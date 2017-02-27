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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11538115391154011541

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 73
Менше 38,00
3%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
27%
20
41,00-41,50
30%
22
41,50-42,00
18%
13
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
8%
6
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:25

Колеги, з чим пов'язаний сьогоднішній скачок Є/$? Стат.дані наче звичайні
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:То ви вже заглянули в 2025-й рік, рано ще йти так високо))
какой про вашему должен быть курс, учитывая дыру в пол трулика?
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 14:26

  Proofy написав:
  somilitark написав:То ви вже заглянули в 2025-й рік, рано ще йти так високо))
какой про вашему должен быть курс, учитывая дыру в пол трулика?

В бюджеті все написано.
Нам погодять кредит в 50 ярдів під залог рашаактивів вже досить скоро, тому вистачить на зброю і на курс закладений в бюджеті.
Нагадаю, що там на кінець року 42, а в наступні 3 роки 45-46.
Я не проти, щоб було вже в серпні 45 і все, курс не змінювався до кінця 25-го року, тому вважаю курс закладений в бюджеті адекватний і такий який можна втілити в реальність.
Я довіряю владі і МВФ, з західною підтримкою все буде добре )))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 14:33

  somilitark написав:
  Proofy написав:
  somilitark написав:То ви вже заглянули в 2025-й рік, рано ще йти так високо))
какой про вашему должен быть курс, учитывая дыру в пол трулика?

В бюджеті все написано.
Нам погодять кредит в 50 ярдів під залог рашаактивів вже досить скоро, тому вистачить на зброю і на курс закладений в бюджеті.
Нагадаю, що там на кінець року 42, а в наступні 3 роки 45-46.
Я не проти, щоб було вже в серпні 45 і все, курс не змінювався до кінця 25-го року, тому вважаю курс закладений в бюджеті адекватний і такий який можна втілити в реальність.
Я довіряю владі і МВФ, з західною підтримкою все буде добре )))

Незмінний курс вже не реально!!!
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 15:09

  somilitark написав:
  Proofy написав:
  somilitark написав:То ви вже заглянули в 2025-й рік, рано ще йти так високо))
какой про вашему должен быть курс, учитывая дыру в пол трулика?

В бюджеті все написано.
Нам погодять кредит в 50 ярдів під залог рашаактивів вже досить скоро, тому вистачить на зброю і на курс закладений в бюджеті.
Нагадаю, що там на кінець року 42, а в наступні 3 роки 45-46.
Я не проти, щоб було вже в серпні 45 і все, курс не змінювався до кінця 25-го року, тому вважаю курс закладений в бюджеті адекватний і такий який можна втілити в реальність.
Я довіряю владі і МВФ, з західною підтримкою все буде добре )))
хорошо, что хоть кто то доверяет ))) мне бы вашу уверенность, что не больше 42 в этом году. Держим в уме, что "друг" нашего государства с большой вероятностью придет после выборов. Но все равно ждём золотой дождь лярдов...
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 15:30

  Visky написав:Колеги, з чим пов'язаний сьогоднішній скачок Є/$? Стат.дані наче звичайні

може, асасин-криворучко :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 16:33

  Proofy написав: мне бы вашу уверенность, что не больше 42 в этом году. Держим в уме, что "друг" нашего государства с большой вероятностью придет после выборов. Но все равно ждём золотой дождь лярдов...

Досить Трампом лякати дітей.
Він точно не гірше Байдена і боягузливих демократів вцілому.
А що зараз ситуація гірша ніж літом 22-го?
Тоді курс вже був на рівні 37-38, станом на зараз він дуже далеко втік?
Є підстави не довіряти владі і НБУ?
Готівка трохи заспокоїлась, хоча є прийоми по 41.75, продажа від 41.80.
somilitark
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