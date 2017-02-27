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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:25
Колеги, з чим пов'язаний сьогоднішній скачок Є/$? Стат.дані наче звичайні
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 17 лип, 2024 14:26
В бюджеті все написано.
Нам погодять кредит в 50 ярдів під залог рашаактивів вже досить скоро, тому вистачить на зброю і на курс закладений в бюджеті.
Нагадаю, що там на кінець року 42, а в наступні 3 роки 45-46.
Я не проти, щоб було вже в серпні 45 і все, курс не змінювався до кінця 25-го року, тому вважаю курс закладений в бюджеті адекватний і такий який можна втілити в реальність.
Я довіряю владі і МВФ, з західною підтримкою все буде добре )))
Додано: Сер 17 лип, 2024 14:33
Незмінний курс вже не реально!!!
Додано: Сер 17 лип, 2024 15:09
хорошо, что хоть кто то доверяет ))) мне бы вашу уверенность, что не больше 42 в этом году. Держим в уме, что "друг" нашего государства с большой вероятностью придет после выборов. Но все равно ждём золотой дождь лярдов...
Додано: Сер 17 лип, 2024 15:30
Додано: Сер 17 лип, 2024 16:33
Досить Трампом лякати дітей.
Він точно не гірше Байдена і боягузливих демократів вцілому.
А що зараз ситуація гірша ніж літом 22-го?
Тоді курс вже був на рівні 37-38, станом на зараз він дуже далеко втік?
Є підстави не довіряти владі і НБУ?
Готівка трохи заспокоїлась, хоча є прийоми по 41.75, продажа від 41.80.
Додано: Сер 17 лип, 2024 17:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 17 лип, 2024 18:17
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Прогрозы не сбываются, где ИА?))
Кстати, хорошо что гривны положил на ДЕПО, а то побежал скупать доллар
Додано: Сер 17 лип, 2024 18:49
1. Ситуація значно гірша. Звернемось до платіжного балансу. Побудував поквартальний графік. Порівняємо рахунок поточних операцій у ІІІкв. 2022 (+5млрд. $) та 2023 (-4.2 млрд. $). Це квартальні дані! Як на мене, така ситуація дуже погана.
Але глянемо на графіку сальдо вторинних доходів (це офіційні надходження фізиків - назвемо "заробітчан")- у ІІІкв. 2022 бачимо +10 млрд. $. Це знов квартальні дані! На другому річному графіку видно, що у 2022р "заробітчани" офіційно завели +25 млрд. $. у 2022 р. Зараз ці надходження зникають.
Довідково сальдо торгівлі товарами та послугами:
2021- -2.6 млрд. $
2022- -25.7 млрд. $
2023- -37.4 млрд. $
Вибачаюсь, але я не бачу покращення. Не бачу.
2. Підстави недовіряють є. Але це мої підстави). І вони спираються виключно на статистичні дані.
Дивимось платіжний баланс. Первинні доходи. Нагадаю, ВВП + первинні доходи = ВНП. 2021рік. Ой яка дивина - хтось з "властьимуших" почав виводити гроші за кордон (-9 млрд. $). Що їх так налякало? Невже, про щось знали та не сказали? Або казали та не те?
Але чому ми не "побачили", як ці гроші витікали? Все ж таки -9 млрд. $. Тут як кажуть "ловкость рук". Тільки факти:
1. В 2021 р. газ закуповувався тільки у квітні та травні (нагадаю, в цей час почали появлятися чутки про напад). Закупили тільки 1/5 від потреби.
2. Вугілля не закуповувалось до початку опалювального сезону.
Не закуповуючи енергоносії влада створила навіть надлишок валюти, що б виграти на курсі.
ПС.Я зрозумів цю гру і теж виграв на курсі - вийшов з гривні не літом, а восени при першому крику в пресі "всьо пропало - замерзнемо".
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