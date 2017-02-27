Додано: Сер 17 лип, 2024 18:49

somilitark написав: 1. А що зараз ситуація гірша ніж літом 22-го?

2. Є підстави не довіряти владі і НБУ?

1. А що зараз ситуація гірша ніж літом 22-го?2. Є підстави не довіряти владі і НБУ?

поквартальний

сальдо торгівлі товарами та послугами

1. Ситуація значно гірша. Звернемось до платіжного балансу. Побудувавграфік. Порівняємо рахунок поточних операцій у ІІІкв. 2022 (+5млрд. $) та 2023 (-4.2 млрд. $). Це квартальні дані! Як на мене, така ситуація дуже погана.Але глянемо на графіку сальдо вторинних доходів (це офіційні надходження фізиків - назвемо "заробітчан")- у ІІІкв. 2022 бачимо +10 млрд. $. Це знов квартальні дані! На другому річному графіку видно, що у 2022р "заробітчани" офіційно завели +25 млрд. $. у 2022 р. Зараз ці надходження зникають.Довідково2021- -2.6 млрд. $2022- -25.7 млрд. $2023- -37.4 млрд. $Вибачаюсь, але я не бачу покращення. Не бачу.2. Підстави недовіряють є. Але це мої підстави). І вони спираються виключно на статистичні дані.Дивимось платіжний баланс. Первинні доходи. Нагадаю, ВВП + первинні доходи = ВНП. 2021рік. Ой яка дивина - хтось з "властьимуших" почав виводити гроші за кордон (-9 млрд. $). Що їх так налякало? Невже, про щось знали та не сказали? Або казали та не те?Але чому ми не "побачили", як ці гроші витікали? Все ж таки -9 млрд. $. Тут як кажуть "ловкость рук". Тільки факти:1. В 2021 р. газ закуповувався тільки у квітні та травні (нагадаю, в цей час почали появлятися чутки про напад). Закупили тільки 1/5 від потреби.2. Вугілля не закуповувалось до початку опалювального сезону.Не закуповуючи енергоносії влада створила навіть надлишок валюти, що б виграти на курсі.ПС.Я зрозумів цю гру і теж виграв на курсі - вийшов з гривні не літом, а восени при першому крику в пресі "всьо пропало - замерзнемо".