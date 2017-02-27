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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:25
Колеги, з чим пов'язаний сьогоднішній скачок Є/$? Стат.дані наче звичайні
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Visky
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:51
somilitark написав:
То ви вже заглянули в 2025-й рік, рано ще йти так високо))
какой про вашему должен быть курс, учитывая дыру в пол трулика?
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Proofy
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Додано: Сер 17 лип, 2024 14:26
Proofy написав: somilitark написав:
То ви вже заглянули в 2025-й рік, рано ще йти так високо))
какой про вашему должен быть курс, учитывая дыру в пол трулика?
В бюджеті все написано.
Нам погодять кредит в 50 ярдів під залог рашаактивів вже досить скоро, тому вистачить на зброю і на курс закладений в бюджеті.
Нагадаю, що там на кінець року 42, а в наступні 3 роки 45-46.
Я не проти, щоб було вже в серпні 45 і все, курс не змінювався до кінця 25-го року, тому вважаю курс закладений в бюджеті адекватний і такий який можна втілити в реальність.
Я довіряю владі і МВФ, з західною підтримкою все буде добре )))
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somilitark
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Додано: Сер 17 лип, 2024 14:33
somilitark написав: Proofy написав: somilitark написав:
То ви вже заглянули в 2025-й рік, рано ще йти так високо))
какой про вашему должен быть курс, учитывая дыру в пол трулика?
В бюджеті все написано.
Нам погодять кредит в 50 ярдів під залог рашаактивів вже досить скоро, тому вистачить на зброю і на курс закладений в бюджеті.
Нагадаю, що там на кінець року 42, а в наступні 3 роки 45-46.
Я не проти, щоб було вже в серпні 45 і все, курс не змінювався до кінця 25-го року, тому вважаю курс закладений в бюджеті адекватний і такий який можна втілити в реальність.
Я довіряю владі і МВФ, з західною підтримкою все буде добре )))
Незмінний курс вже не реально!!!
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Додано: Сер 17 лип, 2024 15:09
somilitark написав: Proofy написав: somilitark написав:
То ви вже заглянули в 2025-й рік, рано ще йти так високо))
какой про вашему должен быть курс, учитывая дыру в пол трулика?
В бюджеті все написано.
Нам погодять кредит в 50 ярдів під залог рашаактивів вже досить скоро, тому вистачить на зброю і на курс закладений в бюджеті.
Нагадаю, що там на кінець року 42, а в наступні 3 роки 45-46.
Я не проти, щоб було вже в серпні 45 і все, курс не змінювався до кінця 25-го року, тому вважаю курс закладений в бюджеті адекватний і такий який можна втілити в реальність.
Я довіряю владі і МВФ, з західною підтримкою все буде добре )))
хорошо, что хоть кто то доверяет ))) мне бы вашу уверенность, что не больше 42 в этом году. Держим в уме, что "друг" нашего государства с большой вероятностью придет после выборов. Но все равно ждём золотой дождь лярдов...
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Proofy
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Додано: Сер 17 лип, 2024 15:30
Visky написав:
Колеги, з чим пов'язаний сьогоднішній скачок Є/$? Стат.дані наче звичайні
може, асасин-криворучко
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flysoulfly
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Додано: Сер 17 лип, 2024 16:33
Proofy написав:
мне бы вашу уверенность, что не больше 42 в этом году. Держим в уме, что "друг" нашего государства с большой вероятностью придет после выборов. Но все равно ждём золотой дождь лярдов...
Досить Трампом лякати дітей.
Він точно не гірше Байдена і боягузливих демократів вцілому.
А що зараз ситуація гірша ніж літом 22-го?
Тоді курс вже був на рівні 37-38, станом на зараз він дуже далеко втік?
Є підстави не довіряти владі і НБУ?
Готівка трохи заспокоїлась, хоча є прийоми по 41.75, продажа від 41.80.
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somilitark
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