямами...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13268
З нами з: 30.12.09
Подякував: 696 раз.
Подякували: 3842 раз.
 
Профіль
4
5
  #<1 ... 11538115391154011541>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3434, 3435, 3436
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34353 37005338
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2024 18:08
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1965 13270664
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 13:42
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23205084
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4109)
17.07.2024 13:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.