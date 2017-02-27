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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:25
Колеги, з чим пов'язаний сьогоднішній скачок Є/$? Стат.дані наче звичайні
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Visky
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:51
somilitark написав:
То ви вже заглянули в 2025-й рік, рано ще йти так високо))
какой про вашему должен быть курс, учитывая дыру в пол трулика?
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Proofy
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