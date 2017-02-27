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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11539115401154111542

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 74
Менше 38,00
3%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
27%
20
41,00-41,50
30%
22
41,50-42,00
19%
14
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
8%
6
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 18:49

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:Є підстави не довіряти владі і НБУ

А хоч колись були підстави довіряти владі? Вони хоч раз вийшли і сказали правду: "в нас все погано, скоро будем девальвувати гривню до курсу хх.хх"?

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:НБУ вже розпалив страшний вогонь недовіри до гривні.

Після 2008, 2014 і 2022 напевно недовіру вже нічого не зможе розпалити

так розумію вологі мрії форумчан - хто б його сказав перед девалом, що він починається, й ще сказав, на якому курсі він закінчиться? :lol:

а ви не бачите, що в усіх випадках цього кратного девала, влада не тільки не збиралася девальвувати, а ще й укріплювала гривню? а потім щось ставалося глобальне, й все ставало на свої місця - й цей відтермінований девал робив свій вклад в такий стрибок.

оцей рік напевне найперший в історії, коли влада намагається керовано девальвувати, а не як завжди.

а якщо ми кажемо про фінансову грамотність - оце поєднання стабільного курсу й відсотків по депозитам на рівні 20% - це завжди закінчиться стрімким девалом. це майже аксіома - по-іншому фінанси не працюють. але більшість гадає, що встигне вчасно зіскочити - але стогін й на цьому форуму каже про те, що встигають далеко не всі :D оце - ще разочок встигну, рано чи пізно підводить :lol:

а ще коли додається елементи емісії... але курс має триматися :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 19:59

  Василь-Рівне написав:
  yama написав:на чому ріст 50 коп за день ?

Можливо "рукотворний" загон під місію МВФ ? А потім знову в долини?

Буде добре якщо до кінця року зупинимось на 44
cherchiltank
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